El exmanager de Daveigh Chase acusó al novio de la actriz de querer lucrar con su muerte

La actriz Daveigh Chase, conocida por darle voz a Lilo en las películas y la serie de Disney Lilo & Stitch, murió este martes a los 35 años a causa de una meningitis. Un deceso del que informó su novio Roy Hernández al medio TMZ. Ese mismo día, antes de que la actriz falleciera, Hernández inició una recaudación de fondos en GoFundMe (la página de crowdfunding) con el objetivo de “brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días”, y asegurando que los doctores le dijeron que a su pareja no le quedaba mucho tiempo de vida, según se lee en la descripción de la web. Pero John Ryan, exmanager y amigo de la intérprete, alerta ahora sobre esa recaudación de dinero y pide a los seguidores de la intérprete que no contribuyan: “Esa campaña de GoFundMe no se destinará a ningún gasto para Daveigh”, asegura en una declaración enviada a Deadline.

“Tanto yo como su padre, su tío y todos los amigos cercanos que la conocimos durante décadas estamos instando a la gente a no donar a esta página. Este hombre que hace estas afirmaciones la llevó al hospital en un estado terrible y no avisó a nadie de la familia hasta que ella falleció para así poder controlar la narrativa”, asegura Ryan. “La verdadera familia de Daveigh se está encargando de todos los preparativos [del funeral]. Nos hemos puesto en contacto con GoFundMe para informarles de que este hombre abrió la página por su cuenta bajo el nombre de Daveigh cuando ella ya no respondía, y pedimos urgentemente a la gente que denuncie la página y no done”, advierte en la nota remitida este 18 de junio.

La familia de la actriz que interpretó a Samara Morgan, la niña terrorífica que sale del televisor en la película La llamada, secunda el comunicado del exmanager, según cuenta él mismo. Ryan ha estado en contacto con John Schwallier, el padre de Chase, y asegura a Deadline que “John es el pariente más cercano y nunca firmó ningún documento para cederle derechos a este supuesto novio”.

“Me parece asqueroso que este hombre esté utilizando el trágico fallecimiento de nuestra amiga para conseguir unos cuantos dólares para él y su familia. No hay facturas médicas que pagar ni gastos funerarios. Tanto la familia como yo nos estamos encargando de todos esos costos. En lo que a mí respecta, por el estado en el que este hombre la llevó al hospital, debería estar en la cárcel. A la familia y a mí nos asquea el estado en el que se encontraba antes de fallecer. Este tipo está intentando que parezca una situación de Romeo y Julieta para beneficiar a sus propios bolsillos”, afirmó el exmánager.

“Esto es muy triste”

“Esto es muy triste. Daveigh era la chica más dulce, que se juntó con la gente equivocada”, añade Ryan en el comunicado sobre la actriz que luchó contra una adicción a las drogas, la falta de un hogar y que fue detenida en 2017 acusada de robar un auto y de abandonar un hombre en la puerta de un hospital que murió más tarde de una sobredosis.

El novio de la actriz publicó tres colectas diferentes a nombre de Daveigh Chase en GoFundMe. Todas fueron creadas el martes 17 de junio, y en cada una de estas el objetivo es diferente: en la primera campaña pide 3500 dólares, en la segunda 4500 ―ha recaudado solo 25 dólares―, y en la tercera 5500 dólares, de los que lleva 3900. “A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado es crítico y los médicos me han dicho que probablemente no le quede mucho tiempo. Lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días”, escribió en esta última colecta.

En la descripción en otra de las campañas de recaudación de fondos, Hernández relata que él y la actriz se conocieron cuando ella se quedó sin hogar después de que ella dejara la industria por problemas de salud y de que decidiera no volver a hablar con su madre. Y asegura que después de que comenzara a perder peso, “finalmente aceptó ir al hospital y fue entonces cuando supimos lo grave que era su estado”. Además, aseguró el jueves pasado a TMZ que es “100 por ciento falso” sugerir que el GoFundMe es ilegítimo. Y que planeaba usar los fondos para asegurar que Chase recibiera un homenaje digno, pero que eso podría quedar en el olvido si el padre de la actriz toma el control de la situación.