El look de Blake Lively a cinco meses de dar a luz

Blake Lively

Cuando Blake Lively dio a luz hace cinco meses optó por recluirse al lado de sus hijas y de su pareja, Ryan Reynolds, en su casa de Canadá, disfrutando del nacimiento de su tercera heredera, de la cual todavía se desconoce el nombre. Ahora la actriz reapareció en público, en Nueva York y acaparó todas las miradas.

Blake acudió a la presentación de su última película en Nueva York, The Rhythm Section, quer protagoniza con Jude Law y su presencia cumplió con la expectativa previa que se había generado en torno a su regreso. No solo porque se trataba de su primera aparición pública después de dar a luz, sino también por su impresionante look, sólo cinco meses después de dar a luz.

La actriz, modelo y diseñadora de 32 años sorprendió con un vestido sin tirantes de terciopelo negro, marcando sus curvas. Lo combinó con guantes en el mismo color que cubren todo su brazo y botas altas de Louboutin. Pero, sin duda, el gran protagonista de su look fue un impresionante collar que combina las perlas con la plata y una inmensa esmeralda.

De esta manera, Blake volvió a las alfombras rojas por la puerta grande con un look impactante con el que demuestra ser una indiscutible de los grandes eventos del cine.

Blake Lively y Jude Law, protagonistas de The Rhythm Section

Blake Lively

Blake Lively con Jude Law y el elenco de The Rhythm Section

Blake Lively

Blake Lively con Don Saladino, personal trainer muy solicitado por las estrellas de cine y actor