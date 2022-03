El Hotel de los Famosos: quién fue la primera eliminada del reality

En una noche cargada de emociones, enfrentamientos entre los participantes y nuevos conflictos que afloran, Milita Bora fue la primera eliminada de El Hotel de los Famosos. La cantante quedó afuera del reality luego de enfrentarse con Kate Rodríguez en un duelo de obstáculos.

La jornada comenzó con Imanol Rodríguez y Majo Martínez celebrando su último día como staff y ansiando poder ser huéspedes. Gabriel Olivari, gerente del hotel, ingresó temprano al lugar para organizar las tareas del día y pedirle a todo el equipo que por favor sean responsables y reparen los errores del día anterior. De forma inmediata, los famosos comenzaron a limpiar el hotel y preparar el desayuno. “Ya aprendimos, definitivamente”, señaló Silvina Luna en la cocina. Minutos después, Walter Queijeiro se quemó al sacar una fuente del horno.

Al despertarse, los huéspedes comenzaron a quejarse con Olivari sobre las fallas del hotel. Sabrina Carballo reclamó que faltaban toallas y que el tacho de basura del baño estaba lleno. Mientras tanto, el staff se dirigía a las habitaciones para limpiarlas y ordenarlas. “Las camas las hago yo solita. Uno de mis compañeros hace acto de presencia, dice ‘hola, acá estoy’ pero mentira. La que mueve soy yo”, aseguró Kate Rodríguez un tanto molesta. Previo a eso, y sin saber aún que seguirá en el juego, reflexionó: “Sea lo que sea que vaya a pasar, estoy súper tranquila. No me arrepiento de nada de lo que hice, me divertí y la pasé bien”.

Después de desayunar, los huéspedes regresaron a la habitación, y allí nació el primer conflicto del día. Kate Rodríguez hizo todas las camas menos la de Martín Salwe, lo que encendió el enojo del locutor. Al consultarle a la bailarina la razón por la cual dejó la cama sin hacer, la respuesta fue capciosa: “Tenía que hacer otras cosas”, le dijo.

Enojados con algunos de los servicios del hotel, los huéspedes comenzaron a anotar sus reclamos en el libro de quejas. Lisa Vera fue la primera en escribir y pedir que mejore la predisposición de parte de los trabajadores, entre otras cosas. Matilda Blanco le siguió los pasos. “Sería grandioso que el staff no le falte el respeto a los huéspedes”, dejó plasmado la asesora de moda.

Rodrigo Noya sumó a las quejas que faltaba limpieza en las habitaciones y que el desayuno no estaba a la altura, pero se encargó de elogiar a Walter Queijeiro y al Pato Galván, quien tuvo algunos problemas al intentar poner el lavarropas junto a Majo Martínez. Sin embargo, después de un rato lo lograron.

“Me apena que sea el último día de este grupo”, dijo Milita Bora reflexiva, sin ganas de irse. “No puedo auto boicotearme inconscientemente”, agregó mientras que Silvina Luna le aconsejaba que se visualice en la final.

Su contrincante, Rodríguez, en lugar de preocuparse por su posible salida del reality, prefirió seguir estudiando al resto de los concursantes. “Rodrigo [Noya] se las va a hacer padecer a todos, está armando su cuadro sinóptico y haciendo un trabajo de hormiguita. No se si ustedes les creen la simpatía, pero yo lo tengo en la mira”, opinó. Y culminó: “El aprendió todo lo que sabe en la tele, yo aprendí todo lo que soy en la calle”.

La previa del duelo

Mientras se avecinaba el momento del duelo que definiría quien se iba del hotel, los famosos comenzaron a analizar la situación. “Si no tenía a Kate era muy complicado votar a alguien”, reflexionó Chanchi Estévez. Salwe también afirmó que la mitad del staff se inclinaría por Kate a la hora de votar, mientras que Alex Caniggia apostó por la bailarina. “Estamos todos hablando de ella hace un día y medio, no sé si no es viva”, agregó Noya.

En la cocina, Melody Luz se alejó del drama y siguió con su misión: intentar conquistar a Santiago Albornoz Del Azar, el jefe del sector. El chef admitió que la vio bailando en Instagram, lo que generó esperanza en la bailarina. “Para ser sincera me vuelve loca”, admitió ella y dijo que algo pasa entre ellos porque hay roces de manos. Observando la situación de cerca, Silvina Luna y Majo Martínez juzgaron a su compañera y se quejaron de que suele estar con poca ropa por el hotel.

El peor staff de la semana

Los encargados de las distintas áreas del hotel se juntaron con Carolina “Pampita” Ardohain y el “Chino” Leunis para analizar la primera semana del reality. “Fue la peor semana en mi historia hotelera. Un desastre”, afirmó Olivari. Christian Petersen, el jefe de cocina, agregó que ve mucha gente que está de paso, al tiempo que Juan Miceli, el encargado de jardinería, remarcó que a los concursantes les costó poner el cuerpo en el trabajo.

”Es bastante claro, esta persona tiene una oportunidad de reivindicarse”, aseguró Olivari al hablar del peor staff de la semana. “Tiene mucho potencial, pero no lo supo aprovechar. No tiene mucha conducta en el trabajo”, sumó Petersen. Esperanzado, Miceli añadió: “Creo que lo puede revertir”.

Con todos los famosos reunidos, y antes de darle la palabra a los encargados del hotel, los conductores revelaron que el peor de la semana volverá a ser staff los días siguientes, lo que causó preocupación en todos.

Olivari fue el primero en hablarle a los concursantes, y definió al participante elegido como una “persona volátil, que nunca estuvo vestida acorde y todo lo que hizo lo hizo mal, muy mal”. “Se le suma a esa persona que realmente tiene muchas aptitudes, hoy es un diamante en bruto”, agregó Petersen. “Coincido con Cristian, a esta persona le faltaba como la fuerza física para hacer el trabajo”, culminó Miceli antes de contarles a todos que quien deberá seguir aprendiendo a manejar el hotel es Imanol Rodríguez.

El duelo

Finalmente, llegó el momento del duelo. “Me preocupa lo físico”, reconoció Milita Bora. Y agregó: “Me emociona mucho el apoyo que recibo de mis compañeros, pero también es una presión, porque quiero ganar para la alegría de ellos”. Todos los famosos, con excepción de Pato Galván, Leo García, Alex Caniggia y Walter Queijeiro, querían que Kate Rodríguez abandone el certamen.

El desafío que definió quién dejaba el reality consistió de un duelo de obstáculos. Milita tardó más en conseguir las cinco pelotas que necesita para jugar al flipper que consagraría a la ganadora, y esa desventaja la hizo perder el juego y convertirse en la primera eliminada de El Hotel de los Famosos.

“En este tipo de juegos, a nivel físico, yo tengo cero capacidad, y se notó mucho la diferencia a pesar de que lo di todo. En un momento, de hecho, me dio vértigo”, dijo tras la derrota. “Yo siento que gané en el aspecto más importante, que es en el corazón. Me gané el apoyo de todos mis compañeros que me alentaron todo el tiempo. Para mí esa capacidad es mucho más valiosa que cualquier otra capacidad física o intelectual. Me voy con eso. Tenía muchas ganas de quedarme para seguir disfrutando del hotel”, culminó.

Feliz por el logro, Kate Rodríguez aseguró que está determinada a ganar. “Contuve y dije, ‘no me van a ver llorar, no lo voy a permitir’”, le dijo a Pato Galván en una charla sincera. “¿Estoy sola? Voy a ganar si estoy sola. Yo soy súper solitaria, estoy acostumbrada a estar sola”, agregó y reveló que tiene que ser fuerte porque no quiere que su abuela la vea mal.