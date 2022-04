El fuerte golpe que llevó a Mickey Rourke a tomar una drástica decisión: “Parece que mis días de skate han terminado”

Si hay algo a lo que Mickey Rourke tiene acostumbrados a sus seguidores es a sus cambios de look y a su predilección por los deportes de contacto. Sin embargo, este martes, el actor compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que causó conmoción entre sus fanáticos.

No es para menos. Aquella imagen muestra en primer plano de su rostro y además de sus ojos llorosos puede verse con claridad la frente golpeada, cortada y ensangrentada. En la misma foto se aprecian también sus dedos llenos de moretones. A modo de explicación, el protagonista de Nueve semanas y media escribió: “Parece que mis días de skate han terminado”.

Para completar el dramático cuadro, detrás de él se ve una pila de toallas blancas y lo que parecería ser una almohada con una mancha oscura.

El actor de 69 años y concursante de Masked Singer no dio precisiones sobre las condiciones en las que se produjo el accidente. Page Six, uno de los medios estadounidenses que se hicieron eco de la impactante imagen explicó que no está claro si el impactante golpe se produjo en el contexto de una filmación o si el actor se encontraba andando en skate en procura de un momento de diversión que, claramente, terminó de la peor manera.

La duda es razonable. Es que, más allá de que a Rourke le apasionan los deportes y se mantiene sumamente activo con una rutina de ejercicios muy rigurosa, en el último tiempo su carrera se revitalizó. De hecho, actualmente participa de tres proyectos fílmicos que se encuentran en proceso de producción: Murder at Hollow Creek (junto a Casper Van Dien y Jason Patric), Replica y Jade. Otros cuatro filmes que lo tienen como protagonista están en proceso de preproducción: Cursed (junto a Lindsay Lohan), She’s Still Here (con Ali Larter y Jennifer Carpenter) y The Seeding. Otras dos, en tanto, están próximas a estrenarse: 3 Days Rising y Section Eight.

Como era de esperarse, el mensaje del actor desató una catarata de reacciones en su feed. “¿Alguna vez escuchaste a un skater diciendo eso después de una caída? No. Se levantan y lo hacen de nuevo, hombre. Como boxeador, ¿alguna vez dijiste ‘hasta acá llegué'? Lo dudo”, comentó uno de sus seguidores. En el otro extremo, otro recomendó: “Amigo, tenés 65 años. Relajate o será tu cadera la próxima vez”.

La alusión al boxeo no es casual. Desde hace décadas, el actor se dedica a ese deporte. “Hay cosas de las que el boxeo me ha salvado”, aseguró el actor, en 2014, en la televisión rusa, tras noquear en el ring a un hombre al que doblaba en edad.

Esa pasión por el ring comenzó en su adolescencia: de 1964 a 1973, Rourke acumuló un récord de boxeo amateur de 27 victorias, incluidos 12 nocauts consecutivos y tres derrotas. Tras convertirse en uno de los actores más famosos y mejor pagos de Hollywood decidió abandonar momentáneamente su carrera para volver a dedicarse a su otra gran pasión.

Su gran regreso a la pantalla grande fue, justamente, como protagonista de El luchador, el film de 2008 en el que se puso en la piel de un luchador profesional en declive. Por su interpretación, fue nominado al Oscar en la categoría de mejor actor y galardonado con un premio BAFTA, el Globo de Oro y el Independent Spirit Award.

En 2019, tras varios fracasos amorosos que se convirtieron en escándalo, se conoció la noticia de que Rourke estaba formalmente de novio con la modelo Elena Kuletskaya. Fue ella quien lo acompaño en este proceso y se convirtió en un pilar fundamental en su recuperación de las adicciones. “No la cambiaría ni por 20 premios Oscar “, le confesó a la revista People cuando la presentó públicamente en la entrega de los Globos de Oro de 2010.