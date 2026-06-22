Del mensaje de Sandra Bullock a las sentidas palabras de Kimberly Van Der Beek, así celebraron las estrellas el Día del Padre

Con mensajes emotivos, fotos inéditas, recuerdos familiares y declaraciones de amor, las estrellas de Hollywood se volcaron a las redes sociales para celebrar el Día del Padre. Entre la gran cantidad de posteos que realizaron las celebridades, hubo lugar para la nostalgia y también para las sorpresas: Kimberly Van Der Beek recordó con cariño a su esposo, el actor James Van Der Beek, mientras que Nicole Kidman sorprendió al dedicarle un afectuoso mensaje a Keith Urban, apenas seis meses después de su divorcio. A continuación, un repaso por las publicaciones que más llamaron la atención.

Kimberly Van Der Beek

Además de su pasión por la actuación, James Van Der Beek fue un padre muy presente y dedicado. Ayer, a poco más de cuatro meses de su muerte -falleció el 11 de febrero como consecuencia de un cáncer de colon-, su mujer Kimberly Van Der Beek lo homenajeó con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

“Te extraño muchísimo y hoy pienso en lo magnífico que fuiste en todo sentido. Y de alguna manera, desde el otro lado, sigues ejerciendo tu papel de padre. Eres extraordinario”, escribió Van Der Beek junto a un carrusel de fotos del protagonista de Dawson’s Creek con sus seis hijos.

Nicole Kidman

posteo Kidman Instagram

A seis meses de firmar el divorcio, Nicole Kidman demostró que aún mantiene intacto su cariño por Keith Urban. La protagonista de Scarpetta decidió incluir a su ex en su saludo en redes por el Día del Padre.

“Feliz Día del Padre a todos los padres”, escribió la actriz en una historia que compartió en Instagram sobre dos fotos en blanco y negro: una de ella de pequeña junto a su papá y otra del músico con las dos hijas que tienen en común. A quien sí omitió del saludo fue a Tom Cruise, el padre de sus dos hijos mayores, con quienes mantiene una relación distante.

Hailey Bieber

Hailey Bieber mostró lo iguales que son Justin Bieber y su hijo de espaldas Instagram

"El mejor papá", definió Hailey Bieber al cantante Instagram

Hailey y Justin Bieber, muy enamorados Instagram

Hailey Bieber también aprovechó la fecha para dedicarle un cariñoso mensaje a Justin Bieber, padre de su hijo Jack Blues. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió varias postales del cantante junto al pequeño.

“El mejor papá”, escribió junto a una imagen en la que se los ve pescando juntos. “¿Alguna vez vieron dos cabezas tan iguales?”, comentó con picardía sobre otra de las fotografías, tomada de espaldas, en la que el artista aparece tocando el piano con el niño en brazos. Fieles a la decisión que tomaron desde el nacimiento de su hijo, ninguno de los dos mostró aún la cara de Jack Blues en las redes sociales.

Sandra Bullock

Nueva en las redes sociales —su cuenta de Instagram tiene poco más de dos meses de vida—, Sandra Bullock también se sumó a la tendencia de celebrar el Día del Padre. La actriz de Hechizo de amor compartió tres imágenes, cada una acompañada por una breve reflexión.

La primera la muestra con su papá, ambos fundidos en un abrazo, cuando la actriz lucía el cabello oscuro y una estética particular. “Él me amó durante mi período gótico”, escribió. En la segunda aparece el hombre junto a los dos hijos de Bullock cuando eran pequeños. “Amado por los amores de mi vida”, señaló. Por último, publicó una fotografía en blanco y negro de su padre cuando era un joven soldado. “Y amaba a nuestro país a los 18 años”, destacó. “Feliz Día del Padre celestial, papá”, cerró el mensaje junto a un corazón rojo.

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen también compartió una cariñosa publicación para celebrar el Día del Padre. El destinatario de sus tiernas palabras fue Joaquim Valente, su actual marido y el padre de su hijo menor, por lo que su ex y el padre de sus hijos mayores, Tom Brady, quedó afuera del homenaje.

En su posteo, Bündchen agradeció a Valente por “liderar con el ejemplo” y por los valores que transmite. “Amor, humildad, integridad, disciplina, bondad y constancia. Eres un modelo a seguir increíble”, escribió. La publicación incluyó varias fotos del instructor de jiu-jitsu con el bebé que tienen en común y también con Benjamin y Vivian, los dos hijos que la modelo tuvo durante su matrimonio con el exjugador de fútbol americano. Además, aprovechó la ocasión para recordar a su propio padre y desearles un feliz día a todos los papás.

David y Victoria Beckham

A pesar del distanciamiento que mantienen desde hace años con su hijo mayor, David y Victoria Beckham decidieron incluir a Brooklyn en sus publicaciones por el Día del Padre. Ambos recurrieron al archivo familiar y compartieron fotografías de cuando los cuatro hermanos -Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper- eran niños, un gesto que muchos interpretaron como una señal de acercamiento en medio de la interna familiar.

Victoria publicó un carrusel de imágenes retro y definió a su marido como “el mejor papá”, además de asegurar que sus hijos son su mayor logro. David, por su parte, compartió varias instantáneas del pasado y destacó que ser padre es “el trabajo más importante” de su vida. Aunque ninguno hizo referencia al conflicto de manera explícita, la presencia de Brooklyn en ambos posteos llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque la disputa se hizo cada vez más pública en los últimos tiempos.

Jennifer Garner

Jennifer Garner también tuvo un gesto de reconocimiento para Ben Affleck en el Día del Padre. A través de un posteo en Instagram, la actriz compartió dos fotografías inéditas de su exmarido junto a los tres hijos que tuvieron durante su matrimonio: Violet, Fin y Samuel.

La primera foto del protagonista de Daredevil muestra a un joven Affleck con sus dos hijos mayores durante una tarde de paseo. En la siguiente aparece caracterizado como Batman sosteniendo a Samuel en brazos. “Veo la forma en que mis hijos adoran a su padre y estoy feliz por ellos. Amar y ser amado por un gran padre es un regalo. Feliz Día del Padre a todos los papás y a los hijos de los papás, también”, expresó.