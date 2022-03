El Hotel de los Famosos: acusaciones, traición y nominaciones en una noche picante que dejó a dos participantes a pasos de la puerta de salida

Tanto los miembros del staff como los huéspedes enfrentaron un nuevo día en El Hotel de los Famosos, aunque no todos tuvieron la misma suerte: mientras los primeros siguieron disfrutando de las instalaciones, el segundo grupo debió encarar nuevas tareas.

Sin embargo, para Leo García -quien perdió la tercera competencia, se convirtió en el tercer nominado de la semana y pasó del equipo de los privilegiados al de los “trabajadores”- el día comenzó mucho mejor que los anteriores. “Dormí mucho mejor. Me dormí de buen humor, relajado, soñé”, les contó a sus compañeros. Y aunque esta vez decidió no nombrarlo, seguramente la gran diferencia consistió en no tener que convivir con Martín Salwe, con quien tuvo una fuerte discusión.

Cuando, minutos más tarde, el gerente del hotel, Gabriel Olivieri, le preguntó si se sentía mal por haber perdido sus privilegios, el músico agregó: “No, para nada. Estoy viviendo esto como una experiencia personal y me gustan los cambios. Cuando me encontré con ellos (por sus nuevos compañeros de equipo) encontré una energía diferente, lo que no significa que sea mejor”.

El gerente decidió que su debut en el staff fuera junto a Walter Queijeiro en el área de jardinería. Pato Galván, a su vez, fue el encargado de limpiar y dejar en condiciones el espacio al aire libre en el que la noche anterior se había llevado a cabo la primera fiesta del programa. Militta Bora, Silvina Luna, Kate Rodríguez, Majo Martino e Imanol Rodríguez quedaron entonces a cargo de preparar y servir el desayuno.

La tarde anterior, Rodrigo Noya había resultado vencedor en la primera competencia que tuvo a los huéspedes como protagonistas y, por eso, ganó el privilegio de pasar la noche en la suite especial junto a uno de sus compañeros. Él eligió a su colega Sabrina Carballo, pero -en medio de la noche- Alex Caniggia intentó dormir junto a ellos. No lo consiguió: espantada porque estaba lleno de barro y porque llevaba puestas medias sucias, la actriz lo echó de la cama y lo envió a bañarse.

Noya y Carballo amanecieron cada uno en un extremo del extenso sommier. El primero en entrar a la habitación fue Maximiliano “Chanchi” Estévez, expareja de Carballo, quien apareció con un termo y un mate para compartir con ellos una previa del desayuno. Su exnovia aprovechó para pedirle que le realizara masajes en el cuello y él accedió.

A pesar del esfuerzo, los encargados de preparar el desayuno no llegaron a tiempo: los huéspedes ya estaban instalados en el salón comedor y comenzaron a quejarse por la demora. Si bien Noya y Carballo disfrutaron del desayuno en la suite, no corrieron con mejor suerte: les llevaron el desayuno, pero se olvidaron de los cubiertos. En ese momento, se dio una situación similar a lo que había ocurrido la noche anterior: Alex volvió a aparecer en la habitación y terminó disfrutando con ellos de los manjares preparados por los miembros del staff.

Aunque forma parte del equipo de los huéspedes, Melody Luz decidió ayudar en la cocina, pero con una motivación especial: acercarse a Santiago Albornoz Del Azar, el jefe de aquel sector. Desde el primer día, la bailarina siente una fuerte atracción por el chef.

Como todos los días, antes del mediodía, Pampita Ardohain llegó al hotel para hablar con todos los competidores. En este caso, luego de preguntarles cómo habían pasado las últimas horas, la conductora convocó a los tres nominados, Bora, Luna y García, para que enfrenten una nueva competencia. De acuerdo a los resultados, dos de ellos terminarían salvándose del proceso de nominación y el tercero se convertiría en el “duelista”, es decir, en el primero de los contrincantes en quedar a expensas de ser eliminado .

En este caso, la competencia se trasladó a un espectacular laberinto montado en los jardines del hotel. Allí, Pampita y Leandro “Chino” Leunis les dieron las indicaciones: “Este desafío se juega de a uno a la vez. Van a entrar de a uno, y una vez que los tres se hayan enfrentado al laberinto, vamos a comparar los tiempos”, explicó el conductor.

Quien consiguió el mejor tiempo fue García, seguido por Luna. De esta manera, Bora quedó a un paso de abandonar el programa, aunque todavía faltaba definir contra quién debía batirse a duelo y cuál sería el desafío a enfrentar.

La encargada de contarles a los huéspedes lo ocurrido fue Luna, quien agregó algunos detalles que los conductores no explicaron al aire: ese mismo día, los participantes de ambos equipos enfrentarían un nuevo desafío para determinar quién sería el segundo duelista. Este detalle no fue bien recibido por Carballo, Salwe y Caniggia, quienes creían que solo los miembros del staff corrían peligro de ser eliminados durante esta primera semana.

La estrategia de la actriz surtió efecto: todos los del equipo contrario quedaron preocupados e indignados por las novedades y con la moral baja.

Pero la verdad no tardó en llegar. Pampita regresó al hotel y volvió a convocarlos. “No vengo con buenas noticias”, adelantó. De todos modos, los problemas de convivencia volvieron a ganar protagonismo antes de que la conductora pudiera seguir dando precisiones sobre lo que iba a ocurrir: mientras Salwe aseguró que García debía pedirle disculpas, el músico explicó que ahora, en el equipo del staff, se encuentra mejor porque no quiere convivir con personas homofóbicas. El conflicto fue escalando una vez más hasta que Pampita dio por terminado este nuevo round.

Entonces, sí, corroboró la versión de Luna: “El segundo duelista saldrá de un ‘todos contra todos’, de una nominación de la que van a participar los huéspedes y los miembros del staff”, contó. Y agregó: “El participante más votado será el segundo duelista de la semana y se va a enfrentar a Militta en una competencia decisiva; el que gane se queda y el que pierda, se va”.

Antes de votar, los miembros del staff recibieron una master class sobre armado de camas. Para corroborar si habían aprendido, Olivieri le pidió a Imanol Rodríguez que replicara lo que le habían explicado, pero los resultados no fueron los mejores. Luego, otra experta les indicó cómo armar figuras con toallas. Por su mala actitud, el gerente volvió a elegir al hijo de Miguel Ángel Rodríguez para que replicara lo que acababa de ver. El resultado, esta vez, fue un poco más decoroso.

En un principio, en las horas previas a la votación, todo parecía indicar que el conflicto entre el músico y el locutor de ShowMatch sería decisivo, pero luego cada equipo fue elaborando estrategias conjuntas: los miembros del staff apuntaron contra quien consideran la persona más débil del grupo contrario en cuanto a los desafíos físicos, Matilda Blanco, con el fin de que Bora tuviera más posibilidades de quedarse. Los otros aseguraron que irían contra Kate Rodríguez.

Majo Martino se negaba a seguir a sus compañeros, porque Blanco es su amiga. Pero la periodista de espectáculos fue más allá: terminó traicionando a sus compañeros y revelándole la estrategia a Salwe.

La votación

Cuando llegó finalmente la hora, el primero en pasar al frente y dar a conocer su voto fue Imanol Rodríguez. “La razón es simple y una sola: básicamente, exigencias. Como parte del staff, recibimos exigencias de casi todos los huéspedes, pero hubo una persona en particular de la que recibimos más”, fundamentó, antes de dar a conocer su voto para Blanco.

Luego llegó el turno de Estévez. “Lo tengo decidido desde el primer día. Cero onda, cero empatía. Kate Rodríguez”. Justamente, le siguió la dominicana: “Creo que hay formas y formas de decir las cosas, como cuando estamos haciendo las camas el chiste de ‘No me toquen mis cosas’ (e hizo un gesto). Esto acá significa ‘chorro’. Y que me trate de chorra no me gusta. Mi voto es para Matilda”.

Hasta ese momento, todo iba según lo previsto. Pato Galván también votó a la asesora de moda y explicó: “Me dan ganas de que Militta se quede y empecé a pensar viendo el juego, aunque no puedo presuponer cómo va a ser el desafío”. Con el mismo argumento, Bora reveló que su elección era la misma.

Cuando llegó el turno de Martino, justificó: “Estuvimos hablando mucho en el grupo y queremos que Militta compita de la manera más justa posible en todo lo que tiene que ver con lo físico. Por eso, como estrategia de grupo se decidió votar a Matilda”. Y sumó: “Me conflictuó todo el día”.

“Me sucede un poco como al Chanchi y otro poco es estrategia. Sinceramente, no tuve lugar para conocerla y lo poco que vi no me cerró mucho. Formas”, expresó Noya antes de inclinarse por Kate Rodríguez.

La bomba estalló inmediatamente después, cuando el reemplazante de Marcela Feudale en ShowMatch tomó la palabra: “Para mí este voto es muy fácil. Obviamente, no es para Leo, porque votarlo a él es rebajarme. Desde el día uno arrastró la valija con mala onda, con mala vibra y la llevó a todos los espacios de la casa. Roza la pedantería, está muy cerca de la soberbia. Obviamente, el voto es para Kate”.

“Todo lo que venga de un homofóbico no me interesa en absoluto”, respondió Rodríguez. Y adelantó: “No voy a despreciar mi voto con él”. Ante el tenso momento -Blanco y Martino defendían a Salwe con comentarios por lo bajo-, siguió la votación con la única intervención de Lissa Vera en el programa del jueves. “Nunca me tomo nada personal, nunca jamás, pero por una cuestión de preservar a una compañera y otras cosas que me sucedieron... No la reconozco. No es la persona que yo vi en otro lado; se puso un poco rara. Mi voto es para Kate”.

Le siguió Blanco. “No había pensado mucho mi voto, pero tiene que ver con momentos de querer acercarme, cruzar miradas y no encontrar una mirada receptiva del otro lado. Mi voto es para Kate”, agregó, sin sorpresas. Carballo también apuntó a Rodríguez e indicó: “Es alguien a quien obviamente no conozco, pero también me pasó eso de que no tuve feeling desde el momento en el que nos sacamos las fotos para la promoción del programa. Ayer traté de hablar con ella un poquito, pero tampoco... Tal vez no tenga onda conmigo, pero por lo que veo, no tiene mucha onda con ninguno de nosotros”.

“Mi voto tiene tres razones. Una es que no voy a votar a nadie de mi equipo durante toda la semana; la segunda es que a Alex lo siento también en gran parte del equipo durante los primeros días formó parte del staff), por lo que se me reduce el margen de error. Y tres, que con Militta estuvimos estudiando, pensando las posibilidades de con quién ella se sentiría más cómoda en caso de enfrentarse en una competencia. Creo que, además, esto va a hacer más justo el duelo final. Por eso, mi voto es para Matilda”, explicó Queijeiro. Luna solo se limitó a dar a conocer su voto para Blanco y aclarar que su elección obedeció a una estrategia de grupo.

“Rencor a morir. Van en contra de uno de los míos y yo por eso mato”, exageró Caniggia. Y sumó: “Así que estoy con mi amiga Matilda y voto a Kate”. “Yo vi que Militta lloraba, y me partió el alma, porque ella quiere quedarse acá y nosotros queremos que se quede. Si es estrategia o lo que sea, ese es el motivo. Mi voto es para Matilda”, reveló, en tanto, García.

La definición quedó en manos de la bailarina de ShowMatch Melody Luz: “Por lo menos, yo siento que siempre intento aunque sea una onda y esa onda no estuvo. Mi voto es para Kate”. De esa manera, Blanco y Rodríguez quedaron igualadas con 8 votos cada una. Leunis, entonces, reveló que el encargado de definir quién sería la segunda duelista era el ganador del desafío de los huéspedes, que se llevó a cabo el miércoles: Rodrigo Noya. Y el actor reiteró, mirando fijamente a Kate: “Intenté, realmente, conectar y sinceramente no encontré un ida y vuelta. Quizá no es algo que ella quiera, pero acá yo lo necesitaba, por lo menos, para evitar hacer esto”. Así, el primer duelo del programa será protagonizado por dos de las integrantes del staff.