Fran Drescher reveló cuál fue el misterioso destino del espectacular vestuario de La Niñera

Unos años antes de que Sarah Jessica Parker pasara de ser una actriz del montón y se convirtiera en ícono de la moda gracias a su personaje de Sex and the City, Fran Drescher ya había convertido los sets en una glamorosa pasarela de vanguardia.

Si bien su gran creación, La Niñera, dejó de emitirse en 1999, el fabuloso estilo de su personaje dejó una marca indeleble en la cultura pop. Tanto, que dos de las cantantes más importantes de esta época, Sabrina Carpenter y Rosalía, volvieron a usar trajes que se convirtieron en leyenda gracias al programa.

“Vi a Rosalía con el mismo vestido de Moschino que usé en el episodio en el que participó Bette Midler, que tiene como un teclado plisado”, se sorprendió Drescher, en una entrevista publicada esta semana en People.

Rosalía con el “piano dress” de Moschino que usó la niñera uno de los looks favoritos de Fran Fine. pic.twitter.com/nZm1OMDPhw — SYLVIA (@sylviallys) December 15, 2025

Y agregó: “Sabrina, a su vez, compró el vestido con forro de leopardo, que es de Bob Mackie. Nos lo prestó para la retrospectiva de Fran Drescher en el Museo de Hollywood”.

Es que aquel vestuario realmente marcó una época. Pero la gran pregunta era si ella misma conserva alguna de aquellas emblemáticas piezas. “Sí que conservé algunas cosas... El abrigo de invierno que usé en el episodio de esquí. Es de Anna Sui y es precioso. Era carísimo. Recuerdo que ahorramos en otras cosas para poder permitirnos ese abrigo”.

“Tengo unas botas altas con cuña, unas botas altas con cierre y plataforma. Un par de jerseys de cuello alto. ¡Pero ya no uso pantalones cortos ni minifaldas! Aunque ahora que estoy más delgada, casi podría calzarlas", reveló la actriz.

Fran Descher supo desde el principio que su personaje iba a vestirse con grandes marcas, a pesar de contar solo con su salario de niñera IMDB.com

En cuanto a dónde se encuentra el resto de las prendas que la ropa, lamentablemente Drescher no lo sabe con certeza. “Sony no creó una colección de archivo, como debería haber hecho, pero en ese momento no eran conscientes de lo que tenían. No podían prever el futuro. Así que terminó ahí, en un millón de lugares diferentes. En algunos casos, en manos de fans del programa”, indicó. “Hay un tipo en Alemania que se hace llamar Nanny Schmatta o algo así, que va comprando y coleccionando ropa y hace una exposición itinerante”, contó luego.

Drescher explicó, además, que algunas marcas estaban encantadas de ceder sus looks a su personaje, Fran Fine. “Eran diseños de Moschino, Dolce & Gabbana y Todd Oldham. Y los usamos todos”, recordó.

Los protagonistas de La Niñera: Daniel Davis, Fran Drescher, Charles Shaughnessy Y Lauren Lane Ig @officiallaurenlane

La actriz explicó, además, la razón por la que su personaje —una niñera que trabajaba en la casa de un exitoso productor de Broadway— podía lucir tan elegante, contando solamente con su magro sueldo. “Es que ella compraba en la tienda departamental de artículos de diseñador Loehmann’s”, indicó. Y explicó: “Siempre me interesó la moda, al igual que a Peter [su exmarido y cocreador de La Niñera]. Así que los dos sabíamos que este personaje, aunque provenía de un barrio marginal y no tenía dinero ni estudios, iba a lucir ropa fenomenal. Y en Queens, había una tienda que ya no existe llamada Loehmann’s. Lo que pasaba allí era que eliminaban las etiquetas, pero tenían muchísimas prendas de diseño. Así que, por supuesto, Fran Fine podía ir y reconocerlas".

Los looks de la Niñera marcaron una época

“Esa fue nuestra justificación para que se vistiera de esa manera: porque compraba en Loehmann’s. Y hablábamos de ello constantemente sobre eso en la serie”, indicó.

El elenco de La Niñera (1993). (Foto: Captura)

Esa obsesión de Fran Fine con aquella tienda, que cerró en 2018, nació casi al mismo tiempo que el personaje. En el piloto de la sitcom, Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy) le dice a su hija Grace (Madeline Zima): “¡Qué guapa estás, Gracie!“. Y ella responde: ”Loehmann’s, 50% de descuento”. Y entonces, Fran asegura: “Nunca volverá a comprar en otra tienda”.