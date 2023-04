El inesperado elogio de Scarlett Johansson a su exmarido Ryan Reynolds: “Es un buen chico”

escuchar

Mientras duró su matrimonio, entre 2008 y 2011, la pareja Ryan Reynolds y Scarlett Johansson fue una de las más buscadas, fotografiadas y festejadas de Hollywood. Sin embargo, desde que decidieron romper su vínculo, no solo nunca se los volvió a ver juntos, sino que cada uno evitaron hacer referencia al otro en la mayoría de las entrevistas que concedieron. El rumor de que la relación no habría terminado bien se hizo más fuerte cuando comenzó a correr la versión de que el actor de Deadpool se habría negado luego a trabajar con su exesposa. Este jueves, la protagonista de Perdidos en Tokio echó un poco de luz sobre el vínculo que los unió e incluso elogió a su también colega.

La actriz fue la invitada especial de esta semana en el podcast Goop de Gwyneh Paltrow. Allí, la actriz, que suele ser muy cuidadosa a la hora de dar detalles sobre su vida privada, se permitió hablar sobre sus tres matrimonios y lanzó un cumplido para Reynolds.

“¿Estuviste casada dos veces?”, le preguntó Paltrow al comienzo de la conversación, pero su invitada la corrigió: “No. Tres”. Aquella respuesta dio pie a que hablaran sobre el momento en el que se conocieron y, claro, sobre el actor canadiense. “¡Ah! ¡Es cierto! Me olvidé que estuviste casada con Ryan Reynolds!”, expresó la anfitriona.

“Sí”, se rio Johansson. “La verdad es que no estuvimos casados por mucho tiempo, pero lo estábamos cuando te conocí, en el set de Iron Man 2”, agregó. En la película de 2010, Paltrow interpretó a Pepper Potts, la mano derecha e interés amoroso de Tony Stark y su colega a la enigmática espía Natasha Romanovv, la Viuda Negra.

“Amamos al buen Ryan Reynolds en nuestra casa”, continuó Paltrow, a lo que Johansson, sin incomodarse, respondió con una sonrisa: “Es un buen tipo”.

Luego de divorciarse de Johansson, el actor de La propuesta volvió a pasar por el registro civil, en 2012, junto a Blake Lively. Actualmente, ambos son padres de cuatro niños. Johansson, en tanto, se casó con el periodista francés Romain Dauriac en 2014, pero la pareja no duró: se divorciaron tres años más tarde. Junto a él se convirtió en madre de Rose, su primera hija.

La actriz ahora está casada con Colin Jost, escritor y estrella del mítico Saturday Night Live. La ceremonia, íntima, se llevó a cabo en octubre de 2020 y un año más tarde llegó el hijo de ambos, Cosmo.

En la entrevista, Johansson reflexionó junto a Paltrow sobre lo que aprendió de sus matrimonios anteriores. “Conocí a Colin hace mucho tiempo, pero solo a través del trabajo. Y cuando comenzamos a vernos, probablemente yo no estaba lista para una relación como la que tenemos hoy. En diferentes momentos de mi vida yo no me sentía cómoda estableciendo mis propios límites, y no sabía lo que quería o necesitaba de otra persona”, expresó.

Y continuó: “Obviamente, es difícil estar en una relación porque tenés que comprometerte todo el tiempo y, a veces, las vidas de los dos se separan y vuelven a estar juntas”, continuó la actriz. “Nunca me había dado cuenta de que realmente necesitaba estar con una persona compasiva. Esa es una característica fundamental que tiene que estar presente”.

“Entender cuáles son esas cosas fundamentales que necesita uno en una pareja es imprescindible, creo, para la longevidad. Creo que identificar esas cosas fue un cambio de juego para mí”, explicó. Y ahondó: “Es por eso que funcionó entre Colin y yo en ese momento, porque finalmente pude dar un paso atrás y realmente respetarme lo suficiente como para saber cuáles eran esas cosas fundamentales. Esa fue una lección de vida”.

