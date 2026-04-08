El video de Fran Tinelli con una mujer que despertó rumores de romance

A diferencia de gran parte de su familia, Francisco Tinelli eligió mantener todo este tiempo un perfil bajo, incluso prefirió guardar silencio en uno de los momentos más difíciles que atravesó su familia, cuando su hermana Juana, la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles, denunció amenazas de muerte e hizo un controversial posteo en Instagram con el que buscó diferenciarse de su padre y tomar una clara distancia. Sin embargo, en las últimas horas, una imagen junto a una joven lo dejó en el centro del ojo público.

Fran Tinelli sorprendió al mostrarse con una misteriosa mujer (Foto: Captura TV)

Las imágenes, las cuales datan del sábado 4 de abril por la noche, fueron dadas a conocer por Puro Show (eltrece). “Hijo de una de las potencias de este medio artístico, que de golpe, en la noche del sábado se encontró a las cuatro y media de la mañana con una negación en la puerta de una discoteca”, expresó Matías Vázquez.

La palabra “negación” despertó la curiosidad de las panelistas, quienes no entendían a qué se refería. “Que no podía pasar”, aseguró el conductor, quien luego dio el nombre y el apellido de la persona en cuestión. “Primero, llega solo, no lo dejan pasar... Y después habla en su auto por teléfono con un contacto de la gente de seguridad e ingresa con esta mujer”, añadió.

Fran Tinelli, ¿de novio? (Foto: Captura TV)

El video que se viralizó no dejó lugar a dudas sobre la química entre ambos. “Se lo vio bailando y muy acaramelados”, agregaron desde el ciclo, al mismo tiempo en el que mencionaron que harían lo posible por descubrir quién era la mujer que lo acompañaba.

A qué se dedica Francisco Tinelli

A sus 29 años, Francisco Tinelli se consolidó como un artista multidisciplinario que prioriza el perfil bajo y la vanguardia creativa. Bajo su alias “Corante”, destaca en la escena de la música electrónica como DJ y productor.

Bajo su alias “Corante”, Fran Tinelli se destaca en la escena de la música electrónica como DJ y productor

Su reciente paso por la Berlinale 2026 reafirmó su vocación como realizador audiovisual, campo en el que se formó académicamente para distanciarse de la televisión tradicional. Además, equilibra su faceta artística con el rol de emprendedor gastronómico en Sashi, con lo que demuestra una búsqueda constante de independencia y autenticidad lejos del legado mediático familiar.