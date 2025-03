El rating del fin de semana XL: de la cadena nacional y el palito de Juana Viale a la felicidad de Mirtha y su pedido al canal

Los números del encendido de febrero fueron tan poco alentadores como los de enero.13.8 puntos fue el acumulado por los siete canales de aire, al igual que el mes pasado. Comparado con el mismo período en 2024, bajó 3.8. Estas son cifras bajísimas que no se registraron en los últimos veinte años de la televisión abierta.

En este contexto, de lunes a domingos de 12 a 24, Telefe obtuvo 6.7 puntos de rating. Detrás se ubicó eltrece con 3.5, seguido por América TV con 1.8, canal Nueve con 1.3, la Televisión Pública con 0.3, canal Net con 0.2 y Bravo TV con 0,1. Durante este fin de semana extra largo los programas tienen el desafío de atraer la atención del público, en este contexto de números magros.

El sábado a las 20.55 comenzó la cadena nacional por la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación. El discurso del presidente Javier Milei se prolongó por una hora y media en el prime time de toda la televisión. Sumados los siete canales de aire, promedió 8.4 puntos. Si bien el mensaje presidencial se vio más en las señales de noticias, comparada con la cadena nacional del 10 de diciembre que marcó 16.9, la de este fin de semana bajó 8.5 puntos. Cabe aclarar que el año pasado la transmisión fue un martes y, por supuesto, el encendido es infinitamente superior a los de un fin de semana y más el de este XL de carnaval.

En cuanto a los canales, la palabra del primer mandatario promedió 3.3 puntos en Telefe, 3.0 en eltrece, 1.1 en América, 0.4 en canal Nueve, 0.3 en canal Net, 0.2 en BravoTV y 0.1 en la Televisión Pública. Lo más visto del día fue Pasapalabra, con Iván de Pineda, con 4.3 puntos, en la noche que se enfrentaron Tomás Fonzi, Alejandra Locomotora Oliveras y Gustavo Conti con Joaquín Levinton, Julieta Puente y Rodrigo Noya. Sin embargo, agrupando los promedios de todos las emisoras, la cadena nacional logró obtener 4.1 puntos más que el ciclo de entretenimientos del canal que comanda Guillermo Pendino. El día fue para Telefe con promedio de 3.7, seguido de eltrece con 2.7, América con 0.8, canal Nueve con 0.7, la Televisión Pública con 0.3 y Net con 0,2 puntos.

De Juana Viale a Mirtha Legrand

El domingo también tuvo números acorde a un fin de semana largo: Juana Viale almorzó en el mediodía de eltrece con Martín Bossi, Mike Amigorena, la actriz Marina Bellati, Alan Sabbagh y el escritor Eduardo Sacheri. En la apertura, la conductora se refirió al mensaje presidencial y la postergación del programa de Mirtha Legrand con un “palito” para Javier Milei. “Les quiero contar, porque no sé si se dieron cuenta, que ayer en el horario de mi abuela hubo alguien que nos ocupó el lugar. Por eso hoy va a estar a las 21.30 [por anoche]. No se pueden perder La Noche de Mirtha. Vuelve un domingo de noche”. Almorzando con Juana obtuvo un promedio de 3.3 puntos y quedó segundo en la franja detrás de Duro de Matar 4, la película de Telefe que cosechó 4,1.

En un prime time diferente al de todos los domingos, Mirtha Legrand compitió con Iván de Pineda, en el horario que habitualmente ocupa Gran Hermano. Con la ‘mesaza’ integrada por Graciela Alfano, Julio Bocca, el periodista Gerardo “Tato” Young, el modelo y conductor Hernán Drago y Pilar Rahola, la Chiqui no se privó de hacer mención al cambio de día: “Vamos a comenzar nuestros legendarios programas porque yo, señores, ya soy una leyenda y la leyenda continúa. Hoy tenemos un programa con media hora más. Me encanta salir los domingos, me gusta más que los sábados, a ver si el canal puede cambiarlo y me pasan a los domingos”.

Del otro lado, Pasapalabra tuvo dos grandes desafíos: Charlotte Caniggia, Luis Bremer y Diego Gentile se enfrentaron a Anamá Ferreira, Ángela Lerena y Pablo Fábregas. Y Cande Molfese, Manu Pal y Agustín Sullivan compitieron contra Gastón Edul, Esteban Edul y Luly Ilbelle. El ciclo de entretenimientos de Telefe se impuso con un promedio de 6.6 puntos y fue lo más visto del día, frente a los 3.0 que marcó la diva de los almuerzos. Cabe destacar la buena performance de la película Uncharted: fuera del mapa que obtuvo 5.3 puntos, la marca más alta del día para el canal que comanda Adrián Suar y se ubicó como el segundo programa de mayor audiencia del domingo. Estos números demuestran que hay un público que no consume plataformas y aún hoy prefiere ver películas en la pantalla chica, a la “vieja usanza”.

El día fue para Telefe con 4.6 puntos versus 3.3 de eltrece; América y canal Nueve empataron con 0.7 puntos en el tercer puesto, seguido de la Televisión Pública con 0.4 y 0.3 de Net.

Este lunes, a las 21.45, tendrá lugar la gala de eliminación de Gran Hermano, en la que Sandra Priore, Renato Rossini, Katia Fenocchio, Gabriela Gianatassio, Juan Pablo De Vigili y Eugenia Ruiz quedaron en la cuerda floja, a un paso de irse del reality. También esta noche se anunciará qué participantes de las ediciones anteriores están en carrera para obtener el Golden Ticket e ingresar a la casa. El martes llegará el turno de la competencia por el auto, en la que todos los participantes originales jugarán su chance de ganarlo.

Ariel López Cucatto Por