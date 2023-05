La China Suárez está en Miami y se mostró junto a una ex Casi Ángeles

escuchar

María Eugenia “la China” Suárez se encuentra en los Estados Unidos. En medio de los rumores de reconciliación con Thomas Nicolás Tobar, artísticamente conocido como Rusherking, la actriz emprendió viaje a Miami, uno de los destinos predilectos de la farándula argentina. En las últimas horas, la madre de Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña tuvo un reencuentro inesperado con una ex Casi Ángeles en la ciudad balnearia.

Este domingo, la China Suárez compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías de sus Stories temporales en donde se apreció parte del tour que realizó. Si bien no mostró sitios naturales o propiamente turísticos, se la pudo ver de compras en un shopping y más tarde capturó en un video el atardecer desde la habitación del lugar en el que se hospeda. Sin embargo, el instante épico fue su reunión con María del Cerro, con quien se la presumía distanciada.

La China Suárez de visita en un shopping de Miami (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Una semana atrás, la actriz posteó una fotografía que causó revuelo entre sus seguidores, en donde dejó ver su figura luego de un baño, sin maquillaje facial a excepción del rímel corrido en sus ojos y en donde detalló que Mercurio retrógrado la ponía “mal”. Horas más tarde, eliminó la postal y en su feed eligió otras imágenes mucho más estéticas y acordes a la sintonía del resto de sus publicaciones.

Eugenia Suárez se hospeda en el Regis Bal Harbour Resort de Miami (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

No obstante, en sus recientes posteos, la actriz revivió la nostalgia de los fans de Casi Ángeles al mostrarse con Del Cerro, que en la tira de Cris Morena interpretó a Melody. El vínculo entre ambas siempre fue estrecho, salvo en los últimos años en los que enfrentaron rumores de distanciamiento. Junto con Mariana “Lali” Espósito y Candela Vetrano, las excompañeras suelen mostrarse juntas en algún evento o cumpleaños de alguna de ellas.

La China Suárez se reencontró con Mery del Cerro en Miami (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

En esta ocasión, la China le tomó una foto a Mery del Cerro en una de las calles del centro de Miami, en la que la modelo lució un top negro transparente con transparencias, que combinó con una campera y un jean estilo Oxford con tajos en las rodillas. En un contexto de fiesta, la actriz compartió la imagen en sus historias temporales y a modo de respuesta, le agregó emojis de corazones, flores y caritas felices. En tanto, la modelo le hizo un guiño al repostearla en sus Stories.

De esta manera, el encuentro de las dos ex Casi Ángeles removió el tierno recuerdo de la tira que marcó un antes y un después para todo una generación de adolescentes, que crecieron durante cuatro temporadas con la historia que la China protagonizó junto a Lali Espósito, Pedro Lanzani, Nicolás Riera y Gastón Dalmau.

La China Suárez recordó el día que rogó por amor

En la noche del miércoles pasado, en el marco de Ferné con Grego -ciclo conducido por Grego Rossello que se transmite por Luzu Tv- la actriz recordó las dos oportunidades en la que le rompieron el corazón.

“No quiero decir fechas porque me van a sacar quién fue y no quiero que culpen a nadie”, aclaró, tras destacar que ella tenía veintipico de años cuando se arrodilló ante un novio para pedirle que no la dejara. Dicho eso, agregó: “Te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro”. Según relató, estaba en pareja con un hombre más grande que, después de un año y medio, no pudo continuar con la relación debido a los celos, porque “no se bancaba” la libertad de la actriz. “Te amo, pero no puedo con tu personalidad”, le dijo él.

“Y yo me acuerdo que me arrodillaba. Me vi… Fue durísimo”. La desesperación de decir ‘¿qué hago arrodillada pidiendo por favor que no me deje?’ Porque me decía ‘Te amo, me encantás, pero no puedo estar con vos por tu personalidad. No puedo, me hace mal, me da celos”, detalló. Y sumó: “Es lo que pasa mucho -continuó-, que se enamoran de tu independencia, de tu libertad y después es lo primero que te quieren sacar. No es que siempre pasa, pero me ha pasado alguna que otra vez”.

A modo de reflexión y viendo la situación con la distancia de los años, expresó: “Esas cosas que uno hace en momentos de desesperación, que después la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar”. En cuanto a la segunda vez que le rompieron el corazón, prefirió guardársela y simplemente atinó a decir: “Esa no. Mis amigos saben”.

