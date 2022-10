El look primaveral de Juana Viale y el chiste sobre los últimos diseños de Gino Bogani

escuchar

En un nuevo domingo de Almorzando con Juana, la conductora volvió a deslumbrar al público con su look. Siguiendo con el clima primaveral, Juana Viale escogió para sentarse a la mesa en el tercer programa del año un vestido floreado y colorido.

“Hola a todos ¡Feliz primavera! Qué lindos colores que tengo, ya llegó la primavera y me puse todas las flores que pude encontrar ”, expresó ni bien entró al estudio, bailando con alegría como es habitual.

Como en cada programa desde que comenzó a conducir los ciclos de su abuela, Mirtha Legrand, Viale lució un diseño de Gino Bogani. “Bueno, les quiero contar del vestido maravilloso que tengo”, dijo mientras la cámara enfocaba cada detalle del atuendo. “ Es un vestido estampado en verde, rosa, azul y violeta. Una pollerita con volados al bies, muy lindos, que hizo el señor Bogani, y con escote en la espalda ¡Muy bonito! ”, dijo enamorada del look.

El outfit se completó con bijou en los mismos tonos del vestido. “Miren lo que es esto, la bijou de Bogani también, muy lindo el corazón y el cuadrado”, comentó Juana haciendo referencia a las formas de sus aros. Las sandalias en azul metalizado, del mismo diseñador, se complementaban perfectas con un juego de tobilleras que lleva siempre la actriz como parte de sus accesorios cotidianos.

“¡Hay que observar los detalles! Hay que ser observador, porque los vivos son todos de distintos colores”, agregó Viale mientras mostraba los puños del vestido a la cámara. “ Además, tres cinturones me clavó Bogani ¡Cada vez más cinturita de avispa me va a hacer! No como hace una semana y no voy a comer por otra semana más, porque cada vez más chiquitito ”, bromeó antes de recibir a sus invitados.

El look de Juana Viale del domingo 25 de septiembre

Este año, Juana volvió a la pantalla chica en simultáneo con su abuela y con programa propio: Almorzando con Juana, bajo la producción de su hermano Nacho Viale con StoryLab. “La abuela decidió hacer los sábados y para mí estar los domingos es una forma de terminar de redondear esta oportunidad de manera completa. El primer año fue una suplencia, el segundo año era esperar cuándo mi abuela quería regresar...”, sumó Viale en diálogo con este medio.

Este domingo, la conductora y actriz, que supo tomar el legado de su abuela con éxito y altura tuvo como invitados al cantante y compositor Carlos Alfredo Elías, mejor conocido como CAE; al rapero y cantante Rusherking, quien se encuentra actualmente en pareja con María Eugenia “China” Suárez; a la periodista y conductora de radio y televisión María Julia Oliván y a la actriz Betiana Blum. La apertura y el cierre musical de la jornada estuvieron a cargo de ambos músicos invitados.

Tras su primera emisión propia, Viale hizo balance y contó que estaba muy nerviosa, que hubo mucho caos, pero que estaba feliz con el ciclo. “Es mi mesaza, mi domingo”, remarcó sobre un programa que tuvo como broche de oro un show del Polaco y en el que se la notó a Viale muy cómoda y espontánea. “Brindo por el esfuerzo, brindo por mis primeros invitados”, manifestó Juana al momento de alzar las copas y recibir un ramo de flores de sus hijos por su esperado debut.