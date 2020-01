Una Thurman rompió en llanto al escuchar detalles de la larga lucha que lleva adelante una pareja italiano para conseguir justicia para su hijo asesinado Crédito: The Grosby Group

En medio de un viaje laboral por Europa, Uma Thurman no pudo evitar emocionarse al escuchar el pedido de justicia de unos padres durante una entrevista en el programa Che Tempo Che Fa, en Milán.

Paola Deffendi y Claudio Regeni dieron detalles de la lucha que llevan adelante para lograr que Egipto extradite de los cinco hombres acusados de asesinar a su hijo Giulio, hace tres años en El Cairo. Los padres del joven quieren que el juicio se lleve a cabo en Italia para asegurarse de que se haga justicia. Al escuchar la historia, Thurman no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas en otro punto del estudio.

"Quiero expresarles mis condolencias a toda la familia. Escuché lo que contaron y espero que se haga justicia", dijo llorando. "Tienen todo mi apoyo", agregó conmovida.

Durante la entrevista, la actriz también habló sobre su carrera, su amistad con el director Quentin Tarantino y sobre la posibilidad de que salga una tercera entrega de Kill Bill. "Quentin no lo niega, hacer otro film está en su mente. Probablemente ya haya escrito algo", aseguró, aunque luego aclaró que probablemente sea muy difícil reunir a todo el elenco.

En mayo pasado, la actriz ya había hablado sobre la posibilidad de volver a trabajar con el director. "Yo lo conozco y si me escribiera un gran papel y ambos estuviéramos en el lugar justo y el momento adecuado, algo podría hacerse", expresó después de que se conociera que Thurman sufre un dolor crónico en su cuello debido a un accidente ocurrido en el set de grabación de Kill Bill. "¿Qué si tengo un dolor de cuello crónico? Claro que sí. ¿Estaba furiosa con respecto a cómo él se manejó y cómo me trataron? Claro que sí. ¿Pero acaso eso significa que no me interesa más alguien con quien compartí 25 años de mi historia? Desde luego que no. Mi capacidad de perdonar existe y estas cosas pasan. El accidente estuvo mal, pero expliqué también que fue la reacción del entorno lo que más de lastimó", expresó ella obligando a Tarantino a salir a disculparse públicamente.

La actriz se encuentra en el viejo continente cumpliendo algunos compromisos laborales. La semana pasada la rubia fue junto a su hijo, Levon Hawke, a París, en donde no solo disfrutó de la noche sino que también dijo presente en la semana de la moda masculina.