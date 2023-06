Martín Fierro 2023: los grandes ausentes, el especial pedido de Santiago Del Moro y qué figuras enfrentadas se cruzarán en la gala

escuchar

A poco más de dos semanas de la gran noche de la televisión argentina, Luis Ventura dio detalles de la trastienda de lo que será la entrega de los Martín Fierro 2023. El presidente de APTRA fue como invitado a Intrusos en el Espectáculo y habló de todo: los grandes ausentes, las polémicas presencias, los cruces y encontronazos que tendrán lugar entre las mesas del Hotel Hilton y los pedidos de Santiago del Moro, el conductor de la gala.

Homenaje fallido

“¿Saben para qué vine? Para hacerles el homenaje”, disparó, desde el asiento de los invitados, Luis Ventura apenas Florencia de la V lo presentó. “Tanto que me lo pidieron, quiero honrar estos ventipico de años de Intrusos en pantalla, y este momento también de Intrusos muy particular. Es mi homenaje a este programa al que quiero mucho”, anunció en un discurso que pareció más una chicana por las versiones que circularon sobre un posible premio a Jorge Rial y al programa de América TV en esta nueva edición de los Martín Fierro que a un reconocimiento en vivo. De esta manera, terminó de dar por tierra con los rumores sobre una distinción al periodista que históricamente condujo el ciclo, una idea que había generado opiniones diversas en el medio.

“Si había un homenaje era a Intrusos”, explicó cuando le preguntaron si era verdad que se discutió la idea con Telefé. “Se habló, sí, teníamos que hacer homenajes, de qué programa tenía longevidad, presencia en la pantalla de la televisión argentina: Polémica en el bar, Intrusos, Bendita TV, Telenoche…”, explicó. El chiste de Ventura despertó las carcajadas de Florencia de la V y los panelistas del envío, quienes confesaron que se habían ilusionado con una distinción y un lugar destacado en los Martín Fierro 2023.

El pedido de Del Moro

El conductor del reality show Gran Hermano, Santiago del Moro, fue el elegido para llevan adelante la gala de los Martín fierro Captura de Pantalla

Tal como se confirmó durante los últimos días, Santiago del Moro será el encargado de llevar adelante la ceremonia. Según contó Marcela Tauro, el conductor iba a grabar hoy la apertura para la televisión. A Del Moro lo acompañarán, desde distintos lugares, Wanda Nara, Vicky Xipolitakis, Sofía Martínez y Damián Betular, quienes cubrirán la salida de las estrellas de sus habitaciones. Además, Susana Giménez será parte del show, aunque Ventura aún no dio detalles sobre el rol que va a cumplir la gran diva de la televisión.

“Lo que tengo entendido es que Santiago quiere que la ceremonia sea más dinámica”, contó Tauro. “Le parece muy larga cuatro horas” , agregó. “Eso es lo que piden todos los canales”, respondió el integrante de A la tarde, “pero tenés una hora de alfombra y tres de transmisión”, explicó.

Grandes ausencias y conflictos en puerta

Marley no estará en los Martín Fierro Paramount

Cuando a Ventura le preguntaron si alguien se había ofendido por no ser parte de las ternas de los premios, el periodista aseguró que sí, que siempre pasa, pero no quiso ponerle nombre y apellido a los indignados para no darles relevancia. Luego, habló de los grandes ausentes que tendrá la gala este año: “Lo más saliente de la gente que no va es Marley, que no va a estar presente y sí está ternado, y el otro es Marcelo Tinelli, que me dijo que se iba a Europa”. “¿Le crees que se va?”, le consultó Sebastián Pampito Perelló Aciar de inmediato, y Ventura no quiso entrar en polémicas: “¿Por qué no le voy a creer?”, retrucó, al tiempo que explicó que el empresario está pasando por un momento profesional particular -asumió como Gerente de programación de América TV hace poco tiempo- y cambió el eje de la charla para hablar de otros temas.

“Anoche me llamó Nacho Viale, muy contento por lo de Mirtha y lo de Juana”, explicó en relación a las nominaciones a las integrantes del clan Legrand-Tinayre. Tauro aprovechó entonces para anunciarle que ahí estaba el primer conflicto de la fiesta: Nacho Viale vs. Adrián Suar. “Y Marcela Tinayre también”, completó. “Es un buen dato para ponerlos a todos en la misma mesa”, bromeó el presidente de APTRA. El conflicto tiene su origen en las negociaciones truncas entre Viale y Suar para que Mirtha vuelva a la TV este año. Según explicó, el motivo no fue económico. Además, contó que Nacho no le dijo nada sobre esto, pero sí le habló de la salud de la Chiqui. “El marcapasos le cambió la vida para bien”, sentenció. Por último, confirmó que tanto Nacho como Mirtha y Juana están confirmadas para el evento.

Pablo Layus, atento, preguntó entonces sobre el por qué de la ausencia de Marley. “No va porque está terminando un programa. Es uno de los conductores que tiene Telefe, que tiene tres programas en juego”, explicó Ventura.

“Otro lío lindo que vas a tener en el Martín Fierro es, si va Jey Mammon... ¿Vamos a ver quién lo saluda y quién no?”, comentó Marcela Tauro. “Porque Jey, si Telefe le envía la invitación, va a ir”, agregó Maite Peñoñori. “¿Y por qué no lo saludaría la gente?”, intervino Florencia de la V, y Layus contó que cuando fue al teatro la semana pasada lo saludó mucha gente. “Yo voy a estar comiendo una empanada en mi casa y voy a ver si Telefe está mostrando eso”, volvió a la carga Tauro. “Si te tocan el timbre voy a ser yo que me rajé”, respondió con humor Ventura.

No se sabe si Jey Mammón ira a la gala Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Un año mundialista

Tal como reveló ayer en el programa de Verónica Lozano, Ventura explicó que la Copa del Mundo original estará en el Hotel Hilton la noche de los premios y que a la gala fueron invitados Lionel Messi; el presidente de la AFA Chiqui Tapia y el técnico de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar, Lionel Escaloni. El presidente de APTRA no dijo nada sobre si los artífices del último gran triunfo futbolístico del país se harán presentes en la fiesta.

