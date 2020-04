El hijo del cantante de folclore le contestó a Cinthia Fernández

La posibilidad de que Cinthia Fernández sea la nieta no reconocida de Horacio Guarany volvió a resurgir en estos días. Si bien un íntimo amigo del cantante de folclore salió a desmentir esta versión , en las últimas horas la bailarina contó detalles de su historia familiar que confirmarían sus dichos. Sin embargo, esta mañana apareció una nueva voz, la del hijo del célebre artista, quién se mostró predispuesto a ayudar a Fernández para terminar con sus sospechas.

"Cualquier persona que tenga una duda sobre su identidad, creemos que tiene derecho a hacerse un ADN. Si ella quiere, no hay ningún problema en que se exhuma el cuerpo de mi padre y que se haga lo que se tenga que hacer. Es la única forma de quitarle la duda y terminar con este tema porque es importante el nombre de Horacio Guarany para el mundo de nuestra cultura", expresó -vía skype- su hijo Horacio.

En cuanto a si su padre tenía conocimiento de la existencia de otra hija, confesó: "No tengo idea. Yo era muy chico y él no contaba nada. Yo era el hijo, no su amigo compinche". Sin embargo, enseguida aclaró que tanto él como su familia están dispuestos a hacer lo que sea necesario para develar el misterio. "La duda no se la va a poder sacar mientras no hagan lo que tienen que hacer. Solo lo va a resolver un ADN. La única que sabe es la madre, el hombre tiene una aventura y quizá ni sabe que tuvo un hijo", agregó justificando a su padre.

"No sé cómo son los pasos a seguir, pero pongo a mi abogado a disposición para cualquier duda. Creo que tienen que pedirlo y hacer algo post mortem . Si me necesitan yo estoy dispuesto a hacerme el estudio también", aseguró mostrándose predispuesto a ayudar a la panelista de Los ángeles de la mañana . Y enseguida defendió a Fernández de quienes la acusaron de querer colgarse de la fama del cantante con esta historia. "Nosotros somos todos grandes y cada uno tiene su opinión. Quiero darle mis respetos porque no comparto lo que han dicho. No me gusta cuando destratan a una mujer. Se puede discutir, pero con altura", opinó.

Por último, recordó cómo era su padre debajo de los escenarios: "Como hijo estuve muchos años con él y él no sabía lo que era la fama. Él nunca quiso ser famoso sino un hombre popular", señaló mientras recordó cómo fueron sus años de exilio en España. "Lo amenazaban con que iban a matar a sus hijos. Estuvimos casi un año y medio con bombas y amenazas hasta que nos fuimos a España hasta fines del '78. Sólo el que lo vive sabe lo que es. Es lo más duro que le puede pasar a un ser humano, se lo arranca de sus raíces y sus creencias", finalizó tras asegurar que su padre tuvo que empezar de nuevo ya que nadie lo conocía en el viejo continente.