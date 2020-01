Joe Miranda y Mercedes Sarrabayrouse Fuente: Archivo

3 de enero de 2020 • 11:00

Tras el incidente que protagonizó Lucía Celasco frente al boliche Tequila de Punta del Este con una familia, Joe Miranda, el novio de la mamá de la joven, Mercedes Sarrabayrouse, posteó un mensaje desde su cuenta de Facebook: "La mentira viaja más rápido que la verdad".

De esta manera, apoyó a su pareja y a la nieta de Susana Giménez de los dichos de la mujer que afirmó haber sido agredida por Celasco. Aún no se sabe si Lucía, Mercedes y el mismo Joe se presentaron en la policía luego de que la familia hizo la denuncia en la dependencia de La Barra.

El 1° de enero, a las 3 de la mañana, Gimena Binaghi, que con su familia había alquilado una casa cerca de Tequila, se dispuso a ir a buscar a su hijo a una fiesta en su camioneta. No obstante, se dio cuenta que le iba a ser difícil porque su entrada estaba llena de otros autos. Uno de ellos era el de Lucía Celasco.

Cuando maniobraba para sacar su camioneta y según detalló un testigo y la misma Binaghi a un portal uruguayo, se le acercó Celasco a los gritos. "'¡No se te ocurra tocarme el auto...!', me dice y se me vino encima. Me quedé en el auto porque no terminaba de entender lo que estaba pasando y se volvió loca", declaró a Farándula Show.

Fue entonces que se sumó el marido de Binaghi, Marcelo Parra Morón, para aplacar los ánimos, pero recibió golpes por parte de Lucía, según el testimonio de un joven que estacionaba allí los autos.

"Mi marido salió y le dijo: 'Pará un poquito, que estamos tratando de sacar el auto'. Y [ella] se le fue encima, le pegó, lo insultó, lo empujó contra el auto y no había forma de calmarla. Estaba totalmente borracha, no sé si además tenía el insumo de alguna otra sustancia, pero estaba totalmente fuera de sí", sostuvo Binaghi.

El episodio terminó en la comisaría de La Barra, con Binaghi y Parra Morón denunciando a Celasco y a su madre por agresiones físicas, verbales y amenazas hacia ellos y su hijo de 17 años quien, cuando arribó por sus propios medios al lugar, también habría sido maltratado e insultado con frases discriminatorias y homofóbicas.

Qué dice el entorno de Susana

Según pudo saber LA NACION, el entorno de Susana Giménez niega categóricamente que Celasco haya reaccionado de modo violento y asegura que es una chica muy tranquila. Por otro lado, si bien reconocen que hubo una situación tensa, aseveran que el ataque físico fue ocasionado por los denunciantes y que Mercedes y su novio Joe Miranda llegaron a la escena cuando la pelea había concluido.

Por su parte, Susana solo se limitó a postear en su cuenta de Instagram una foto de los festejos de Año Nuevo en el que se la ve junto a su familia.