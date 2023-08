escuchar

Tori Spelling no está atravesando un buen momento: se acaba de separar de Dean McDermott tras 18 años de relación y tuvo que mudarse junto a sus hijos primero a un hotel y luego a una casa rodante porque el hogar familiar se llenó de moho y no cuenta con el dinero necesario para afrontar una mudanza . Lo que menos necesitaba era que alguien de su pasado saliera a revelar secretos de su intimidad, pero no tuvo suerte: su primer esposo, Charlie Shahnaian, con quien estuvo casada entre 2002 y 2005, decidió dar algunos detalles desconocidos de su corta y lejana relación.

La actriz de 90210 ha sido vista viviendo en una casa rodante durante la última semana mientras lucha contra los problemas financieros Splash News/The Grosby Group

En una entrevista publicada por The Daily Mail, Shahnaian reveló cuál fue la reacción de la actriz de Beverly Hills 90210 cuando se enteró de que su padre, el exitoso productor televisivo Aaron Spelling, prácticamente la había “desheredado”. El hacedor de éxitos como Los ángeles de Charlie y El crucero del amor falleció en 2006 por complicaciones derivadas de un derrame cerebral y dejó la mayor parte de su fortuna, estimada en 600 millones de dólares, a su esposa Candy. Tori, a su vez, recibió solo 800 mil dólares.

Según reveló Shahnaian, la actriz se enteró de los planes de su padre varios años antes de su muerte, y recordó cómo su entonces novia rompió en llanto al recibir la noticia. “ Cuando se enteró de los términos del testamento, se molestó mucho”, aseguró. “Estaba devastada porque eso significaba que su madre podría ejercer el control de su vida a través de sus fianzas”, indicó.

Tori Spelling junto a sus padres, Aaron y Candy Getty Images

“ Ella lloró desconsoladamente y se sintió muy molesta, no por el dinero, sino por lo que significaba ”, continuó. “Le dije: ‘Recordá, una vez dijiste que vivirías conmigo en una cabaña de troncos en Montana’. Estaba llorando y me respondió: “Lo sé, pero pensé que lo haría con mi dinero”. Ella tenía un gran sentido del humor al respecto, sin embargo, realmente le dolió”, reveló el exesposo de la actriz.

Reflexionando sobre la forma en que el productor de Beverly Hills 90210 eligió estructurar su testamento, Shahnaian especuló: “Por lo que entiendo, su esperanza era que acercaría a Tori a y su madre, porque necesitaban crear una conexión entre ellas”.

Si bien Tori no heredó la fortuna de su padre, su madre aseguró en varias ocasiones ha establecido fondos fiduciarios para sus nietos. Al respecto, Shahnaian indicó que cree que existe un fideicomiso establecido para la actriz y su hermano Randy del que podrán hacer uso cuando Candy da el visto bueno.

Tori Spelling y su madre, con quien mantiene una compleja relación

El actor también se refirió a la lucha de Tori con la percepción pública de que es una rica heredera, al estilo de Paris Hilton. “Se derrumbó llorando cuando el portero de su casa hizo una broma sobre mi auto destartalado. Yo conducía un viejo Nissan Sentra y salimos en una cita. Regresábamos a la casa, el portero abrió la puerta y dijo algo así como: ‘Señorita Tori, ¿qué hace en este automóvil? Debería estar en una limusina’. Yo lo tomé como una broma, pero realmente la enojó y la lastimó. Simplemente, colapsó completamente y rompió en llanto”, recordó Shahnaian. Y agregó: “Ella pensaba que eso iba a arruinar nuestra relación. Que eso era lo que todos pensaban de ella: que era una persona que ella no era”, indicó.

“Lo que la gente no aprecia de Tori es que desde que tenía 15 años se mantuvo a sí misma. Claro, tuvo ayuda para conseguir el trabajo, pero ahora miramos a nuestro alrededor y todo el mundo tiene ayuda en Hollywood. Trabajó en 90210 durante 28 episodios por temporada y realizó al menos una película para televisión cada año. Trabajó duro. No ahorró nada, porque no fue criada para entender eso ”, disparó Shahnaian. Y explicó: “Cuando estábamos juntos, ella realmente no tenía un equipo de personas que manejaran las cosas por ella. Por su cuenta, ella no es buena con el dinero. Estoy seguro de que ha crecido en ese sentido, pero era algo para lo que no estaba entrenada”.

Y dio ejemplos: “ Ella sabía que tenía terribles problemas con sus gastos. Teníamos estantes de ropa por todas partes. Algunos de ellos tenían ropa que enviaron diseñadores, pero no te la envían gratis. Tienes que devolverlo si no lo quieres. Pero ella nunca los devolvía y luego nos cobraban por eso ”.

Shahnaian se refirió, además, al presente de su exesposa, y aseguró que su decisión de vivir con sus hijos en un tráiler era una señal más de poderosa resistencia a la hora de enfrentar desafíos. “Tori tiene una capacidad de recuperación increíble. Si las cosas se ponen feas, ella se encarga del asunto. Creo que ella es consciente de esa característica propia, de que prospera en esas circunstancias. No creo que sienta miedo de no servir ni de terminar tocando fondo. Ella se dice: ‘Voy a hacer lo necesario y lo voy a lograr’. Ella acepta los desafíos y casi de inmediato encuentra la manera de resolverlo. Sabe cómo hacer limonada con limones”.

“Quiero que sepa que la apoyo. Quizá nuestra relación no haya terminado de la mejor manera, pero el tiempo ayuda a salar. Y en mi caso, gracias a la fe, pude llegar a un lugar donde ese amor es todo lo que queda. Apoyo su éxito. Sé que tiene la capacidad de elevarse a otro nivel y usar sus circunstancias para crear algo maravilloso”, concluyó.

