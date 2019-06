Nicole Neumann deberá pagar una multa de 500.000 pesos si publica imágenes o habla públicamente de sus hijas Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2019 • 11:46

Los cruces entre Nicole Neumann y el padre de sus hijas, Fabián Cubero , suman un nuevo capítulo. El futbolista ha respondido a la modelo con la misma "arma" legal con la que ella le prohibió difundir imágenes y hablar públicamente de las nenas y, a través de sus abogados, le impuso la misma medida cautelar.

De este modo, si hace un mes eran Cubero y su novia, Micaela Viciconte, quienes no podían nombrar o subir a sus redes sociales fotos o videos de las niñas: Indiana, Allegra y Sienna; legalmente ahora tampoco podrá hacerlo Nicole, sobre quien recae el mismo bozal legal. Si alguno de los dos se salta la norma, deberá pagar una multa de 500.000 pesos.

Desde su separación en 2017, la pareja ha protagonizado múltiples enfrentamientos mediáticos, agravados desde que Cubero rehizo su vida junto a la influencer y exconcursante de "Bailando por un sueño".

En el programa Nosotros a la mañana, Neumann se refirió a la tensa situación que vive en estos momentos luego del bozal que ahora le impide a ella compartir imágenes de sus nenas. "Es lo que me toca vivir y le pongo el pecho", dijo la modelo, quien se confesó afectada por el tono que ha alcanzado la relación con su ex. "Me duele vivir estos temas, me gustaría tener una relación mejor con el padre de mis hijas", señaló.