El novio de Megan Fox, Machine Gun Kelly, habló sobre su vínculo con la actriz

Hasta hace algún tiempo, el rapero Machine Gun Kelly era conocido principalmente en los ambientes dedicados a la música, pero desde mayo de este año, se convirtió en uno de los más perseguidos por los fotógrafos. Ese mes fue cuando empezaron a surgir rumores sobre su noviazgo con Megan Fox, y en julio finalmente se oficializó el vínculo. En una reciente entrevista, el actor abrió su corazón y confesó qué siente por la actriz.

En el marco de una nota realizada en el programa de Howard Stern, Colson Baker (verdadero nombre del rapero) expresó: "No sabía lo que era el amor hasta que la vi a los ojos. En ese momento fue pensar "Wow!". En la entrevista, contó que a medida que trabajaba en su nuevo álbum pudo "enamorarse por primera vez", y agregó: "Esta es la primera vez en la que puedo abrirme al amor y ese tipo de cosas. De ninguna manera estaba dispuesto a creer que algo como esto pudiera existir". Y sin miedo a las declaraciones románticas, hasta confesó que lo suyo con Megan fue "amor a primera vista".

Claro que para Machine Gun Kelly no todo es perfecto. Como es de esperar, la popularidad de su pareja lo llevó a convertirse en objetivo de las cámaras, y por ese motivo sufre mucho el alto nivel de exposición que recibe. Sobre ese tema, el músico contó: "Mi casa no tiene protección, y eso ahora es un verdadero problema. Todos saben donde vivo, entonces yo me encontraba viviendo una vida súper normal, y de golpe ahora mi casa está todo el tiempo rodeada de paparazzis".

La historia de amor entre Machine Gun Kelly y Megan Fox comenzó en la filmación de la película Midnight in the Switchgrass, una sociedad que continuó cuando ella protagonizó después un clip del artista. La actriz, luego de separarse de Brian Austin Green, conoció al músico y poco tiempo comenzaron los rumores sobre una posible relación.

En julio de este año, el rapero confirmó la relación mediante un posteo en Instagram, en el que junto a una foto de ambos escribió: "Esperé una eternidad por encontrarte de nuevo". Por esos días, ambos dieron una nota, y en ese momento la actriz se refirió a Machine Gun como su "llama gemela", a la que describió así: "En vez de un alma gemela, una llama gemela es cuando el alma evoluciona a un nivel superior, y se divide en dos cuerpos distintos. Por lo que nosotros somos las dos mitades de una misma alma".

