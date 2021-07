El fuerte cruce entre Ángel De Brito y Jorge Rial por Karina “La Princesita”

Este jueves, Karina “La Princesita” Tejeda estuvo como “angelita” invitada en el programa de espectáculos de eltrece, Los ángeles de la mañana. La cantante tuvo un mano a mano con el conductor del ciclo, Ángel De Brito, en el que se refirió a los motivos por los cuales el martes tuvo un duro enfrentamiento con el jurado de “La Academia”, el certamen de talentos de ShowMatch que comanda Marcelo Tinelli.

La intérprete pidió disculpas públicamente por cómo se comportó esa noche en la que bailó disco, cuando insinuó que, mientras fue jurado de “Cantando 2020”, recibía directivas respecto a qué participantes debían mantenerse en el programa. Sus declaraciones no sentaron bien en De Brito, quien el miércoles hizo su descargo en LAM, desconociendo la situación personal por la que atravesaba “La Princesita”.

Finalmente, el jueves la cantante pudo explicar por qué esa noche estaba fuera de eje, y lo hizo en medio de un brote de llanto. “Ese día a mí me pasó algo y mi gran problema es no poder permitirme estar mal. Yo me siento mal y no siento que vaya a poder”, explicó Karina, en relación a los juicios laborales que tiene con exmúsicos y los problemas económicos que está enfrentando. “Hace diez días me avisaron que perdí el segundo juicio. El martes me avisan que es más plata de la que tuve que pagar la otra vez. Yo laburé el ante año pasado gratis, este año lo estoy trabajando gratis y el año que viene lo voy a tener que trabajar gratis”, compartió Tejeda, quien añadió que la mala devolución del jurado el martes fue el detonante, y que por su reacción ante eso quería “dar la cara”.

Karina La Princesita en Los Ángeles de la mañana - Fuente: eltrece

A pesar del reiterado pedido de disculpas, De Brito le respondió que muchos trabajadores tenían problemas y que eso no los excusaba de comportamientos soberbios, y la acusó de victimizarse. Su intercambio con una desconsolada Tejeda no cayó bien en las redes sociales, donde algunos usuarios acusaron al conductor de no tener empatía con la artista. Curiosamente, entre quienes se encontraban mirando la entrevista estaba Jorge Rial, quien disparó duramente contra lo que estaba sucediendo en LAM.

Impresionante el sincericidio de @kari_prince en estos momentos en #lam. Hay que escucharla. A veces, la máquina de picar carne, se encuentra con alguien que se abre y muestra sus debilidades. Mis respetos. — JORGE RIAL (@rialjorge) July 1, 2021

“Impresionante el sincericidio de @kari_prince en estos momentos en LAM. Hay que escucharla. A veces, la máquina de picar carne, se encuentra con alguien que se abre y muestra sus debilidades. Mis respetos”, escribió el periodista. Como era de esperarse, De Brito no tardó en responder, y lo hizo sobre tuits de otros usuarios.

No tiene vergüenza el Choca fititos https://t.co/sh5TCYPiRk — A N G E L (@AngeldebritoOk) July 1, 2021

“No tiene vergüenza el choca Fititos”, escribió el conductor, parafraseando la frase con la que Rial se despidió de TV Nostra: “Me pusieron una Ferrari y la choqué”.

