Esta vez no es un bigote lo que asoma debajo de la máscara. Detrás de Diego de la Vega versión milennial se esconden un par de ojos claros y un joven español entusiasmado por su ascenso meteórico como actor. A punto de ponerse en la piel de uno de los héroes más populares a nivel mundial, Miguel Bernardeau se pasea por los distintos portales con presencia y ambición: es consciente que llevar en su espalda la titánica tarea de interpretar a El Zorro marcará un hito en su carrera.

La serie Zorro aterriza a la plataforma de Prime Video este viernes, y a lo largo de 10 episodios promete reconfigurar la figura del icónico defensor de los vulnerables. La nueva propuesta busca atraer a una generación más joven de televidentes, dispuestos a entusiasmarse con la aventura, la acción y el romance que persiste en el guion actual con el mismo espíritu que el original. Lejos de los superhéroes de Marvel y de los megaefectos de última generación, los guionistas y productores de Zorro apuestan por seducir a la audiencia con la evocación de un clásico infalible, con Bernardeau al frente.

El actor Miguel Bernardeau saltó a la fama tras su participación en Élite y 1899 Europa Press News - Europa Press

Bernardeau no está solo. Está acompañado en pantalla por Renata Notni, reconocida por su participación en producciones como Mal Criados y ¿Qué culpa tiene el Karma? Además, el elenco lo completan Dalia Xiuhcoatl, Emiliano Zurita, Andrés Almeida, Cuauhtli Jiménez, Elia Galera, Paco Tous, Rodolfo Sancho, Cristo Fernández, Francisco Reyes, Luis Tosar y Ana Layevska y la actriz mexicana Cecilia Suárez, destacada por su interpretación en La casa de las flores y 3 Caminos.

La manzana no cae lejos del árbol

Miguel Angel Bernardeau y Ana Duato le heredaron a Miguel su pasión por el arte Europa Press Entertainment - Europa Press

Bernardeau se crió rodeado de cámaras y guiones . Hijo del productor de televisión español Miguel Ángel Bernardeau y de la actriz Ana Duato, quien saltó a la fama por su papel en la serie de televisión española Cuéntame cómo pasó, siempre se sintió atraído por la actuación. Desde temprana edad descubrió su vocación y optó por formarse en reconocidas escuelas de actuación como Santa Mónica College y American Academy of Dramatic Arts en los Estados Unidos.

Miguel Ángel Bernardeau junto a su madre la actriz española Ana Duato Instagram

Su primera participación en cine tuvo lugar en 2017 de la mano de Es por tu bien y, en la televisión, tuvo la oportunidad de trabajar junto a su madre en Cuéntame cómo pasó. Sin embargo, fue gracias a la serie Élite que saltó definitivamente a la fama y encantó a la audiencia dándole vida a Guzmán durante cuatro temporadas.

En 2021 fue convocado para participar de la serie de Netflix 1899 y el intenso ritmo de trabajo durante aquel rodaje en Berlín potenció su oficio de actor. “Aprendí mucho de esa experiencia y me dio mucha pena que la cancelaran, la verdad. Lloré mucho”. Con tan solo una temporada y sin un final definido, Netflix canceló la serie, que se posicionó durante cinco semanas en el top 10. El mismo año, Bernardeau sobrellevó otro proyecto “fallido”: Playa negra, una serie sobre el mundo del surf que quedó suspendida por razones que aún no fueron aclaradas. El actor se pronunció a la expectativa de que pueda retomarse en el corto plazo.

Un amor mediático

Aitana y Miguel Bernardeau se separaron tras cuatro años juntos instagram @aitanax

En 2018, la cantante Aitana miraba con fanatismo los episodios de Élite sin imaginar que quien interpretaba a Guzmán se convertiría en su pareja. La cantante había alcanzado popularidad tras su paso por Operación Triunfo y apenas vio a Miguel en la pantalla de su serie preferida, se enamoró. Aitana admitió en reiteradas ocasiones que publicó una imagen en sus redes sociales recomendándole a sus seguidores Élite a modo de captar la atención del actor y fue ese el puntapié para que ambos artistas comenzaran a conversar. A partir de ese momento, Aitana y Miguel comenzaron una relación de amistad hasta que el amor floreció. “Creo que la vida nos juntó”, opinaba el actor en una entrevista. La pareja revolucionó las redes sociales y causó sensación entre sus jóvenes seguidores.

Aitana y Miguel Bernardeau protagonizaron la serie La última, de Disney+ instagram @miguel_bernardeau

En septiembre de 2021, todo parecía ir viento en popa y se mudaron juntos a un chalet de la cantante cerca de dónde residían los padres de Miguel. Sin embargo, a finales de 2022 la pareja le puso punto final a su vínculo dejando atrás un mediático romance que mantenía la ilusión de una legión de fanáticos.

La actriz Ester Expósito, en medio de rumores que la vinculan con el flamante protagonista de Zorro LOIC VENANCE - AFP

Aunque no hay confirmación oficial, cada vez circulan más rumores que aseguran que Ester Expósito y Miguel Bernardeau mantienen un vínculo romántico. Desde que se separó de Aitana, a Bernardeu no se le conoció pareja públicamente, mientras que Expósito terminó su relación con Nico Furtado tras dos años de noviazgo.

El desafío de ponerse en la piel de El Zorro

Según Prime Video, el personaje de la trama estará moldeado por sus relaciones de juventud, amores y desengaños, que forjarán su desarrollo y reflejarán una especie de masculinidad alejada de los estereotipos Captura

Bernardeau define al desafío de encarnar El Zorro como una “aventura”. “Han sido siete meses potentes. Ha sido duro física y mentalmente”, describió sobre su experiencia de rodaje en Gran Canaria. Autoexigente y muy crítico de su propio trabajo, aseguró que no le fue sencillo lidiar con su autoestima a lo largo de su carrera: “Me cuesta gustarme. Me he odiado. Pero los de la plataforma están contentos, los productores están contentos y yo me lo paso muy bien haciéndolo [a El Zorro]. La verdad es que me lo paso mejor haciéndolo que viéndolo: viéndolo lo paso fatal”, develó en una entrevista publicada por la revista Esquire.

Fanático del surf, encontró en el mar un refugio frente al frenetismo de la fama y suele compartir en sus redes sociales reflexiones y fotografías de la playa y el mar. A pesar de su popularidad intenta mantener un perfil bajo, y no le entusiasma la exposición mediática. Con más de 6 millones de seguidores en Instagram, el joven español persiste en la búsqueda de estabilidad emocional. En una entrevista publicada por la revista española Esquire resumió: “Me gustaría decirte que tengo una muy buena relación con la fama, pero no”.

Por momentos, tal como su personaje en Zorro , a Bernardeau le gustaría esconderse detrás de una máscara y dejarse llevar por algún rincón desconocido del mundo . Con terapia, el actor logró lidiar con los vaivenes de llevar a cuestas un nombre reconocido y que según sus propias palabras “es una consecuencia buena de lo que realmente me gusta, que es mi trabajo. Lo acepto y lo respeto”.

