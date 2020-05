El fuerte ida y vuelta entre Nai Awada y Beto Casella

Nai Awada y un feroz cruce por Twitter con Beto Casella

El escándalo con respecto a las maquinitas para la piel promocionadas por muchas famosas suma un nuevo episodio que tiene a dos protagonistas que supieron trabajar juntos. Naiara Awada y Beto Casella compartían pantalla en Bendita , pero cuando el conductor de ese ciclo hizo una crítica a las celebridades que se vieron involucradas en el episodio de la presunta estafa piramidal, Awada tomó el guante y le respondió de forma lapidaria.

En el ciclo de canal 9, Beto Casella habló del tema y luego en su cuenta de Twitter publicó un mensaje que pronto tuvo respuesta. En la red social, el conductor escribió: "¡Y las chantas insisten! El Gobierno imputó a la empresa de la estafa de las famosas".

Frente a esas palabras, Nai Awada decidió salir al cruce de Casella. Ella fue durante un tiempo columnista de Bendita , y según sus opiniones, esa experiencia no fue de las que más disfrutó. La actriz, que fue una de las muchas caras de la famosa maquinita, volcó en su cuenta de Twitter una serie de duras respuestas a Casella.

En una de ellas escribió: "No me sorprende de vos, Beto. Voy a tomar acciones legales si seguís. Llamarnos chantas, estafadoras es difamarnos. Suerte que me fui de tu programa BERRETA. Jamás me cuidaste ni defendiste así que no me sorprende, pero a mí ni me nombres". La joven continuó luego publicando un video en el que daba su versión de la situación, asegurando que el sistema empleado por la empresa no era una estafa.

Luego de las respuestas de Naiara, Beto solo escribió: "Digo "chantas" y se incrimina ella solita. En fin.". Una vez más, ella no dudó en utilizar Twitter para dar su opinión, y esta vez hizo referencia a su salida de Bendita : "Mejor no empiezo hablar de cómo nadie me cuidó en Bendita, y vos menos cuando me dejaron sin trabajo culpa de las hipócritas que tenés de panelistas. Vos jamás me defendiste, Beto, y llamarnos chantas?".

En la última emisión de Bendita , Beto no hizo referencia a este ida y vuelta: ¿estará cerrada la discusión o continuará mediante algún tipo de informe en el programa?