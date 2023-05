Priscilla Presley y Riley Keough llegaron a un acuerdo en su pelea por la herencia de Lisa Marie Presley: “Todos están felices”

escuchar

La muerte de Lisa Marie Presley el pasado 1 de febrero no solo dejó al descubierto el triste final de la trágica vida de la hija del gran Elvis sino que, además, desató un conflicto inesperado al interior de la familia de Rey del Rock en el que llegó a intervenir John Travolta: su mamá, Priscilla, y su hija, Riley Keough se distanciaron y la herencia y administración de la fortuna familiar fue el motivo de la discordia. A poco más de tres meses de aquel fatal día, ese conflicto parece haber llegado a su fin.

Según trascendió, la pelea tuvo lugar luego del funeral que se realizó en la legendaria mansión de Graceland, donde figuras como Axl Rose, Alanis Morissette y Billy Corgan compartieron su música y algunos poemas dedicados a Lisa Marie y al que se acercó una multitud de fanáticos. Y el puntapié lo dio Priscila: cuatro días después del último adiós, sus abogados presentaron una petición en Los Ángeles cuestionando la “autenticidad y validez” de una enmienda de 2016 al fideicomiso en vida de Lisa Marie.

Por aquella época, Lisa Marie le habría sacado al exgerente comercial de Priscilla, Barry Siegel, su potestad como fideicomisario, dándole el control de la mansión Graceland y una participación del 15 por ciento en la empresa Elvis Presley Enterprises (EPE), a sus hijos Riley y Benjamin Keough, quien se suicidó en 2020. Priscilla recién tuvo conocimiento de ese hecho luego de la muerte de su hija, en enero. Ante esta situación, la abuela del clan argumentó que esa enmienda debía anularse debido a varios factores, incluido que Lisa Marie no le había informado de los cambios requeridos por los términos del fideicomiso.

“Priscilla no quiere que Riley esté únicamente a cargo, porque entonces ella no tiene voz”, explicó hace poco tiempo una persona cercana a la familia a la revista People. “Mientras tanto, Riley no quiere que Priscilla se entrometa”. Una fuente de Riley agregó: “Es una situación muy triste. Riley está sorprendida de que Priscilla impugne la enmienda”.

Bandera blanca para la familia del rock

“Han llegado a un acuerdo. Las familias están felices”, aseguró a un grupo de periodistas durante la jornada de hoy Ronsen Shamoon, el abogado de Priscilla. “Todos están felices. Unidos, juntos y emocionados por el futuro” , agregó de inmediato. Como para dejar en claro que el conflicto terminó de común acuerdo, también habló del abogado de la protagonista de Todos quieren a Daisy Jones, Justin Gold. “Riley no habría aceptado el acuerdo si no estuviera contenta con él”, afirmó.

“Mi familia ha resuelto toda la confusión relacionada con nuestra declaración ante el tribunal y la solicitud de interpretación de documentos después del fallecimiento prematuro de mi hija Lisa Marie”, aseguró hoy Priscilla en un comunicado que compartió la revista People. “Aunque algunos medios identificaron tal alegato como una demanda, quiero dejar en claro que nunca se presentó ninguna demanda contra mi querida nieta”, agregó.

“Como familia, nos complace haber resuelto esto juntos. Mi familia y yo esperamos que todos nos concedan la privacidad que necesitábamos para llorar adecuadamente a Lisa Marie y pasar tiempo juntos. Los amamos y apreciamos a todos ustedes. La familia Presley es más fuerte que nunca ”, cerró el gran amor de Elvis.

Con el trato ya cerrado, la familia Presley espera la próxima audiencia y moción de aprobación, programada para el 4 de agosto. Si la enmienda de 2016 se anula en los tribunales, Priscilla y Riley se convertirán en cofideicomisarios.

Una partida temprana

Lisa Marie, la única hija de Elvis Presley y su exesposa Priscilla, murió en enero a los 54 años, tras sufrir un paro cardíaco. La noticia fue confirmada por su madre, Priscilla. Presley comenzó a sentirse mal en su hogar ubicado en la calle Normandy Drive de Calabasas, una pequeña localidad del valle de San Fernando. Como consecuencia, cuando se reportaron indicios de problemas cardíacos, los paramédicos le administraron primeros auxilios. Los trascendidos iniciales indicaron que los equipos de emergencia hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar y le dieron medicación para ayudarla a recuperar el pulso antes de ser llevada al hospital West Hills, donde falleció a las pocas horas.

Una semana después de su partida, Sarah Ardalan, portavoz del Departamento de Medicina Forense del condado de Los Ángeles, brindó declaraciones a la cadena CNN e informó que la autopsia de la cantante “no es concluyente” para comunicar la causa oficial de su muerte.

