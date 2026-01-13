Nico Vázquez contó detalles del inicio de su relación con Dai Fernández

El 2025 fue un año de polos opuestos para Nico Vázquez: se separó de Gimena Accardi -con quien estuvo 18 años en pareja- en medio del furor de Rocky, el musical y volvió a encontrar el amor. La misma obra teatral que lo llevó al éxito también lo hizo encontrar a una nueva pareja. Así fue que a principios de octubre, el actor confirmó que comenzó un romance con Dai Fernández, su compañera de elenco. No obstante, los detalles de cómo inició el flechazo se conocieron recién este martes.

Nico Vázquez habló del éxito de Rocky y se refirió a su vínculo con Dai Fernández (Foto: Captura TV)

Tras sus vacaciones en Miami, el ex Casi Ángeles estuvo invitado esta mañana en A la Barbarossa (Telefe), donde brindó detalles de cómo comenzó todo con la actriz. “Fue todo raro. Ustedes nos señalaron antes de que algo sucediera. Nos hicieron ver casi, porque éramos amigos. Para todos era como muy difícil imaginarlo porque somos muy amigos y ya teníamos una cotidianidad de tratarnos muy bien. Y en un momento, claro, era como bueno, ¿qué hacemos?”, contó.

Fue en un viaje a Mar del Plata cuando los dos sintieron que aquella amistad era algo más. “Cuando volvimos, todos notaron que había como más confianza. Entonces, en un momento, nos miramos todos diciendo... ‘Che, chicos, ya está. Nos estamos conociendo’”, recordó.

Nicolás Vázquez y Daiana Fernández se enamoraron durante las grabaciones de Rocky, la obra teatral que protagonizan juntos (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Sobre el paso al amor y el desafío de exponerse tras una relación tan larga, fue contundente: “Obviamente que no hubiera dado un paso si no me importaba Dai. Si no era algo que me pasaba en serio, no hubiera hecho nada”.

Consultado sobre el presente con la bailarina, indicó: “Es alguien muy importante. La estoy pasando muy bien, me siento muy bien. Es hermosa... una artista maravillosa, una persona increíble”. Asimismo, destacó lo fundamental que fue empezar un vínculo desde una base previa: “Eso hace que uno tenga una confianza ya previa. Todo se vuelve como muy habitual. Jamás me había pasado. Es raro, pero también es como muy lindo, porque es como algo más cotidiano”.

Durante la charla, Vázquez profundizó sobre su necesidad de estar acompañado: “Me gusta compartir mucho la vida. Me gustan los atardeceres, pero me gusta más verlos acompañado. Me gusta comer rico, me gusta más comer acompañado que comer solo. Y eso que soy un tipo que sé estar solo, pero es tan linda la vida compartida”.

Finalmente, expresó un profundo respecto hacia su expareja, Gimena Accardi: “Como seres humanos, nos vamos a amar toda la vida, vamos a ser familia toda la vida. Es el vínculo más importante de mi vida. Lo recuerdo con una sonrisa... Me siento exitoso. ¡Dieciocho años de amor y de cosas jodidísimas que pasamos! Llega un momento que no te une algo más que tiene que ver con el día a día, y hay que aceptarlo”.

Nico Vázquez y Gimena Accardi se separaron tras 18 años de relación y casi nueve de casados Cuika Fotos

La palabra de Nico Vázquez llega después de que la actriz desmintiera los rumores de romance con Seven Keane, su compañero en TILF. Durante la promoción de la nueva serie de OLGA, la actriz afirmó sentirse muy bien en esta etapa de su vida. "Yo estoy sola, más soltera que nunca. Estoy muy bien como estoy, disfruto después de tantos años”, aseguró en el canal de streaming.

Y completó: “Amo estar en pareja, amo enamorarme, compartir la vida y convivir, siempre lo hice. Pero estuve 18 años en pareja, así que estoy para estar tranquila un tiempo”.