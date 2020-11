Fabi Cantilo, Lito Vitale, Ricardo Arjona y Lucía Galán; el mundo del espectáculo despide al 10

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 17:50

Diego Maradona, un artista en el campo de juego, "visceral", "pasional", "emblema nacional". Diversos representantes del arte y el espectáculo que el propio Diego Maradona abrazó, incluso desde el canto, despiden al gran jugador argentino con emotivos mensajes y dedicatorias.

"¡Adiós Barrilete Cósmico! Vivirás en nuestros corazones! El 10 forever". Con ese mensaje en Instagram, simple y directo, lo despidió Fito Páez, autor de "Dale alegría a mi corazón". Y en diálogo con LA NACION, varios artistas compartieron cómo viven la jornada de adiós al gran futbolista.

"Ni bien me enteré de la noticia de Diego, se me vino una letra de Rubén Blades a la mente: 'Cuando llegue la hora del fin de mi camino, que mi sonrisa diga que acepto lo que fui. las cosas materiales se quedarán contigo, solo se irá conmigo todo lo que aprendí' -contó Piñón Fijo-. Habrá sido por las sonrisas que nos dibujó y por el ruego anticipado para que las miserias que se vengan respeten un poquito lo que este ser nos supo regalar".

La cantante y compositora Hilda Lizarazu expresó: "Estoy muy triste. Solo nos dio alegrías. Fue un representante genuino de nuestro país, con sus pros y sus contras. Muy pasional, muy visceral, muy original. El mundo se quedó sin D10s. Siento una inmensa, impensada e incontrolable tristeza".

Lito Vitale considera que tuvo "la suerte, como muchas personas de este mundo, de vivir en vivo y en directo el momento en que sucedieron sus grandes hazañas futbolísticas". Del deportista, destaca "la satisfacción y felicidad que le dio a nuestro país su manera de jugar al fútbol, que fue monumental, histórica". Y añade: "Me gustaría destacar algo que tienen muy pocos deportistas, contados con los dedos de una mano -que por lo general, son muy técnicos, atletas, virtuosos-, el Diego tenía una capacidad y visión artística de jugar al fútbol que creo que muy pocos tuvieron en la historia. Y tenía un desarrollo de sus jugadas que tenían una emotividad y un desarrollo para llegar al éxtasis, que en muchos casos fueron los grandes goles que hizo en el mejor momento de su carrera y que lo señalan como un jugador muy diferente a todos los demás. Me queda ese recuerdo, de lo mejor de él. Y que en paz descanse alguien que fue tan popular, lo cual implica un montón de cuestiones muy difíciles de sobrellevar, pero fue un artista, cosa que no abunda".

Para Mex Urtizberea, "hoy todos morimos un poco". En su caso, tuvo la oportunidad de tener contactos puntuales con Maradona en algunas ocasiones, aunque no llegó a entablar una relación personal con él. "Lo vi en un programa que tenía mi papá [el fallecido periodista Raúl Urtizberea] hacia el año 81, lo conocí en la tele, y en otra oportunidad grabando en el programa Pura Química. A estas alturas uno pensaba que Maradona era ya invencible, sentimos la pérdida de ese alguien eterno, Santa Maradona".

Lucía Galán, con quien Maradona compartió experiencias en la música junto al dúo Pimpinela, confirmó a LA NACION lo expresado a través de sus redes sociales: "Inmensa tristeza. Nos quedamos con los hermosos momentos que compartimos juntos. Nuestro respeto a sus hijos y familia".

"Es increíble cómo se nos meten en los huesos las cosas que nos hicieron intensamente felices, aunque creamos que las habíamos olvidado o que se habían enfriado o que ya no era lo mismo, falso. Hoy lloro como un nene al que se le rompió su juguete preferido aunque tenga 50 años", escribió el actor Federico D'Elia (@fededelia1)

"Como jugador fue lo más grande que vi. Como futbolero lo he disfrutado. Me parece que era de una categoría y nivel de genialidad nunca visto. Cuando se lo compara con Messi, creo que era de otra galaxia. Lo disfruté en aquella selección porque me parece que Bilardo sacó lo mejor de él. El mejor Diego va de la mano de Bilardo. Eso sí que no es casual -explica el pianista Adrián Iaies-. Luego está la otra faceta, triste, lamentable. Porque habla de la sociedad argentina. De cómo una sociedad no puede proteger a un ídolo como Diego, y termina de ese modo. No solo por ser exprimido hasta la última gota por todos los chupasangre que siempre hay alrededor de los ídolos sino porque la sociedad argentina no tiene la capacidad de contenerlos, para que luego puedan seguir siendo útiles para esa sociedad, transmitiendo sus enseñanzas. La forma en que ha muerto fue un final anunciado.

Marley lo recordó con un texto y una serie de fotografías en su cuenta de Facebook: "¡! Todas las veces que me encontraba con Diego eran momentos maravillosos! Conmigo siempre fue amable, divertido y muy generoso. Tuve la alegría de estar en su casa junto a Mirko en un momento en que estaba muy bien. Me quedo con esa imagen la del Diego divertido y el Diego gloria y leyenda del fútbol. ¡Gracias por todo! QEPD".

A través de Instagram, Fabiana Cantilo escribió: "Adiós, querido Diego, genio único. A dónde sea que estés, que sea mejor que acá". Dante Spinetta, por su parte, escogió una foto del Diez con una copa del mundo en mano para manifestar: "Te amo, Diego. QEPD. Fuiste el más grande de todos los tiempos". "Esperame en el cielo, querido hermano", escribió Andrés Calamaro (@bradpittbull666). "Buen viaje Diego. Gracias por todo lo que nos diste. Un abrazo a toda su familia. Que´ tristeza. #graciasdiego", publicó Julia Zenko en Instagram. Coco Fernández (@Fernandezcoco), productor de La noche del 10. "Por siempre mi conductor #diegomaradona #lanochedel10". Muriel Santa Ana (@murielsantaok) "Yo recuerdo más cómo bailaba que cómo jugaba. Una cosa de locos. Siempre soñé cruzármelo en algún evento y sacarlo a bailar".

Repercusiones en el mundo

Ricky Martín @ricky_martin "Vuela alto amigo. Se nos va un astro. Te extrañaremos".

Ricardo Arjona: " A principios de los 90 yo hacía un concierto en el Ópera cuando de pronto gambeteando por las butacas de un balcón, sin avisar, Maradona se asomó cantando a los gritos TE CONOZCO. La mano de Dios saludaba desde arriba al ritmo de la canción con la clara sonrisa de Claudia, a su lado. El más grande de todos había venido al concierto. Lo vi varias veces más, cada una me dejó una camiseta, quizás la más importante de todas fue cuando irrumpió en un balcón donde yo estaba en la Bombonera solo para darme un abrazo, se quitó la emblemática de Boca y me la dio. Yo no se a donde va uno a parar, pero a donde hayas ido, que tengan un balón y una camiseta con el 10 para recibirte".

Asif Kapadia: "No puedo creer que DM se haya ido. Difícil de procesar. Siempre pareció indestructible. ¡¡Tuve 10 horas con el hombre !! Toqué su pie izquierdo. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para mostrarle al mundo el hombre, el mito, el luchador que era. La gran #leyenda #DiegoMaradona @MaradonaMovie #Diego #maradona"

Oliver Phelps: "Tuve la suerte de conocer al gran hombre hace un par de años. Un caballero que no le dijo que no a nadie que le pidiera su tiempo ese día. RIP Maradona"

Alejandro Sanz (@alejandroSanz). "La mano de Dios cierra su trato en la tierra. Leyenda en vida y en el campo. Eterno Diego. Descansa en paz. Manos palma contra palma"

Gael García Bernal (GaelGarciaB): "Descansa, querido compa. En nuestros sueños y recuerdos se queda tu genialidad. Gracias por tantas alegrías".

Maluma: "Se nos fue lo mas grande que ha tenido el fútbol. QEPD Diego, te vamos a extrañar por montones, fuerza a su familia".

Eros Ramazzotti. "Adiós amigo. Nadie como tú", escribió en su cuenta de Facebookjunto a una fotografía con Maradona.

Ricardo Montaner (@montanertwiter): "#DiegoMaradona Todos los amantes del fútbol, de ese fútbol que nos hace reír y llorar, estaremos de luto por lo que como futbolista significó para nuestras vidas. Me quedo con el retumbar de mis gritos con cada gol y con cada título. Me quedo con aquella noche en #RitmoDeLaNoche con @cuervotinelli cuando me vino a escuchar y nos conocimos. Me quedo con ese #Diego de sus años felices y los míos también. Que viva el fútbol #Paz al #Pelusa #Argentina".

Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) "Se nos adelantó nuestro querido ídolo y amigo Diego Armando Maradona! una noticia muy muy lamentable. Descanse en Paz".

Axel Kutchevasky subió a las redes dos imágenes del asto: "Esos dos goles contra Inglaterra en el 86 son la definición del ser argentino en el siglo XX. Todos los esfuerzos para autodefinirnos quedan aniquilados por esas imágenes. El pudo más que todas las artes y las ciencias para graficarnos".

Julia Zenko: "Buen viaje Diego. Gracias por todo lo que nos diste. Un abrazo a toda su familia. Que´ tristeza".

Conforme a los criterios de Más información