Tato Young habló de su recuperación luego de sufrir un aneurisma

Mirtha Legrand retomó sus legendarias cenas en Buenos Aires luego de dos especiales realizados en Mar del Plata con un cambio de último momento: por la apertura de las sesiones ordinarias 2025 que el presidente Javier Milei decidió realizar el sábado por la noche, la gran diva de la televisión comandó La noche de Mirtha el domingo en el prime time de eltrece. Entre sus invitados se destacó la presencia de Tato Young, quien contó detalles del aneurisma que sufrió el año pasado y reveló quiénes estuvieron con él en tan duro momento.

“Me explotó la cabeza”, confesó el periodista y de inmediato soltó una carcajada cuando la Chiqui le preguntó por aquel episodio. “Tuve un aneurisma que es una lesión con la que uno nace. Es un accidente cerebro vascular. Nacés con determinadas venas más frágiles y por distintas circunstancias de la vida se te puede activar ahí un aneurisma: se te rompe una vena y se te llena el cerebro de sangre”, graficó.

Intrigada por el relato, Mirtha continuó con las preguntas. “¿Qué sentiste vos?”, quiso saber. “Yo no me acuerdo nada de ese momento, de los primeros treinta y pico de días no recuerdo nada”, compartió, contundente. Luego recordó que estuvo internado 64 días, que con el tiempo y de a poco se fue despertando y que los síntomas se hicieron presentes poco antes de sufrir el aneurisma. “Los días previos empecé a sentir dolor de cabeza fuerte”.

Por su parte, Graciela Alfano, sentada junto a Young, contó que tuvo dos veces cáncer, que le sacaron un riñón, que también le extirparon un tumor de la tiroides y aseguró que hoy está sana. “No me victimicé nunca”, explicó, y aprovechó el momento y su experiencia personal para hablar de medicina preventiva. “Esto sí me gustaría decir: ojalá que la medicina preventiva estuviera al alcance de todo el mundo porque se salvarían muchas vidas, como la mía. Es un deseo que tengo para mi país.

“No me hago la superwoman. Yo la pasé… las emociones vinieron, el miedo, el llanto”, reconoció la actriz, y explicó que la operaron en el Hospital Austral y que estuvo, en dos intervenciones diferentes, más de 15 horas en quirófano. En ese momento, Young coincidió con Alfano en la importancia del trabajo del personal de salud. “No la están pasando bien. Le están pagando mal y son una maravilla”, sentenció.

Young retomó el relato de su historia, contó que se desmayó cuando sufrió el aneurisma y que, aún sin saber cómo, llegó a llamar a emergencias. “Pero tenés pelo, ¿te raparon?”, se le ocurrió preguntar a Mirtha en ese momento. “Me raparon todo, lo que pasa es que ya me creció el pelo. Me hicieron unos tajos tremendos, me abrieron la cabeza”, le respondió el periodista. Young contó que lo trasladaron al Sanatorio La Trinidad, donde lo operaron, y que estuvo 21 días en peligro de muerte. “Después increíblemente salió todo bien y de a poquito me fui recuperando”. completó el integrante de Radio Mitre.

“Los viajes” de Tato Young

Tato Young se refirió a los "viajes" que experimentó cuando estaba inconsciente Archivo

Antes de pasar a otro tema, Young sorprendió al confesar que durante el tiempo que estuvo inconsciente “viajó mucho”. “Ahora no, pero al principio de la recuperación se me iba un poco la cabeza de viaje, porque estuve viajando mucho. La cabeza se te vuela, literal. Entonces terminás en el espacio, o corriendo carreras de Fórmula 1. Cada uno según su propia experiencia”, repasó. “¿En serio?”, reaccionó Legrand muy sorprendida. “Supongo que los neurotransmisores estallan de alguna forma”, intervino la analista española Pilar Rahola, otra de las invitadas de la velada.

“Pero perdón, vos soñás que te está pasando esto, no es que sentís que te está pasando realmente”, acotó algo confundida Alfano. “No, estás ahí”, aseguró Young. “Es un viaje buenísimo”, se entusiasmó la actriz.

Young es periodista y escritor, especializado en investigaciones políticas y judiciales. Tiene seis libros publicados y desde 2010 trabaja en Radio Mitre. Es columnista de Encendidos en la tarde, el programa de María Isabel Sánchez, de 13 a 16 y conduce junto a Eleonora Cole Volviendo a casa, de 19 a 21.

