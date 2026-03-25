La Niñera: Fran Drescher se reencontró con una de las hijas del “señor Sheffield”, a 27 años del fin de la sitcom

Aquellos que crecieron en los 90 pudieron tener este último fin de semana una llamarada de nostalgia cuando Fran Drescher, la protagonista de La Niñera, subió a sus redes sociales una foto junto a una de las “niñas” de la sitcom, 27 años después del final de la misma.

La actriz se tomó un recreo de la programación habitual en sus redes sociales, que en estas últimas semanas estuvo llena de alfombras rojas de entregas de premios y promoción de su película Marty Supreme, para felicitar a una de sus compañeras de elenco por su cumpleaños.

“¡Feliz cumpleaños, Nicholle! Eres una actriz divertidísima y guapísima, y una persona preciosa por dentro y por fuera“, compartió en Instagram junto a una imagen de ella junto a Nicholle Tom, quien interpretaba a Maggie Sheffield, la hija mayor de la casa. “¡Me enorgullece llamarte mi hija televisiva en La Niñera! Que este año sea tuyo y que esté llene de éxito, buena salud y felicidad. ¡Que tu talento, tu personalidad peculiar y tus largas piernas te consigan el papel de tus sueños! Siempre tu Fran“, culminó.

Los fans enloquecieron a ver esta imagen tan reciente de ambas, y muchos aprovecharon la oportunidad para pedir una nueva temporada de la tan querida y aclamada serie. “Por favor, vuelvan a reunirse para una secuela”, se repitió en varios comentarios.

Este no es el único saludo que Drescher realizó en estos días. La semana pasada, subió una foto junto a Renee Taylor, quien interpretaba a la madre de la niñera, la peculiar Sylvia Fine. “¡Feliz cumpleaños, Renee! Eres única, cariño. ¡Te quiero! ¡Me has inspirado, mujer brillante! ¡93 años y sigues arrasando! ¡Adelante, querida!“, escribió con mucho amor.

La Niñera se convirtió en un fenómeno de la cultura popular durante sus seis temporadas, entre 1993 y 1999. La serie narraba el divertidísimo choque cultural entre una llamativa vendedora de cosméticos de Queens convertida en niñera y un acaudalado productor británico de Broadway, Maxwell Sheffield.

La serie fue creada por Drescher y su exmarido, y se inspiró en gran medida en su propia vida, hasta el punto de ponerles a sus divertidísimos padres en la pantalla los nombres de Sylvia y Morty, nombres reales de su mamá y su papá.

El elenco de La Niñera Archivo

La sitcom obtuvo la impresionante cifra de 12 nominaciones a los premios Emmy durante su emisión en televisión, y se llevó a casa un merecido premio al Mejor Vestuario en 1995 gracias a los inolvidables atuendos de Fran Fine.

Es que aquel vestuario realmente marcó una época, incluso la actriz guardó algunas piezas para tener de recuerdo, según confesó semanas atrás. “Sí que conservé algunas cosas... El abrigo de invierno que usé en el episodio de esquí. Es de Anna Sui y es precioso. Era carísimo. Recuerdo que ahorramos en otras cosas para poder permitirnos ese abrigo”, contó durante una entrevista con la revista People. “Tengo unas botas altas con cuña, unas botas altas con cierre y plataforma. Un par de sweaters de cuello alto. ¡Pero ya no uso pantalones cortos ni minifaldas! Aunque ahora que estoy más delgada, casi podría probarme“, reveló la actriz.

Drescher explicó, además, que algunas marcas estaban encantadas de ceder sus looks a su personaje, Fran Fine. “Eran diseños de Moschino, Dolce & Gabbana y Todd Oldham. Y los usamos todos”, recordó.

“Siempre me interesó la moda, al igual que a Peter [su exmarido]. Así que los dos sabíamos que este personaje, aunque provenía de un barrio marginal y no tenía dinero ni estudios, iba a lucir ropa fenomenal. Y en Queens, había una tienda que ya no existe llamada Loehmann’s. Lo que pasaba allí era que eliminaban las etiquetas, pero tenían muchísimas prendas de diseño. Así que, por supuesto, Fran Fine podía ir y reconocerlas”.