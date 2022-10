El fuerte mensaje del Mono de Kapanga tras el choque que sufrió el micro del grupo de parte de un conductor alcoholizado

escuchar

En la madrugada del lunes, el grupo musical Kapanga sufrió un accidente de tránsito mientras volvía de la provincia de Córdoba, donde había brindado un show. El micro de la banda, en el que viajaban 15 personas entre músicos, asistentes y técnicos, fue chocado a la altura de Carmen de Areco por un conductor alcoholizado. Ayer domingo, antes de subir al escenario de Escobar para seguir con su agenda de conciertos, Martín “El Mono” Fabio habló al respecto y dio un mensaje de concientización a todo su público. “Si tomaste, no manejes. No le cagues la vida a los demás”, pidió el cantante.

Así quedó el micro tras el choque que sufrió Kapanga Gentileza Kapanga

“Buenas noches, Escobar. Nosotros somos los Kapanga, este es nuestro grupo de trabajo desde hace casi 27 años. El mes que viene cumplimos 27 años de esta historia tan linda que nos toca vivir”, comenzó el vocalista de la banda parado junto a sus músicos ante una multitud que lo ovacionaba entre gritos y aplausos. Antes de comenzar con su show, el cantante contó con lujo de detalles el incidente vial que sufrieron horas antes en la ruta 7.

“Algunos se habrán enterado por los medios, algunos se habrán enterado por nosotros. Hoy a la madrugada, viniendo para acá desde la ciudad de Laboulaye, provincia de Córdoba, en la ruta 7 con la intersección de la ruta 51, un automóvil nos impactó cuando veníamos en el micro”, relató con cierta angustia, quien inmediatamente destacó el rápido accionar del chofer que los llevaba: “Gracias a la pericia del conductor en ese momento límite, que en un milisegundo tomó una decisión que fue acertada y que permite que hoy estemos acá en este escenario”, lanzó agradecido.

“Les queremos agradecer mucho a nuestros familiares y amigos que son los primeros que se preocupan, a los seguidores de Kapanga, a todo el mundo de la música, a todos nuestros colegas, a toda la prensa, a todos los medios de comunicación que se hicieron eco de la noticia, a la policía de seguridad vial que nos contuvo, a la policía de San Andrés de Giles que fue la que intervino, al hospital de Carmen de Areco. Nosotros estamos todos sanos. Por suerte no hubo ningún muerto”, expresó en representación de todo su equipo.

El Mono dejó en claro que lo que sucedió no fue un accidente sino una negligencia humana. “La cuestión es que el conductor que nos choca venía alcoholizado. Tenía 1.65 gramos en sangre de alcohol. Sepan que el alcohol al volante mata, que hay un alto porcentaje, uno de cada cuatro accidentes, que no son accidentes porque un accidente es cuando tenés un problema mecánico, se te sale una rueda y podés tener un accidente; pero un incidente vial es otra cosa, es manejar borracho”, lanzó enojado.

Ante un público que lo escuchaba con atención, Martín “Mono” Fabio agregó: “No es una muestra ni de moral, no somos ejemplo de nadie, menos Miguel…”, bromeó señalando a uno de sus músicos. “Pero les pedimos un favor y háganse eco. Tomemos conciencia de una vez: si tomaste no manejes. No te digo: ‘no tomes’. Divertite, hacé lo que quieras. Soy uno de los que levanta la bandera de la libertad y de que cada uno haga lo que quiera con su vida, pero no le cagues la vida a los demás, no le cagues la vida a tu familia. Si algún compañero tuyo que te trajo está borracho, decile: ‘No loco, vayámonos caminando’”, expresó ante una nueva catarata de aplausos.

“Gracias a todos, acá estamos los Kapanga. Veintisiete años al servicio de la música nacional. Los queremos. Muchas gracias a todos por la preocupación y los mensajes de cariño y amor que recibimos durante todo el día. Ahora a dejar lo mejor de nosotros como cada vez que nos subimos a un escenario. A trabajar se ha dicho, Kapanga”, remató antes de que suenen los primeros acordes de uno de sus hits.

El primero en hablar del accidente ocurrido en el cruce de la ruta 7 y la provincial 51 fue Leandro Corneli, el manager de la banda. “Estábamos volviendo de Córdoba a Escobar, de un show, y un auto nos chocó. Es la primera vez que tenemos un accidente de este tipo. El Mono y todos estamos muy nerviosos por lo que pasó. Es un fin de semana lleno de turismo y nosotros somos laburantes de las rutas”, dijo el empresario minutos después del impacto.

“Sobre la 51, un Chevrolet Cruise cortó la ruta y nos pegó a nosotros. Los que manejaban eran dos personas, de 55 años aproximadamente. Nos podíamos haber matado o nosotros a ellos. Es una locura. Es la primera vez que nos pasa algo así en 27 años de carrera”, agregó un tanto nervioso mientras se realizaban las correspondientes pericias en el lugar.

LA NACION