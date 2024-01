escuchar

Priscilla Presley y Riley Keough parecen haber fumado la pipa de la paz. Luego de haber protagonizado una disputa legal por la herencia de Lisa Marie y a un año de su muerte, nieta y abuela se mostraron juntas por primera vez luego del funeral, cómplices y muy sonrientes en la alfombra plateada de los premios Emmy. Incluso, combinaron sus outfits, de los más celebrados por los críticos de la moda luego de la gran gala de la televisión estadounidense.

La estrella de Todos quieren a Daisy Jones, nominada en el rubro Mejor actriz protagónica en miniserie o película para TV, se lució con un vestido negro trasparente y escotado sobre una falda con trama de la colección Alta Costura Primavera-Verano 2023 de Chanel, marca de la que es embajadora. Además, llevó el pelo con un peinado medio recogido que coronó con un lazo negro y complementó el look con sandalias de taco alto y joyas de Chanel.

En la previa a la ceremonia, Priscilla posó también con el sello de Chanel junto a su nieta en la entrada al Peacock Theatre de Los Ángeles. La mujer del gran Elvis lució una camisa de seda brillante, que combinó con una falda de jacquard de seda y lana negra que llegaba hasta el suelo. Con el pelo suelto en su icónico rojo intenso y joyas de diamantes, se mostró muy orgullosa de su heredera.

Riley Keough acudió a la gala de los Emmy como nominada por su labor en Todos quieren a Daisy Jones ROBYN BECK - AFP

Un rato antes de la ceremonia, la actriz compartió su emoción por haber sido parte de la serie que cuenta el ascenso de Daisy Jones and The Six en Los Ángeles de la década del 70. “Tengo mucho amor por todos en esta banda y en este programa. Todos trabajaron más duro de lo que jamás he visto en ningún proyecto durante años. Para mí todos ustedes son ganadores”, escribió. “Me siento muy bendecida de haber pasado tiempo con todos ustedes”. “Y cuando pierda esta noche, perderé para ustedes”, cerró con un chiste.

Conflicto resuelto

La familia de Elvis, entre ellas Lisa Marie, Priscilla y Riley Keough, en el tradicional Teatro Chino de Hollywood JON KOPALOFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La reunión en público de Keough y Presley en los Emmy se produjo después de una batalla legal que se extendió durante meses y que generó titulares en la prensa luego de la muerte de Lisa Marie, mamá de Keough e hija de Priscilla y Elvis. La cantante y actriz, única descendiente del rey del rock, murió el de 12 de enero de 2023.

Abuela y nieta llegaron a un acuerdo sobre el fideicomiso de Lisa Marie en mayo, que fue aprobado de manera oficial por un juez ocho meses después, en noviembre. Luego de dejar el enfrentamiento en el pasado, Priscilla habló de su familia a través de un comunicado que publicó la revista People. “Mi familia ha resuelto toda la confusión relacionada con nuestra declaración ante el tribunal y la solicitud de interpretación de documentos después del fallecimiento prematuro de mi hija Lisa Marie”, dijo.

“Aunque algunos medios identificaron tal alegato como una demanda, quiero dejar claro que nunca se presentó ninguna demanda contra mi querida nieta”, aclaró. “Como familia, nos complace haber resuelto esto juntos”, siguió. “Mi familia y yo esperamos que todos nos brinden la privacidad que necesitamos para llorar adecuadamente a Lisa Marie y pasar tiempo personal juntos. Amamos y apreciamos a todos ustedes. La familia Presley está más fuerte que nunca”.

A un año de su partida

Lisa Marie Presley murió a los 54 años como consecuencia de una obstrucción intestinal Chris Pizzello - Invision

Lisa Marie murió en enero del año pasado a los 54 años, tras sufrir un paro cardíaco. La noticia fue confirmada por su madre, Priscilla. Presley comenzó a sentirse mal en su hogar ubicado en la calle Normandy Drive de Calabasas, una pequeña localidad del valle de San Fernando, en California. Como consecuencia, cuando se reportaron indicios de problemas cardíacos, los paramédicos le administraron primeros auxilios. Los trascendidos iniciales indicaron que los equipos de emergencia hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar y le dieron medicación para ayudarla a recuperar el pulso antes de ser llevada al hospital West Hills, donde falleció a las pocas horas.

En julio de 2023, la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, Estados Unidos, reveló que Lisa Marie murió a causa de una obstrucción intestinal provocada por las adherencias provocadas por la cirugía para bajar de peso, a la que la cantante se sometió varios años atrás.

LA NACION