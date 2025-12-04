El filoso descargo de Araceli González contra Adrián Suar y Griselda Siciliani: “Voy a hacer como Pampita...”

Tras una década alejada del Eltrece, Araceli González volvió a los estudios del canal para participar de una emisión de Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini. En ese marco, la actriz habló de su regreso a la señal en la que comenzó su carrera televisiva y se refirió a su actual vínculo con su gerente de programación, Adrián Suar.

En diálogo con un móvil del programa LAM (América TV), la exmodelo expresó: “Volví a Eltrece, donde empecé. Para mí es mi casa, mi familia”, dijo, y señaló que se emocionó al reencontrarse con técnicos y trabajadores que la acompañaron por aquellos tiempos en sus primeros proyectos. “Me encontré con todos los que trabajaban en esa época y digo: ‘Por lo menos llegamos vivos’”, bromeó.

Araceli González, durante su paso por el programa de Mario Pergolini Instagram

Su regreso como invitada a la señal abrió la puerta a una pregunta incómoda sobre el estado de su relación con Suar, su exmarido y padre de su hijo Tomás. La actriz sostuvo que, si bien suele recibir buenos comentarios sobre su ex, el vínculo entre ambos continúa distante: “Tengo muy buenas devoluciones [sobre él]. Con todo el mundo es divino; conmigo no, pero está bien. Es su decisión”, mencionó.

Consultada sobre los motivos de la tensión que protagonizaron años atrás, evitó dar detalles. “Él dijo que nosotros no éramos familia. Yo soy familia porque tuve un hijo hermoso, soñado; pero él sabrá, no es mi problema”, expresó.

En relación a si creía que Fabián Mazzei, su pareja desde hace años, había sido desplazado de ciertos proyectos de la exproductora de Suar, Polka, y del propio canal, respondió: “Eso no lo sé. No es algo que yo pueda responder”.

La actriz mencionó que no tiene relación ni con su ex ni con Griselda Siciliani Instagram

González también aclaró que su regreso a Eltrece se dio por elección propia, y agregó: “Si algún día ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo a trabajar, entonces la vida te está contestando sola”.

Otro de los nombres mencionados durante la charla fue el de Griselda Siciliani. Al ser consultada por los comentarios que la actriz hizo sobre Mazzei años atrás, lanzó: “Con Griselda no tengo relación, no la conozco. Voy a hacer como Pampita: ‘Yo no hablo de esas cosas, para mí todo lo que hagan las mujeres está bien’”, afirmó.

Cuando le preguntaron si aceptaría trabajar junto a Siciliani en la serie Envidiosa u otro proyecto, González respondió: “¡Lo hago! ¡Lo hago! Por ahí nos hacemos grandes amigas y discutimos algunas cosas”. Y añadió irónica: “Le diría: ‘Hola, Gri, ¿cómo te fue? ¿Cerraste bien todo? ¿Sí? Qué conch..., entonces es conmigo’”.

Al preguntarle sobre su divorcio de Suar, González decidió no profundizar. “No, yo ya respondí y le hice un programa a Rial divino de una hora y media. Ya respondí eso”, insistió.

Además de referirse a su vida personal, la actriz habló sobre el rol de Mario Pergolini en Otro día perdido: “Es la mejor versión de Mario. Me parece que está entero, que se distingue”. Como invitada al ciclo, conversó sobre distintos momentos de su trayectoria y comentó algunos de los proyectos que tiene en desarrollo.

Hacia el final de la charla con LAM, González reiteró que hoy se siente enfocada en su presente familiar y laboral. “Yo no tengo problema con nadie. Lo único que quiero es tener lo que tengo”, aseguró, a la vez que remarcó que su prioridad es acompañar a sus hijos. “Tengo dos hijos hermosos que hacen su propia huella y trabajan”, dijo al referirse a Tomás y Florencia Torrente, fruto de su relación con Rubén Torrente.

A más de 17 años de su divorcio, la separación de González y Suar sigue generando atención pública. Aunque su matrimonio duró solo cuatro años, la disputa económica que vino después de la ruptura generó un fuerte enfrentamiento entre ambos.

Adrián Suar y Araceli González, una idílica historia de amor que terminó de la peor manera Archivo

La actriz y el empresario se conocieron en los años 90, cuando ambos protagonizaban La banda del Golden Rocket y ella era una top model consolidada y él recién iniciaba su camino como actor. En 1997 se casaron por civil en una ceremonia íntima en su casa de San Isidro, seguida por una gran fiesta en una quinta de Hurlingham. Un año después, nació su hijo Tomás, pero pronto la armonía se vio interrumpida por rumores de infidelidad. Pese a que intentaron recomponer la relación durante varios años, finalmente se separaron en 2004.