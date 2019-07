Fuente: Archivo

La relación entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia sigue en el ojo de la tormenta. Él dice que están separados y por eso no se cuidó de mostrarse junto a otra mujer disfrutando de unas vacaciones en Brasil; ella, en tanto, niega todo y sus mediáticos hijos, Charlotte y Alexander, aseguran que sus padres están juntos. Lo que sí es seguro es que el matrimonio no está atravesando un buen momento.

En Infama Recargado mostraron un video que Nannis y Alexander le hicieron llegar al periodista Diego Estévez, en el que se los ve almorzando con amigos, en un restaurante de Marbella. En un momento, la rubia botinera le manda un mensaje a su marido mirando a la cámara: "Claudito Paul, no seas más mentiroso".

Según aseguraron en el programa, esta frase se debe a que Fernando Burlando, abogado del exfutbolista, dijo en una entrevista que Nannis abandonó la casa que compartían en la costa española, y que ambos no se hablan desde hace un año.

"Creo que está solo desde hace tiempo. Me consta porque hemos compartido situaciones y lo he visto con amigos", había declarado el abogado durante una visita Pamela a la tarde. "Jurídicamente están casados, pero la realidad es que no hay contacto, que no se hablan. Cuando regrese al país, quizá me dé directivas. Por ahora está indignado con Nannis por las acusaciones de adicciones", continuó.

"El enojo de Claudio es más que lógico porque lo dejaron en una situación poco clara, en relación a adicciones. Si hay algo que conocemos quienes lo vemos a diario es el homenaje que le hace a la salud y al cuidado de su físico", destacó Burlando.

Además, los panelistas del ciclo de América revelaron que Alexander le insiste a su madre para que blanquee la ruptura, pero que ella estaría esperando que un medio argentino le haga una oferta monetaria para dar la primicia a través de una entrevista.