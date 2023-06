El furioso descargo de Drew Barrymore contra quienes afirmaron que quería ver a su madre muerta

escuchar

En más de una ocasión, varias figuras famosas abrieron su corazón y contaron los difíciles momentos de su infancia que les tocó atravesar. Y uno de esos casos es el de Drew Barrymore, quien hace poco se refirió a la complicada relación que mantuvo -y mantiene- con su madre. Sus palabras generaron revuelo y la actriz, indignada, tuvo que salir a aclarar el sentido de sus dichos porque algunos medios terminaron titulando que ella “deseaba la muerte de su madre”.

Ayer, varias publicaciones difundieron citas de la entrevista publicada por la revista New York en la que la intérprete habló sobre su vínculo con su madre, Jaid Barrymore. La actriz y conductora de 48 años contó que le resultó más difícil procesar la dinámica de su relación con su madre que a otros famoso s que también han tenido relaciones complejas similares con sus padres y con quienes ella misma ha hablado del tema en su programa de entrevistas.

“Todas sus madres se han ido y mi madre no . Y yo pienso: ‘Bueno, no tengo ese lujo’, pero no puedo esperar. No quiero vivir en un estado en el que deseo que alguien se vaya antes de lo que debería para yo poder crecer. De hecho, quiero que sea feliz, prospere y esté saludable , pero yo tengo que crecer a pesar de que ella esté en este planeta”, fueron las palabras de la actriz en su reflexión sobre el asunto.

Frente a las informaciones divulgadas por los medios de comunicación que malinterpretaron sus frases como sugiriendo que deseaba que su madre estuviera muerta, Barrymore acudió a Instagram, aclaró sus comentarios y mencionó cuál es su posición, décadas después de que se emancipara de ella y de su padre, John Drew Barrymore, a los 14 años.

“Saben qué, para todos los tabloides: han estado arruinando mi vida desde que tenía 13 años”, expresó furiosa la actriz al comienzo de un video que compartió en su red social. Y apuntó: “Nunca he dicho que desearía que mi madre estuviera muerta, ¿cómo se atreven a poner esas palabras en mi boca?”.

Y continuó criticando la difusión de esa información errónea: “He sido vulnerable y he tratado de atravesar una relación muy difícil y dolorosa, aunque admito que es difícil hacerlo mientras un padre está vivo”.

La presentadora de The Drew Barrymore Show culminó su descargo reclamando a los medios que no “tergiversen sus palabras” y una vez más reiteró que nunca deseó que su madre muriera.

En la entrevista, la actriz también llegó a revelar incluso que todavía apoya financieramente a Jaid. Después de la conversación con el periodista de la revista, la actriz envió un mensaje de texto al medio compartiendo que había enviado un saludo a su madre por su cumpleaños. Como respuesta, según indicó, recibió cálidas palabras de su mamá. “Me dijo que me amaba y que estaba orgullosa de mí”.

“Cuando tu mamá te dice que te ama, volvés a ser pequeña, y el hecho de que ella me ame con mi verdad y mi honestidad es el mejor momento en que la he escuchado decirlo”, concluyó.

Barrymore expresó sobre su complicada relación con su madre, quien le presentó la vida nocturna de Hollywood cuando aún era una niña . La madre de la actriz envió a su hija a rehabilitación cuando tenía 12 años y a un centro psiquiátrico un año después. Drew se emancipó legalmente a los 14 y en la actualidad mantienen un contacto limitado.

En un reciente encuentro televisivo en The Drew Barrymore Show con Brooke Shields, la estrella de Los ángeles de Charlie conversó con su colega acerca del vínculo que mantienen con sus respectivas madres. Ambas dijeron que, en el momento en que comenzaron a actuar siendo niñas, sus progenitores estaban tan “necesitadas” que parecía que estaban “enamoradas” de ellas por el excesivo nivel de atención que les brindaban.

Sin embargo, mientras la actriz de La laguna azul contó que su mamá, Teri Shields, tenía puesto todo su foco de atención en ella, Barrymore bromeó diciendo que en cambio la suya optó por salir con algunos de sus novios: “Mi madre estaba tan enamorada de mí que quería estar con la gente con la que yo estaba“.

A pesar de los desafíos de su infancia, Barrymore dijo que no “culpa” a su madre por lo que sucedió en el pasado. “Elijo muy conscientemente no ver mi vida como cosas que me han hecho, quiero verla como las cosas que hice y elegí hacer”.

