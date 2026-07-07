Brad Pitt e Inés de Ramón debutaron en Instagram con unas llamativas fotos

Con la excusa de compartir los looks que eligieron para la gran boda de Taylor Swift y Travis Kelce, Brad Pitt y su novia, Inés de Ramón, debutaron en las redes sociales con un álbum de fotos donde no solo posaron con glamour sino que, además, dejaron en claro que el romance está en su mejor momento.

Las primeras postales de la pareja en las redes sociales las publicó la estilista Laurie Zanoletti. Entre las diez fotos, donde tanto la estrella de Hollywood como la empresaria y diseñadora de joyas muestran sus looks engamados, hay dos que se destacan: una de ellos mirando sonrientes a cámara y otra donde están a punto de darse un beso. Dos momentos íntimos que hasta ahora habían reservado solo para ellos.

Inés de Ramón compartió su look en la cuenta de su estilista Instagram

La diseñadora de joyas eligió un vestido negro de encaje con transparencias que resaltó su figura Instagram

Para la gran celebración de Swift y Kelce, que se llevó a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York y que convocó a una lista vip de figuras tanto del ámbito del espectáculo como del mundo del deporte, Pitt y De Ramón eligieron combinar sus looks: los dos optaron por la sobriedad del negro.

El album de la estilista incluyó una de las postales más románticas del actor y su novia Instagram

El protagonista de F1, la película, desplegó toda su elegancia con un clásico esmoquin negro con un moño a tono, lentes de sol y el pelo engominado. Inés de Ramón, por su parte, deslumbró con un vestido negro de encaje al cuerpo que completó con unos aros en forma de lágrima y una cola de caballo que resaltó aún más su figura.

“Mis amantes favoritos, Inés de Ramón y Brad Pitt para un momento increíble en NYC”, escribió la estilista junto a las imágenes. El posteo cosechó más de 11 mil likes y cientos de comentarios, muchos de ellos con un agradecimiento a Zanoletti por haber compartido las fotos.

De Ramón luce su cola de caballo, una elección que le dejó todo el protagonismo al vestido Instagram

Brad Pitt también posó para mostrar su peinado Instagram

Un amor que se consolida

Luego de su escandaloso divorcio de Angelina Jolie, Pitt logró seguir adelante con su vida amorosa y no solo se enamoró de Inés de Ramón sino que, además, desde un principio se mostró muy feliz y enamorado junto a ella. La relación, que comenzó en 2022, creció a tal punto que no solo conviven en una gran mansión en Los Ángeles, sino que también planean unir sus destinos con un casamiento.

La primera vez que se dejaron ver en público fue en noviembre de 2022, cuando fueron fotografiados en un concierto de Bono en Los Ángeles. En ese momento, la prensa indicó que ya llevaban unos meses juntos, solo que habían elegido esa ocasión para mostrarse ante las cámaras.

El cumpleaños número 59 del actor, el momento en el que el romance se oficializó TIDLA-20

Al mes siguiente, volvieron a alimentar los rumores de romance cuando la diseñadora de joyas acudió, en Los Ángeles, a la fiesta de estreno de la película Babylon, para apoyar a Brad Pitt y participar de la fiesta de cumpleaños número 59 de la estrella. Si bien la pareja evadió a los paparazzi, también se los vio muy juntos durante la noche.

Un año después, una fuente le dijo a People que el romance entre ellos sería “la primera relación formal de Brad” desde el final de su matrimonio con Jolie. “Él ya presenta a Inés como su novia, se llevan muy bien. Es genial verlo bien, Inés lo hace muy feliz”, apuntaron en la publicación.

En marzo de 2025, cuando por fin Pitt y Jolie firmaron el divorcio, trascendió que el actor había encontrado por fin la calma. Una persona cercana al actor de Bastardos sin gloria le dijo a People que estaba feliz con su relación con la diseñadora de joyas española. “Están en un momento fantástico. La vida es buena, no tiene queja”, sumó.

Brad Pitt y su novia Inés de Ramón ya conviven en Los Angeles

Antes de su romance con la diseñadora, quien estuvo casada con el también actor Paul Wesley entre 2019 y 2022, la estrella de Había una vez en... Hollywood salió con las modelos Emily Ratajkowski y Nicole Poturalski, pero ninguno de estos vínculos prosperó.

Brad Pitt tiene una historia romántica de alto perfil con exesposas como Angelina Jolie y Jennifer Aniston, y un pasado noviazgo formal con Gwyneth Paltrow. El actor es padre de seis hijos, fruto de su relación con Jolie, aunque en los últimos años el vínculo con ellos no es el mejor.