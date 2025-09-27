El emotivo posteo de James Van Der Beek, dedicado a su hija y al recuerdo de Dawson´s Creek

Los últimos días fueron de mucha emoción para los fans de Dawson´s Creek. El protagonista de esa recordada serie, James Van Der Beek, transita un delicado cuadro de salud, y sus antiguos compañeros de reparto celebraron una reunión para recaudar fondos destinados a una sociedad no lucrativa llamada Fuck Cancer. Lamentablemente y debido a dos virus estomacales, Van Der Beek no estuvo presente en dicho evento, del que sí formó parte su familia. Y en las últimas horas, el actor le dedicó un sentido posteo su hija, en el que también recordó un detalle de Dawson´s Creek.

Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams se reencontraron en un evento a beneficio para ayudar a James Van Der Beek

Junto a un video de la reunión del elenco de esa ficción, en el que su primogénita interpretó la canción de apertura, James escribió: “Mi hija mayor hoy cumple quince. La misma edad que Dawson tiene en el episodio piloto. Y verte ahí parada con tu vestido rojo, tan segura, ubicándote en el centro del escenario entre todas esas personas a las que conozco desde hace tanto y a las que aprecio tan profundamente, simplemente me deja admirado”.

En el mencionado video se puede ver a la niña cantando, rodeada del elenco de la ficción, y sobre eso Van Der Beek agrega en su texto: “Yo siempre me divertí diciendo que vos eras “a prueba de padres”, pero este año, a medida que te veía apurar tu salto hacia decisiones importantes, hacer tantas actividades, administrar tu tiempo, hacer tu tarea y ocuparte de tu pelo (que al menos para mí, requiere de mucho tiempo y concentración, jaja), es que eso de ser “a prueba de padres” cada vez me parece menos una broma”.

Por último, el posteo de Instagram culmina con una sentida frase, en la que el intérprete asegura: “Seguí superando esos grandes desafíos. Arriesgate a la imperfección, seguí soñando en grande y lo más importante, sé fiel a vos misma. Porque a medida que solo vos sepas exactamente qué tan auténtica permaneces, y te lo digo como alguien que te conoce de toda la vida, puedo garantizarte que más vas a amarte a vos misma”.

El mensaje de James Van Der Beek

James Van Der Beek no pudo asistir al evento por cuestiones de salud (Instagram/@backtoyoubobpod)

Como ya se mencionó, el lunes por la noche se llevó a cabo el reencuentro del elenco de Dawson´s Creek, en una noche cargada de nostalgia y buenos recuerdos en la que no faltaron Katie Holmes y Joshua Jackson, mientras que el querido Dawson Leery no pudo estar presente por cuestiones de salud.

“Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar. No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda abrazar a mis compañeros en persona”, expresó Van Der Beek a través de un video grabado que se reprodujo en el escenario del Teatro Richard Rogers de Nueva York, donde se reunieron a leer el guion del episodio piloto de Dawson´s Creek, que se emitió por primera vez el 20 de enero de 1998.

Lin-Manuel Miranda junto a Kimberly Van Der Beek y sus hijos (Instagram/@dawsonscreek_world)

“Solo quiero subir al escenario y agradecer a cada persona en el teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo, pasando por todos los que colaboraron y fueron tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes: son los mejores fans del mundo”, destacó el actor. “Gracias por venir. Es una verdadera lección de humildad lo mucho que hicieron por esta noche, y solo quiero darles las gracias. Gracias a todos los presentes”, concluyó James Van Der Beek en el video dirigido a sus fans.

Michelle Williams como Jen Lindley, James Van Der Beek como Dawson Leery, Joshua Jackson como Pacey Witter y Katie Holmes como Joey Potter

En representación suya estuvieron su mujer, la productora de cine Kimberly Van Der Beek, y sus seis hijos (Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah), que protagonizaron uno de los momentos más emotivos cuando se subieron al escenario para cantar junto al resto del elenco “I Don’t Want To Wait”, la canción de Paula Cole que sirvió de apertura de la serie. “¡Para James era importante que viniéramos!”, dijo su mujer.

Además de Williams, Holmes y Jackson -quienes demostraron que su química se mantiene intacta- estuvieron exintegrantes del elenco como Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps. Incluso Steven Spielberg hizo una aparición sorpresa, de forma virtual, como uno de los ídolos del protagonista de la serie.