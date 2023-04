El mensaje de Britney Spears que dejó a Lali sin palabras: “Hiciste un increíble trabajo”

escuchar

Lali Espósito no tenía dudas y nada iba a desviarla de su objetivo: quería hacer pop. Por eso, abandonó el camino que transitan masivamente sus colegas e insistió, aunque no le resultó fácil conseguirlo. Apoyada por un fandom aguerrido que en muchas oportunidades se encargó de hacer el trabajo de difusión, la artista fue lanzando en el último año varios temas que se convirtieron en hits. Todos esos temas fueron coreados por miles de personas en Vélez, en la noche en la que se convirtió en la primera intérprete mujer en llenar el estadio. Esas canciones, junto a otras que decidió mantener en secreto, forman parte de Lali, su nuevo disco.

“Este disco es ‘Lali’ porque sale de lo más sincero de mi arte y mi persona. Siento que cierra un ciclo de mi vida y de mi carrera. Ahora se abre un nuevo camino, para una nueva Lali. ¡Viva el Pop! Es para ustedes amores indisciplinados”, expresó al momento del lanzamiento. Su esfuerzo y su tesón claramente dieron frutos: en cuestión de días el disco se convirtió en el más vendido en disquerías y trepó hasta el sexto puesto de los más escuchados a nivel mundial en Spotify.

El disco incluye 13 canciones con muchos guiños a la música bailable de los primeros 2000 y a muchos referentes de aquella época en la que el pop reinaba: Britney Spears, Cher, Jennifer Lopez, Rihanna, Christina Aguilera y el mismísimo Luis Miguel. “Obsesión” es uno de los temas que mantenía en secreto y fue el elegido para abrir el álbum. En él, Lali incluyó un sample del “Stop” de Britney Spears, en su hit “Crazy”. Esa referencia no pasó inadvertida para sus fans, pero tampoco para la misma Spears.

Este jueves, en una historia de Instagram, Lali compartió el mensaje que le envió la misma princesa del pop. “Hola, soy Britney Spears. Necesitaba que sepas que amo tu canción ‘Obesesión’ y el homenaje que le hacés a mi canción ‘Crazy’”, se la escucha decir a la intérprete de “Oops!...I Did It Again”.

Pero su mensaje no termina allí. La cantante estadounidense felicitó a su colega argentina por su nuevo disco: “Hiciste un increíble trabajo. Seguí rockeándola con tu nuevo álbum. Te amo, dulce”. En el video compartido por la cantante argentina se ve a uno de sus amigos tapando su cara con un disco de Spears, simulando ser ella. Al final, se escucha a Lali respondiéndole a su colega: “Yo también te amo”.

BRITNEY LE MANDÓ UN AUDIO A LALI DICIENDO QUE ESCUCHÓ OBSESIÓN Y LE ENCANTÓ, NO PUEDE SER ¡¡¡¡MI PAIS!!!! ¡¡¡¡MI PAIS!!!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/3erD4lZWoz — fercho (@wonderfullespos) April 27, 2023

Britney no fue la primera diva que celebró el regreso de Lali a la música pop. La complicidad entre Lali y la eterna Moria Casán quedó ilustrada con la participación de la actriz en la canción que la enarbola como símbolo de empoderamiento y que lleva el nombre de una de sus icónicas frases: “¿Quiénes son?”.

Moria en diálogo con LA NACION dio detalles sobre su vínculo con la cantante y la expectativa por el lanzamiento del álbum: “Ella es una gladiadora, una fuera de serie. Todo lo que hace es suceso. Supera el éxito. Me llamó hace un tiempo para preguntarme si podía usar una de mis dixit, de mis frases icónicas porque Lali siempre la usa con su grupo de amigos. Me llamó y me dijo: ‘¿Moria, puedo usar tu frase ´Quiénes son´?” y yo le dije: “¡Obvio, para mí es un honor, reina! ¡Usame lo que quieras!”.

“Si bien todo es obra de nuestra querida Lali, yo voy a estar en el sampleado de la canción, mis frases ya son un poco de todos, se usan mucho en los dixit, en los emojis. Para mí es un honor que otra generación me elija constantemente como referente o para sus cosas. Hace poco estuvo Lali en mi casa de Parque Leloir y estuvimos como tres horas juntas, vino a participar de mi podcast que en poco tiempo sale. Somos medio almas gemelas, tenemos muchas cosas parecidas, pero esta fue la primera vez que nos juntamos para hablar tanto de tanto. Todo felicidad, todo próspero y veremos qué sucede con ‘¿Quiénes son?’”, señaló entusiasmada.

LA NACION