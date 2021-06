La Academia: en minutos, Karina “La Princesita” pasó de la emoción al enojo y la denuncia

Este martes, Marcelo Tinelli dio por iniciada una nueva gala de música disco y anunció, misterioso, que sería una noche de risas y emoción. En el estudio, se encontraban Nicolás Furman y Sol, el novio y la hija de Karina “La Princesita”, la primera en pasar al frente en la gala de “La Academia”.

La cantante explicó por qué, junto a su compañero Rafael Muñiz, se encuentran trabajando con un nuevo coach. “La realidad que cuando aceptamos, él tenía un compromiso de antemano y avisó”, intentó explicar risueña. “Estoy nerviosa, pero no sé por qué. Es muy fuerte estar acá. El 2019 es un año que quiero borrar; me la pasé llorando todo el tiempo, exagerando [en referencia a su paso por el “Bailando por un sueño”]. Este año acepté para disfrutar”, contó luego la cantante, pero a lo largo de la noche no quedaría en claro si está cumpliendo ese objetivo.

El conductor, entonces, agradeció la presencia de Sol, a una semana de la muerte de su abuelo paterno. “Quiero decir que el apoyo de la gente es incondicional. En pandemia, yo me estoy sintiendo orgullosa de ser un artista, una de esas personas que se para en un escenario para entretener a los demás, a pesar de que muchas veces no está atravesando un buen momento. El Polaco está mal. También pasó por esta situación Ángela Leiva, que fue más fuerte y se presentó al programa al otro día. Lo esperamos para que vuelva cuando se sienta más fuerte”, expresó la cantante, sobre el triste momento que atraviesa el padre de su hija.

Inmediatamente, Karina cantó junto a Sol “Amarte así”, de Cristian Castro, acompañadas por Furman en la guitarra. “Ella se crio arriba de una combi y aprendió a caminar ahí. Hoy tenerla acá, con 13 años, cantando conmigo es súper emocionante”, afirmó.

Luego, presionado por el conductor, Furman expresó que quiere casarse con Karina “cuando se pueda hacer una fiesta”, y junto a ella cantó luego “Si me dices que sí”, de Camilo.

Entonces, sí, llegó el momento del baile. Y luego de que la intérprete mostrara su propuesta junto a su Muñiz para esta ronda de música disco, llegaron las devoluciones del jurado.

“Me encanta que te vaya bien, te quiero mucho, pero ¿qué pasó? Tenés el carisma, la magia, pero lo de hoy fue horrible. ¡Con razón estabas nerviosa! La coreo arrancó con onda, pelaste la actitud, pero en la mitad no sé dónde te fuiste. Fue desprolijo, un loco. Te perdiste, miraste al piso. No me gustó”, comenzó Angel De Brito (2).

“Para mí salió bien, porque sos el que sabe... Y me vas a poner una buena nota, ¿o no?”, contestó la cantante. “Yo como sé te voy a poner la nota que te corresponde”, contestó De Brito. “Igual que en el shuffle [el ritmo anterior], que salió muy bien y me pusiste un 3″, retrucó Karina.

“Yo quiero que Karina baile con onda, no pretendo que sea la mejor bailarina del mundo porque evidentemente no nació para esto. Me parece que hiciste buenas cosas en esta pista y que podés hacer mucho más. Ganaste actitud, pero hoy no la tuviste”, siguió el chimentero. Ante la cara de enojo de la participante, su nuevo coach, Facundo Arrigoni, pidió la palabra: “Karina no es bailarina y está haciendo muchísimo. Para mí estuvo muy bien”.

Sin embargo, Pampita Ardohain (5) coincidió con el conductor de Los ángeles de la mañana: “Cuidado con los pies, y que no se vea la preparación en las subidas y bajadas de los trucos. Por lo menos en el final, faltó eso. Algunos agarres estuvieron flojos y en algunos momentos faltó fuerza y pisada escénica”.

“A mí me encantás vos y fue hermosa la previa. Te veo enojada y no lo entiendo muy bien”, continuó Jimena Barón. Y agregó: “Bailas mucho mejor que esto; se te vio paralizada, que no pudiste conectar con el compañero. No se miraron, no se encontraban las manos, el truco no salió bien, tenías la mirada perdida”

Y entonces, la participante estalló y le dedicó no solo una ironía a los participantes, sino que denunció de manera velada el desarrollo del concurso y la libertad de los miembros del jurado a la hora de calificar : “Sabíamos que hoy nos tocaba ir al duelo, porque nunca fuimos. A mí me convocaron como jurado, pero consideré que tenía que aprender más”.

“Pero eso no está arreglado”, se defendió la jurado. “Nosotros no tenemos ninguna directiva. Estabas como perdida”, insistió Barón. Y mirando a Tinelli, que se encontraba parado a su derecha, Karina volvió a apelar a la ironía: “Yo estuve ahí sentada y sé que no hay directivas”.

Todavía faltaba escuchar al dueño del voto secreto, Hernán Piquín. “No fue tu noche hoy. Te vi nerviosa. La coreografía me gustó, pero no la vi limpia. Karina baila mucho mejor que esto. Estaría bueno que no se enoje tanto con lo que te decimos. No estamos buscando eso”, aconsejó.

