El furioso descargo de la China Suárez luego de que Guillermo Coppola dijera que estaba saliendo con un hombre mayor

A casi un mes de confirmar su separación de Rusherking , la China Suárez recurrió a las redes sociales para referirse a una versión que la vinculaba sentimentalmente con un hombre mayor que ella. Los rumores de romance surgieron de boca de Guillermo Coppola, a quien la actriz cruzó con un filoso descargo.

En el programa Intrusos (América) se mencionó que la actriz de Casi Ángeles estaba en pareja nuevamente. El exrepresentante de Diego Maradona afirmó en diálogo con Marcela Tauro, encargada de la conducción del ciclo durante la ausencia de Flor de la V, que Suárez estaría iniciando un vínculo amoroso con un hombre de casi 60 años.

“En la radio, con Guillermo nos sentamos uno al lado del otro y charlamos mucho, chusmeamos mucho. Es más, hoy en La 100 te pregunté: ¿Cuál es el nuevo novio de la China Suárez?’ Y vos me dijiste: ‘No te lo puedo decir”, dijo primero Tauro. Ante estos dichos, Laura Ubfal intervino en la conversación: “¿Y por qué él sabe cuál es el nuevo novio de la China Suárez?”.

“Marcelita, me conocés hace muchísimos años y alguno de ustedes también. Si yo no estoy seguro de algo, no lo hablo. Es un rumorcito”, dijo Coppola restando importancia al comentario.

Frente a ello, Tauro explicó: “Pasó así, nosotros el otro día tuvimos un almuerzo por la radio, el jueves, y a ese almuerzo vino alguien que dijo: ‘A qué no sabés con quién está saliendo la China’. Entonces, con mi compañera Alejandra Salas empezamos a preguntar: ‘¿qué es: jugador de fútbol? ¿años?’ Y nos dicen: ‘Cincuenta para arriba’, y vos, Guillermo, en un momento dijiste: ‘Tiene casi 60 años’”.

En ese momento, Karina Iavícoli opinó respecto de la vida sentimental de la actriz: “¡Me estás cargando! Paso de uno de veintipico a... No puedo creer que estaba llorando por Rusher y que ya esté con otro”. “Cambió juventud por experiencia”, agregó Coppola. A la vez que advirtió: “Si llegamos a tener la información exacta, la decimos”.

Tras las afirmaciones hechas en el programa, la China Suárez emitió un descargo en sus historias de Instagram. Furiosa, la actriz escribió primero: “Dejen en paz a la gente . Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio. Una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner. Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador menos para los que se escudan en su ‘trabajo’ para joderle la vida a otros”.

En otro posteo, la actriz escribió: “¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire”.

Para no dejar lugar a dudas, la China aclaró en otra publicación a qué se refería: “Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años”. Y agregó: “No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fue: ‘No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal’. ¿Así se entiende?”, concluyó.

Suárez se encuentra en estos momentos en Miami, en los Estados Unidos, desde donde compartió este fin de semana una serie de fotografías en donde se apreció parte del tour que estuvo realizando. Se mostró en la playa, se la pudo ver de compras en un shopping y más tarde capturó en un video el atardecer desde la habitación del lugar en el que se hospeda. Sin embargo, un instante épico fue su reunión con María del Cerro, con quien se la presumía distanciada.

Uno de los furiosos posteos de la China Suárez en sus Stories de Instagram https://www.instagram.com/stories/sangrejaponesa/3093320059477508751/

La mamá de Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña disfruta así de unos días fuera de Buenos Aires mientras atraviesa su separación del joven músico. Fue el pasado 7 de abril cuando, luego de diez meses de relación, Suárez confirmó el fin de su relación con Rusherking, en medio de rumores que indicaban que habían protagonizado una fuerte pelea poco antes de que él saliera al escenario del Movistar Arena en la noche del 25 de marzo. Ambos desmintieron las versiones de la discusión, pero dejaron en claro que el corte era definitivo y que, por el momento, cada uno prefería enfocarse en su propia vida y carrera.

LA NACION