El mensaje que muestra la buena onda entre la China Suárez y Gimena Accardi

Cada día surgen más muestras del acercamiento entre la China Suárez y Gimena Accardi. Las ex Casi Ángeles se distanciaron años atrás, luego de la muerte de Santiago Vázquez, el hermano de Nico Vázquez, pareja de Gimena, y desde entonces habían puesto en pausa su relación de amistad. Sin embargo, hace poco se volvieron a seguir en redes y la China escribió un cálido mensaje para despedir al padre de Accardi, quien murió días atrás de coronavirus. Ahora Accardi le devolvió el gesto al comentar una foto de su amiga junto a su bebé.

Al parecer, se están cerrando las heridas entre las actrices. En una publicación que hizo Suárez, donde se la ve celebrando los primeros tres meses de vida de su hijo Amancio, su excompañera en la tira infantojuvenil le dedicó un corazón blanco. Algo que era impensable meses atrás, cuando ni siquiera se seguían en las redes sociales.

El vínculo entre Gimena y la China se rompió años atrás cuando -según reveló Accardi- no sintió que su amiga los acompañara, tanto a ella como a Nico, su marido, en uno de los momentos más difíciles que vivieron como pareja. En diciembre de 2016, poco tiempo después de que oficiara de maestro de ceremonias de la boda de los actores murió Santiago Vázquez, mientras se encontraba en el Caribe de vacaciones con sus amigos. La noticia sorprendió a todos, el también actor era joven y muy querido pero, sin saberlo, tenía un problema cardíaco.

Según trascendió en ese momento, la pareja sintió que la China no había estado presente, lo que los distanció. No se conocieron más detalles y fue Vicuña quien habló por su mujer.Luego cada una siguió su camino por separado y el tiempo hizo el resto. Pero, ahora, otro doloroso momento en la vida de Accardi parece ser el puntapié de esta reconciliación. Estas últimas semanas fueron realmente tristes para Gimena, quien tuvo que atravesar la muerte de su papá, quien se había contagiado de coronavirus. En este contexto, la China se acercó. Primero, volvieron a seguirse y, al enterarse del fallecimiento de Hugo Accardi, le escribió un cálido mensaje a su examiga."Hugo querido. Tantas charlas compartidas. No tengo dudas seguirás escribiendo por allá arriba. Descansa en paz. @gimeaccardi te abrazo", posteó la China.

La respuesta de Accardi también fue con un mensaje en las redes sociales. Con un corazoncito blanco como respuesta a la publicación de la China y su bebé, la actriz mostró que de a poco las rispideces van quedando atrás y que su vínculo con la China aún no está del todo perdido.

