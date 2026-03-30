Mickey Rourke volvió a los sets luego de ser desalojado de su casa por falta de pago: “Me estoy portando bien”

Mickey Rourke aseguró que “sus días de romper hoteles” terminaron. La estrella de Hollywood, en el centro de la escena durante los últimos meses luego de haber sido desalojado de la casa que alquilaba en Los Ángeles por falta de pago, retomó su carrera de actor y se mostró agradecido por la oportunidad. “Me estoy portando bien”, explicó.

Mickey Rourke está de vuelta en movimiento: el actor de Nueve semanas y media volvió a Los Ángeles luego de unos días de rodaje en Utah x17/The Grosby Group

El fin de semana, Rourke fue interceptado por un cronista del portal de noticias TMZ a su regreso a Los Ángeles, después de un viaje de trabajo. El protagonista de El luchador vestía un conjunto de jogging gris claro, zapatillas deportivas y lentes de sol. Además, llevaba la cabeza cubierta con la capucha de la campera. Lejos de esquivar a la prensa, se prestó a un ida y vuelta con el periodista y no evitó ninguna pregunta. Durante la charla, habló de su recuperación, de quienes fueron fundamentales en su cambio de vida y de su futuro.

“¿Estás actuando? Vi fotos tuyas en el set”, arrancó el diálogo el periodista. “Sí”, respondió Rourke. “Sí, me dejaron volver poco a poco al trabajo. Me estoy portando bien. Llegó el momento, no hay ninguna habitación de hotel rota”, bromeó. “Escucha, hice todo mal durante 20 años, me llevó 23 años de terapia”, confió, ya en un tono más serio. “Mi psiquiatra me dijo una vez: no tenés ni una pizca de responsabilidad ni de preocupación por las repercusiones en todo tu ADN. Escuché eso y dije: ´Tengo que hacer algo al respecto´. Me tomó 23 años”.

“Las personas me preguntan cuál es la mejor película que he hecho”, siguió el actor. “¿Y cuál es?”, preguntó el cronista ante el silencio de Rourke. “No la he hecho aún”, remató y explicó que siente su vuelta al trabajo más bien como un viaje. “Estoy mucho mejor que mucha gente. Tengo un techo sobre mi cabeza, comida en la heladera, mis perros no pasan hambre, así que era hora de volver”, subrayó. “Puede que no sea Tennessee Williams o Francis Ford Coppola, pero estoy empezando de nuevo”.

Rourke contó que viajó a filmar una película y compartió sus expectativas sobre su futuro x17/The Grosby Group

“A la única persona a la que puedo culpar de lo que pasó es a mí”, explicó Rourke sobre los altibajos de su vida, y de inmediato volvió a hablar de quienes lo ayudaron a salir: su psicólogo y “un sacerdote realmente excelente”. “Juntos trabajamos muy duro”, sumó y confesó que al principio pensó que el proceso iba a ser más corto. “No podía superar las cosas que me pasaron cuando era un niño. No sabía cómo hacerlo”, se sinceró. “Ahora sí lo sé”.

Sobre su vida hoy, Rourke explicó que se aisló, que entrena la mayor parte del tiempo y que también lee muchos libros sobre nutrición. “¿Estás feliz?”, le consultó el cronista. “Estoy agradecido”, respondió luego de analizar la pregunta. También explicó cómo le gustaría ser recordado. “Una vez Piers Morgan me preguntó eso y le dije: ‘Me da igual’. Pero ¿sabés qué?, sí me importa. Quiero ser la mejor versión de mí que pueda ser”. “Tengo ganas de hacer el mejor trabajo que pueda. Nunca lo hice y lo quiero hacer ahora”, cerró.

Rourke estuvo los últimos días en Utah , donde fue parte de la filmación de Sol Hershowitz’s Guide to Extraterrestrial Life, una película de ciencia ficción dirigida por Charles Scharfman y producida por Dan Clifton y Bernard Hunt en la que tiene el rol protagónico, el de un teórico de la conspiración.

Un desalojo mediático

Mickey Rourke a principios de este mes luego de haber sido desalojado de su vivienda x17/The Grosby Group

Rourke fue noticia durante los últimos meses por su situación habitacional: a fines del año pasado, Eric T. Goldie, el dueño de la casa que alquilaba, inició un proceso legal para desalojar al actor por falta de pago. Según documentos judiciales obtenidos por TMZ, el actor había alquilado la propiedad por unos 5200 dólares mensuales, cifra que luego aumentó a 7000 dólares, acumulando una deuda de alrededor de 59.100 dólares.

A principios de marzo y ante la falta de respuesta de Rourke, el tribunal le otorgó a Goldie la posesión inmediata de la propiedad y anuló el resto del contrato de alquiler, lo que dejó al actor fuera de esa casa. “El motivo por el que dejé de pagar el alquiler fue que las condiciones de la casa se habían vuelto inaceptables”, señaló el equipo de Rourke en un comunicado. “Durante meses hubo problemas graves que nunca se resolvieron, a pesar de mis intentos por hacer que los arreglaran”, agregaron y mencionaron importantes problemas con ratas en la propiedad.