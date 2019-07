El homenaje de Lea Michele a seis años de la muerte de su novio Cory Monteith

Crédito: Instagram

Lea Michele y Cory Monteith fueron una de las parejas más recordadas de la serie Glee, tanto dentro como fuera de la pantalla. El amor que se tenían sus personajes (Rachel y Finn), como también su correlato en la vida real se desplomó el 13 de julio de 2013, cuando el intérprete falleció por sobredosis.

Desde entonces, y a pesar de haberse casado en marzo con el empresario Zandy Reich, Lea ha demostrado que sigue recordando con mucho cariño a su compañero de trabajo y pareja.

A una semana de cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Cory, la actriz publicó en su cuenta de Instagram una foto donde se puede ver en su muslo el tatuaje con el nombre "Finn" que se hizo en 2016 y un corazón negro.

Los fans no solo agradecieron y felicitaron a la actriz por el recuerdo, sino que también recordaron que no es el único tatuaje que tiene por Cory. También lleva en su cuerpo el número "5" (una directa relación con la camiseta que usó el personaje de Monteith durante gran parte de Glee), y la frase "Yo te quiero más. Si tu lo dices...", que son las últimas palabras que se dijeron.

Además, en su faceta de cantante, Lea Michele le ha dedicado a su ex temas como You're mine o If You Say So, y siempre tiene buenos recuerdos para él, cada vez que en un evento o entrevista la consultan.