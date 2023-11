escuchar

Taylor Swift no solo logró convertirse en un fenómeno musical capaz de generar millones de fanáticos en cada rincón del mundo. Además de una talentosa artista que canta, produce, compone y dirige, la joven norteamericano de 33 años es una de las empresarias más habilidosas del mundo del espectáculo: ostenta una fortuna de más de 740 millones de dólares, es una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, logró crear un imperio a su medida, se plantó frente a gigantes como Spotify y Apple -y ganó- y logró que Indonesia revisara la política de sus visas para turistas. Ahora, con The Eras Tour, la gira con la que llega a la Argentina este fin de semana, y su documental, rompió varios récords más. Discos vendidos, horas de transmisión en las plataformas de streaming, giras y conciertos, merchandising, videos y películas: aquí, un recorrido del universo swiftie en números.

Taylor Swift durante la presentación de The Eras Tour, el film que muestra el éxito de su última gira John Shearer - Getty Images North America

Una revolución musical

En los casi 20 años que tiene de carrera artística -comenzó a los 14 de la mano de la música country- Taylor Swift grabó diez discos de estudio, regrabó seis de ellos y logró vender hasta el momento más de 50 millones. Además de lograr que los millennials se vuelquen a la compra del disco físico, la cantante alcanzó cifras impresionantes en las redes sociales y el streaming: cuenta con más de 270 millones de seguidores en Instagram, en YouTube tiene 53.6 millones de suscriptores y sus canciones logran más de 82 millones de reproducciones diarias en Spotify, siendo la tercera artista más escuchada de esa aplicación, según la revista Forbes. En sus vitrinas, entre la gran cantidad de premios que obtuvo por sus canciones, brillan 12 Grammy.

En cuanto a su patrimonio, Taylor duplicó su riqueza neta en menos de diez años: en 2014 era de 365 millones y hoy se estima en más de 740. Solo 25 de ellos los pagó Netflix en 2018 por los derechos de su documental musical Miss América. Según Forbes, Taylor está en el puesto número 25 de los artistas mejor pagos del mundo.

Taylor Swift durante una entrega de premios AP

Muchas de las ganancias de Swift provienen de su decisión de regrabar su discografía, medida que tomó en abril de 2021 luego de que, en 2019, su exsello discográfico fuera vendido a Scooter Braun, un manager u empresario enfrentado con la artista que, a su vez, vendió el catálogo a un fondo de inversión privado, en 2020. Además de retomar el control de su material, Taylor le pidió a sus fans que escuchen solo sus nuevas versiones para ser ella quien perciba las ganancias por su trabajo.

Esa no fue la única batalla que libró la cantante para tener el control de su material y hacer valer su esfuerzo. Algunos años antes, en 2014, reaccionó ante otra política empresarial que le pareció abusiva al retirar por completo su catálogo de la plataforma Spotify con el argumento de que la compañía de streaming no compensaba de forma correcta a los artistas. Volvió de la mano del servicio premium. Por el mismo motivo apuntó contra Apple Music, y la empresa dio marcha atrás con su política de no pagar a los cantantes durante el período de prueba gratuito.

The Eras Tour, un nuevo hito

Taylor Swift llega por primera vez al país Getty Images

Cuando parecía que había alcanzado la cima, la cantante sorprendió de nuevo: estrenó Taylor Swift: The Eras Tour, una película que registró la primera etapa del fenómeno Eras Tour. En el marco de esa gira de conciertos, Swift tocará en el estadio Monumental los próximos 9, 10 y 11 de noviembre, es decir este jueves, viernes y sábado. La gira y el film funcionaron como un combo perfecto para la economía de la artista: hasta el momento cosechó 4.100 millones de dólares, un récord histórico para un solista.

Según la revista Variety, la producción recaudó el día de su estreno, el 13 de octubre, un total de 39 millones de dólares solo en salas de los Estados Unidos. Ese fin de semana recaudó un total de 96 millones, cifra que la llevó a convertirse en la película de conciertos de mayor éxito comercial de todos los tiempos, según comScore, que citó datos de AMC Theatres. Así, Taylor dejó atrás a Justin Bieber: Never Say Never, el film que en 2010 recaudó más de 73 millones de dólares en la taquilla norteamericana.

En cuanto a los conciertos, The Eras Tour promete superar su última gira, Reputation Stadium Tour, con la que en 2018 recaudó más de 345,7 millones de dólares en todo el mundo. El tour actual ya tuvo 52 shows solo en el tramo norteamericano y una segunda parte comenzará aquí en Buenos Aires. A falta de dos meses para que termine el año, ya es la gira más exitosa de 2023, con más de 3 millones de entradas vendidas.

El imperio Swift

Fuera de la industria musical, Taylor participó de un videojuego -Band Hero- y creó cinco fragancias junto a la compañía Elizabeth Arden. También fue la imagen de marcas conocidas a nivel mundial como Coca Cola, Covergirl y Keds; sostuvo acuerdos comerciales con las aerolíneas Air Asia y Quantas y cuenta con merchandising propio. En los negocios colindantes a su música también ha sabido cuándo poner un freno: cuando el exchange de cripto FTX quiso patrocinarla por 100 millones de dólares, Taylor no tuvo reparos en dar un no como respuesta.