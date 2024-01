escuchar

“Nos viste toda la vida, pero nunca tan de cerca”. Con estas palabras anunció Marcelo Tinelli en el día de hoy el comienzo del rodaje que tendrá al conductor y a su familia como los grandes protagonistas de Los Tinelli, una serie de Amazon Prime Video que revelará toda la intimidad de uno de los rostros más famosos del país.

A través de una publicación en las redes sociales, el popular presentador adelantó: “Con este reality vas a entrar a nuestra casa”, escribió junto al teaser de la serie, en el que ya se aprecian los primeros testimonios de los integrantes del clan Tinelli.

“Mostrar la intimidad me parece que hoy forma parte de algo lindo, de algo que te acerca a la gente. Y también es algo que une a mi familia”, expresa el conductor al comienzo del clip, donde se ven las primeras imágenes de la familia en su casa de Punta del Este, en Uruguay.

Más adelante en el video, Juanita Tinelli, quien hoy triunfa como modelo en las pasarelas internacionales, confiesa: “Llevar mi apellido en realidad no es algo que se sufra”. En el adelanto, también comparte anécdotas de su infancia dentro de la familia el músico Luciano José Giugno, mejor conocido como “El Tirri”, quien es primo del conductor y fue integrante de Los Fabulosos Cadillacs.

Marcelo Tinelli revelará algunos de los secretos de la intimidad de su familia en la nueva producción

En uno de los momentos más picantes sobre este primer vistazo al contenido de la serie, Candelaria Tinelli, hija del conductor (al igual que su hermana Micaela, fruto de su anterior relación con Soledad Aquino), comenta sobre su papá: “Sobre todo con los años, como que cada vez está más mecha corta”, dice, mientras se ve a Marcelo Tinelli retando a una de las mascotas de la casa.

En clave documental, el reality ofrecerá el primer gran acercamiento íntimo a la vida del exitoso conductor de la televisión argentina y su familia. Será una serie cuya trama comenzará con los preparativos de una fiesta de fin de año en la mansión exclusiva que el conductor tiene en Punta del Este.

Los Tinelli será producida por LaFlia para Amazon Studios y se lanzará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo. “En Prime Video estamos dedicados a brindar contenido popular y de buena calidad y entendemos que los consumidores buscan historias y talentos únicos, auténticos y que resuenen localmente. Confiamos en que Los Tinelli será recibida cálidamente por la audiencia y estamos emocionados de ver cómo el público ahonda de manera más profunda en los integrantes de esta familia, quienes son conocidas figuras públicas y en su modo de vida”, expresó Camila Misas, quien encabeza al equipo de series originales locales de la compañía.

Cande Tinelli, en una escena hogareña en la mansión familiar de Punta del Este, en un adelanto de la serie de Prime Video

“Lo que me sedujo especialmente de este proyecto y me animó a liderarlo fue el desafío que me presentó Marcelo Tinelli en una charla que mantuvimos durante el Mundial de Qatar. Me dijo que quería que contara cómo es él realmente, sin filtros”, comentó Juanma Martínez Medina, showrunner de la nueva producción. Y agregó: “En Los Tinelli van a descubrir a un Marcelo auténtico, íntimo y nunca antes visto. Lo van a ver en su rol de padre, amigo y pareja”.

“Llevar mi apellido en realidad no es algo que se sufra”. cuenta Juanita Tinelli en el video

Los clientes Prime Video podrán ver Los Tinelli en la app de la plataforma para Smart TVs y dispositivos móviles, en tres pantallas simultáneas, así como a través de Claro, Telecentro, Movistar Móvil o suscripción fija a Internet.

Las vacaciones de la familia en Punta del Este

Marcelo Tinelli, quien actualmente está en pareja con Millet Figueroa, viajó a Punta del Este para despedir el año y disfrutar de unas vacaciones. Lo hizo acompañado de sus hijos Fran, Cande, Micaela, Juana y el pequeño Lolo, fruto de su vínculo con Guillermina Valdés.

Juanita Tinelli y su novio, acaramelados en la playa y retratados por Fran Tinelli (Foto: Captura de video / Instagram @frantinelli1)

Algunos de los integrantes de la familia comparten imágenes de sus días en la costa esteña, como Fran Tinelli, quien días atrás publicó un video donde se pudo ver a su hermana Juana con su nuevo novio muy acaramelados en la playa. Ella misma reveló a través de las redes sociales el nombre del joven, Mija. Si bien se sabe poco de él, de lo que sí hay certezas es que están muy enamorados y de que tienen todo el apoyo de su familia.

