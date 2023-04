La curiosa revelación de Brooke Shields a Drew Barrymore: “Mi madre estaba enamorada de mí”

escuchar

Brooke Shields y Drew Barrymore tienen algo en común: las dos comenzaron a trabajar siendo tan solo niñas y conocieron la fama a muy temprana edad. En una charla que tuvieron frente a las cámaras, las mujeres dijeron que en ese momento sus madres estaban tan “necesitadas” que parecía que estaban “enamoradas” de ellas por el excesivo nivel de atención que les brindaban.

Durante el último episodio de The Drew Barrymore Show, la actriz de Jamás besada le preguntó a la estrella de La laguna azul si su madre, Teri Shields, salió con alguna de las parejas de Brooke, tal como hizo su propia progenitora. “ No, porque estaba enamorada de mí”, alegó Brooke, añadiendo que su madre no tenía ningún interés en los hombres por aquel entonces. “Yo era su principal foco de atención. Las dos estábamos aisladas de nuestra sexualidad ”.

Drew Barrymore y Brooke Shields compartieron sus experiencias como niñas actrices Kevin Mazur - Getty Images South America

Barrymore bromeó entonces diciendo que su propia madre, Jaid Barrymore, también estaba muy enamorada de ella pero que, a diferencia de la mamá de su colega, optó por salir con algunos de sus novios. “ Mi madre estaba tan enamorada de mí que quería estar con la gente con la que yo estaba ”, explicó la actriz de Los ángeles de Charlie, que hoy tiene 48 años.

“Lo entiendo”, respondió Brooke, de 57 años. “Es tan raro”, agregó antes de contar que su mamá aparecía en cada una de sus entrevistas cuando era niña porque quería protegerla. “‘Nadie te va a agarrar. Yo voy a estar ahí, yo estoy ahí primero. Eres mía y no voy a entregarte a nadie”, recordó Brooke que parecía decirle su madre. “Con la excusa de la protección, terminaba siendo más propiedad que otra cosa, y eso da miedo, creo”.

La estrella de Suddenly Susan también dijo que no le importaba el comportamiento de su madre en ese momento porque su propio éxito estaba logrando que obtuvieran “cosas” que nunca antes había tenido en su vida. “Hice una película y conseguimos un auto. Lo único que sabía era mantener viva a mi madre, seguir bailando y conseguir cosas”, rememoró. “Pero salir de todo eso sin estar enojada ni harta es algo que está en el carácter de cada uno, y en el mío estaba” .

El documental de Brooke Shields

Hace unos días, Shields presentó su miniserie documental de dos capítulos La historia de Brooke Shields (Pretty Baby), estrenada en Estados Unidos en la plataforma Hulu y disponible en Latinoamérica a través de Star+.

En el documental, Shields explora las pautas de belleza, los abusos y la pérdida de inocencia. Se trata de un recorrido por la fama de la actriz y modelo que fue un boom en los años 80, quien siempre soñó con estar detrás de las pantallas y tuvo una carrera polémica. A los 12 años aparecía en televisión mientras justificaba el alcoholismo de su madre; también interpretó a una prostituta infantil en el film Niña bonita, donde tuvo escenas de desnudos y besos en pantalla con un actor mayor de edad. A los 15 años protagonizó La laguna azul, popular por sus escenas de desnudez. La serie es un viaje por el frenesí que se desarrolló alrededor de ella cuando apenas era una niña.

El documental refleja cómo la actriz fue sexualizada desde una edad temprana, al comienzo como modelo infantil y más tarde con sus participaciones en películas de temas sensibles. También aborda cómo, en el comienzo de los años 90, fue violada por un productor a quien conocía y que la había llamado para hablar de un proyecto futuro mientras ella intentaba volver a la actuación. “Me paralicé”, recuerda en el documental. “Pensé que mi único ‘no’ debió ser suficiente. Shields decidió no contar lo que le había ocurrido. “Dios sabe que logré disociarme de mi cuerpo. Lo había practicado”, añadió, en referencia a las técnicas de actuación.

LA NACION