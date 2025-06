Nico Vázquez celebró su cumpleaños y el estreno de Rocky con una emotiva dedicatoria a su hermano

Nico Vázquez está de festejo por partida doble: por un lado, celebra su cumpleaños, y por el otro, se prepara para estrenar la esperada adaptación teatral de Rocky, un proyecto que lo tiene profundamente movilizado. En medio de toda esta emoción, el actor compartió unas sentidas palabras en redes sociales y aprovechó para recordar a su hermano Santiago, quien falleció en diciembre de 2016 a los 27 años, mientras estaba de vacaciones en Punta Cana junto a amigos.

Santi, como lo llamaban con cariño, también era actor y mantenía un vínculo muy estrecho con Nico, quien desde aquel doloroso momento lo recuerda en cada paso importante de su vida. En esta ocasión, mediante sus historias de Instagram, el actor abrió su corazón y compartió cómo vive este día tan especial: “Estoy muy emocionado y me siento muy querido. Cada vez que cumplo años me sigo sorprendiendo por la cantidad de mensajes y el amor que recibo. Es imposible no emocionarse. Me hace pensar que algo bien debo estar haciendo para con los demás”.

“Gracias de corazón por tanto cariño, por tantos buenos deseos. Iré respondiendo a medida que pueda, sepan que los leo y los siento cerca!”, agregó. Además, se mostró agradecido por el momento profesional que atraviesa y expresó: “Y gracias a Dios por permitirme regalarme este comienzo de Rocky, un sueño que jamás pensé que iba a concretar. Todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes”.

La emoción de Nico Vázquez en el día de su cumpleaños (Captura: Instagram @nicovazquezok)

Luego, en medio de tanta emoción, Vázquez eligió recordar a su hermano Santiago al compartir un momento especial. Se trataba de una publicación en la que, tiempo atrás, le había dedicado unas palabras tras su debut teatral. Con ese recuerdo presente, el actor escribió un mensaje lleno de sentimiento y dejó en claro la importancia que tuvo y tiene todavía hoy el joven en su vida.

Nico Vázquez recordó a su hermano Santi con unas tiernas palabras (Captura: Instagram @nicovazquezok)

“Sabés qué, hermano? Es hoy. Vos sabés que llevó muchos años soñar esto, visualizarlo, pensar que era imposible. Pero llegó el momento. Voy a cumplir mi sueño. O mejor dicho, nuestro sueño. Y lo hago acompañado del mejor equipo, arriba del escenario. ¿Te acordás cuando debutaste en teatro San? Igual que hice con todos mis espectáculos, desde el primero hasta hoy, siempre puse la música de Rocky y nos dimos el abrazo más lindo del mundo. Hoy, con esa misma música, voy a interpretar al personaje de mi vida. Y en este día de mi cumpleaños, te la voy a dedicar a vos. Te amo. Siempre juntos”, escribió.