Rating: Mirtha Legrand volvió a la TV y compitió con Andy Kusnetzoff: ¿quién ganó la batalla?

En su vuelta a las mesazas, Mirtha Legrand se enfrentó, desde la pantalla de eltrece, con un competidor dispuesto a dar pelea en el rating del prime time de los sábados: Andy Kusnetzoff con PH: Podemos Hablar por Telefe. Si bien la batalla estuvo muy pareja, fue el conductor quien se impuso en los números finales, pero sin marcar una amplia diferencia. PH hizo 8,6 puntos de rating promedio, y La noche de Mirtha, 8,1. En cuanto a los picos, el conductor tuvo uno de 9.6, y la diva uno de 10.

Cómo fue el minuto a minuto del rating

Liderando su franja horaria, así arrancó el regreso de Legrand a la pantalla chica, luego de más de dos años de ausencia , según el minuto a minuto del rating de la televisión. Con gran expectativa por la reaparición de la diva y un cambio en la grilla por el reacomodamiento del prime time de los sábados, la vuelta de La noche de Mirtha marcó, a las 21.32, 9,5 puntos, el número más alto de las grillas televisivas en ese momento.

Detrás de Mirtha quedó Telefe con Casados con hijos que lograba 7,8 puntos en ese horario mientras que en América Secretos Verdaderos hacía 1,8 puntos y Vivo para vos (elnueve) conseguía 1,7 puntos. Sin embargo, con el correr de la noche, todo cambió.

Mirtha Legrand volvió con su programa La Noche de Mirtha y lideró por un rato el prime time del sábado Captura de pantalla

Todo fue emoción durante los primeros minutos del envío de la diva, los más esperados por el público. Tras compartir un compilado de imágenes que repasaron los dos años de pandemia sin Mirtha en pantalla, la diva ingresó al estudio. Luego de la clásica descripción del look y los saludos de rigor, Legrand presentó a sus invitados de la noche: Moria Casan, el Pato Galmarini, Baby Etchecopar y el Puma Rodríguez. Hasta allí, el liderazgo fue de eltrece.

La verdadera competencia arrancó a las 22.15 cuando Andy Kusnetzoff pidió pista y dio luz verde al inicio de PH, podemos hablar. Con la consigna de salir con invitados de lujo para dar batalla en el minuto a minuto, la producción del ciclo de entrevistas de Telefe eligió para animar el envío cinco invitados variados y atractivos: el ganador de El hotel de los famosos, Alex Caniggia; el actor Luciano Castro, la actriz y cantante Julieta Díaz, el humorista Grego Rossello y el exdirector técnico de fútbol, Daniel “Profe” Córdoba. Y no se equivocó, ya que le dio una dura pelea a la diva en materia de rating.

Andy Kusnetzoff le dio una dura competencia a Mirtha Captura Telefe

La primera batalla de la noche posicionó a La noche de Mirtha por encima de PH, eltrece marcó, a las 22.20, 8,1 puntos mientras que PH hacía 7,7 puntos. Sin embargo, 10 minutos después, la situación cambió y el ciclo de Kusnetzoff, con una anécdota de Luciano Castro que incluía a Diego Maradona y una patada a su auto, tomó por muy poca diferencia la delantera: 7,5 puntos de rating para Telefe contra 7,3 puntos de rating para Legrand.

A la 23, la diferencia se amplió ; mientras Alex Caniggia hablaba de la difícil relación que tanto él como su hermana tienen con Claudio Paul, su padre, Telefe marcaba 9,3 puntos de rating. En tanto en eltrece, mientras Moria recordaba cuando la contrataron para realizar una performance en el cumpleaños del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, el número de rating marcaba 7,1 puntos.

Andy Kusnetzoff incomodó a Luciano Castro y Julieta Díaz por su relación

A las 23.05, mientras el Puma Rodríguez hablaba de su regreso a los escenarios en Venezuela y señalaba que “Agárrense de las manos” es su tema más conocido, en el programa del también conductor de Perros de la Calle, Luciano Castro hablaba de los momentos importantes de su vida que perdió por culpa del trabajo. En esos minutos la brecha se acentuó aún más: Telefe alcanzaba los 10 puntos de rating mientras eltrece caía a 6,6 puntos. Y la diferencia se mantuvo hasta la despedida de Legrand, a las 23.35.

Mirtha Legrand junto a los invitados de su primer programa del año

Un regreso que se demoró más de la cuenta

Si bien la diva estuvo al frente de algunos programas especiales, el programa de hoy significó su regreso todos los sábados con La noche de Mirtha. En un nuevo estudio ubicado en Martínez y con nueva escenografía de 360 grados para que el público se sienta parte de la famosa mesaza, Mirtha recibirá cada fin de semana figuras del mundo de la política, la cultura, el deporte y el espectáculo.

Nacho Viale, nieto de Mirtha y productor del envío, firmó contrato con eltrece hace apenas unas semanas, después de varias idas y vueltas. Las especulaciones respecto del regreso de Legrand a la pantalla de eltrece abundaron, e incluso se dudó de si efectivamente la Chiqui iba a volver a comandar su emblemática mesa. “Hace dos años y seis meses que no estoy en la televisión por la pandemia. A mí me afectó muchísimo porque no salía de mi casa, ni al balcón. Estuve 300 días sin salir. Las negociaciones fueron terribles, no se terminaban nunca”, declaró Legrand en diálogo con la prensa tiempo atrás, pero ahora todo esto es pasado y la pantalla chica volvió a recibir a su eterna diva.

Fuente Rating: Kantar Ibope Media