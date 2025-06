El pedido de Joshua Jackson en medio de la complicada batalla legal con su ex, Jodie Turner-Smith

Joshua Jackson y Jodie Turner-Smith parecen no ponerse de acuerdo. Después de su separación en 2023, la estrella de Dawson’s Creek y la actriz de Misterio a la vista acordaron la custodia compartida de su hija, Juno. Sin embargo, en las últimas horas, el artista recurrió nuevamente a la justicia donde presentó una solicitud de modificación de la orden de custodia de la menor de cinco años. ¿El motivo? Su exesposa la cambió de escuela sin su consentimiento.

Según informó People, la moción fue presentada el viernes 30 de mayo. En ella, el actor mostró su fuerte preocupación de que su ex “ esté intentando crear un escenario en el que Juno viaje con ella en lugar de asistir a una escuela tradicional ”. Por esta razón, Jackson le solicitó al tribunal que ordene que la niña continúe asistiendo a su escuela de siempre durante el próximo año académico y pide que se respete el consentimiento conjunto con Turner-Smith para cualquier cambio de escuela posterior o decisión que involucre a la pequeña.

La guerra de Jodie Turner-Smith y Joshua Jackson por la crianza de su hija llegó a los tribunales Billy Bennight - AdMedia / Sipa USA

Al parecer, en su momento la expareja no habría logrado ponerse de acuerdo sobre la escuela a la que asistiría Juno. Según documentos judiciales, Turner-Smith declaró que, tras firmar con Jackson una “estipulación y orden para resolver la cuestión de la selección de la escuela de Juno” en 2024, se le había otorgado la autoridad para “tomar la decisión final” sobre su educación.

“Es un período de adaptación para cualquiera cuando termina con alguien, porque estás acostumbrada a estar con tu hijo todo el tiempo. Pero nadie te da un manual. Todos intentan entenderlo”, declaró Jodie en la revista Glamour dando a entender lo complicado que era ponerse de acuerdo. “Cada padre tiene una vida diferente, y especialmente si la razón por la que se separan es porque tienen vidas diferentes, la situación se complica aún más por cómo van a criar juntos a sus hijos”, agregó.

Un amor bajo perfil y un divorcio escandaloso

Joshua y Jodie fueron vinculados por primera vez en 2018. Los actores se conocieron en la fiesta de cumpleaños de Usher, donde ella le habría revelado su fanatismo por su carrera. “Cuando conocí a mi marido, tuvimos una aventura de una noche. Ahora llevamos dos o tres años teniendo aventuras de una noche”, bromeó la actriz en su paso por Late Night with Seth Meyers en 2021.

Jodie Turner-Smith y Joshua Jackson estuvieron cuatro años casados AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un año después de aquel primer encuentro, en noviembre de 2019, se casaron en secreto. Meses antes de la boda, habían sido fotografiados usando anillos de compromiso, despertando rumores de un vínculo más serio. Un tiempo después, ella apareció en público luciendo una incipiente pancita de embarazada. En abril de 2020, la noticia fue confirmada cuando la pequeña Juno llegó a este mundo. “Tanto la madre como la bebé están felices y saludables”, dijeron sus representantes.

“Creo que es realmente hermoso estar con alguien que es tan comprensivo y tan cariñoso. Somos muy similares en muchos sentidos. Somos como espejos el uno del otro, y me encanta ese ser humano que veo”, dijo ella en 2021 sobre lo afortunada que era al lado de Jackson.

Cuatro años es lo que duró este matrimonio. En octubre de 2023, Turner-Smith se acercó sorpresivamente hasta el Tribunal Superior de Los Ángeles y solicitó el divorcio, argumentando “diferencias irreconciliables” . Por ese entonces, una fuente cercana a la expareja le dijo a Us Weekly que Jackson fue “tomado por sorpresa” por la presentación y no pensó que sus problemas matrimoniales fueran tan complicados como para separarse.

Joshua Jackson y Jodie Turner-Smith en 2022 Matt Winkelmeyer - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si bien en un principio los actores acordaron la tenencia compartida de su hija, a fines de 2024 Jodie volvió a los tribunales con una fuerte denuncia en contra de su ex. Según documentos judiciales que dio a conocer TMZ, la actriz acusó a Jackson de no pagar la manutención de Juno. “Él prometió apoyarme siempre y me aseguró que no tendría que preocuparme por la seguridad financiera de nuestra hija si alguna vez nos separáramos porque dijo que entendía lo difícil que puede ser la vida como mujer negra y madre soltera”, alegó.