El mal momento de Blake Lively durante su embarazo: “Me asustan a mí y a mis hijos”

Blake Lively sorprendió el jueves cuando, en la 10ª Cumbre Anual de Mujeres Poderosas llevada a cabo en Nueva York, apareció con su pancita de embarazada. Hasta ese momento, la actriz no había compartido la noticia de que estaba esperando su cuarto bebé con Ryan Reynolds por lo que la prensa no paró de fotografiarla.

En relación a los paparazzi, el sábado la ex Gossip Girl realizó un posteo en Instagram en el que pidió por el bienestar de su familia: “Me asustan a mí y a mis hijos”, expresó Blake respecto al mal momento que le están haciendo pasar los fotógrafos por la persecución constante para conseguir una postal de su flamante embarazo. Por lo tanto, subió diez fotos con su panza en diferentes situaciones y con distintas personas, desde su marido y su madre, hasta una imagen con una de sus mejores amigas, Taylor Swift.

“Acá van mis fotos embarazada en la vida real para que los once hombres que me están esperando afuera de mi casa me dejen en paz. Me asustan a mí y a mis hijos”, escribió al inicio de su posteo. “Gracias a todos los demás por el amor y el respeto y por dejar de seguir cuentas y publicaciones que comparten fotos de niños. Ustedes tienen todo el poder sobre ellos. Y gracias a los medios que sí tienen la política de no subir fotos de chicos. Hacen toda la diferencia. Mucho amor para todos”, concluyó Lively.

Cuando el jueves apareció radiante en la gala, la actriz de 35 años no dejaba de sonreír mientras lucía su pancita con un vestido de color dorado brillante. Recordemos que Lively ya es madre de James, de 7 años; Inez, de 5; y Betty, de 2, fruto de su matrimonio con Reynolds.

La foto de Blake Lively por su cumpleaños @blakelively/Instagram

En cuanto a la importancia que ambos le dan a la privacidad por el bien de sus hijas está la prueba de cómo la actriz atravesó los primeros meses de su cuarto embarazo sin que la prensa lo advirtiese. En una de las últimas fotos que aparece en su perfil de Instagram a Lively se la ve luciendo un traje de baño blanco mientras disfrutaba de un día de sol, sin panza de embarazo a la vista. Blake compartió dicha imagen por su cumpleaños hace tan solo tres semanas con la descripción: “Amor de verano, me divertí mucho”.

La relación entre Lively y Reynolds se formalizó en septiembre de 2012 en Boone Hall, Mount Pleasant, Carolina del Sur. “Nunca fui tan feliz”, proclamó la novia en aquella oportunidad. Dos años después, le dieron la bienvenida a su hija James. Las dos siguientes, Inez y Betty, llegaron en 2016 y 2019, respectivamente. Recordemos que ambos se conocieron en 2010 en el rodaje del film Linterna verde.

Ryan Reynolds y Blake Lively agrandan la familia

El actor de Deadpool ha hecho referencia a cómo decide alejarse de la actuación por períodos prolongados para no perderse tiempo valioso con su esposa y sus hijas. “Hice un montón de trabajos, pero no quiero perderme este tiempo con ellas (...) Quiero que tengan un horario bastante normal. Creo que es importante para su desarrollo y disfruto de ser un padre presente. Me encanta llevarlas al colegio por la mañana y recogerlas”, dijo en diciembre de 2021 en una entrevista en LinkedIn News.

Asimismo, el año pasado, el actor le contó a Details que las ganas de agrandar la familia siempre estuvieron porque tanto él como Lively habían crecido en familias numerosas. “Nos encantaría tener una familia grande. Mucha gente dice que es una locura, pero solo lo sabremos cuando estemos allí, ¿sabes? Caminaremos por ese fuego muy felices, creo”, añadió.

Otro de los secretos de la estabilidad de la pareja es compartir la misma profesión. “Él entiende si yo me beso con alguien, porque sabe que lo hago desde un personaje hacia otro personaje”, declaró ella. Su marido comparte su mirada: “Es imposible no tener celos, pero uno sabe cuáles son las reglas de juego y eso suaviza las cosas”.