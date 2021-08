El relato de Nicole Neumann sobre su encuentro con un OVNI y qué hizo para verlo de cerca

Dicen que los encuentros sobrenaturales le suceden a aquellas personas que creen y se encuentran en modo receptivo, y ese parece ser el caso de Nicole Neumann. La modelo relató el momento en el que vio por primera vez un OVNI y expresó la emoción que sintió en ese momento.

“¿Seguiste un OVNI dos cuadras?”, le preguntó Juana Viale durante la emisión de Almorzando con Mirtha Legrand. “Sí, no saben lo que esperé que me pasara una cosa así”, le respondió la rubia.

“Fue a fines del año pasado, justo cuando empezaron a bajar las restricciones por la pandemia y volví a ir a la chacra. El casero me había dicho que había visto un OVNI dando vueltas, durante unas noches, y que también lo habían visto los guardias y la gente que trabaja ahí”, explicó.

En uno de los fines de semana que la modelo estaba en el campo, finalmente pudo concretar su deseo de ver por ella misma el objeto. “Un día estábamos cocinando medio de noche, cuando entra muy tranquilo y dice: ‘¿Alguna vez vieron un OVNI?’. le contestamos que no y repregunta, ‘¿Lo quieren ver? Salgan’. Estaba con una amiga, un amigo, su hija, mis tres hijas... éramos un montón los que lo vimos. Estaba ahí”, exclamó con emoción.

“Era como una cosa que no se decirte bien la forma, con luces alrededor, y se quedaba estática arriba de una casa. Estaba como a 100 metros, era una altura en donde notabas que no era un drone”, aseguró Neumann. “Cuando empezamos a caminar para la tranquera como para verlo más cerca, empieza a irse como para atrás de la casa, entonces fuimos a buscar el auto para seguirlo porque lo quería ver de cerca”.

Emocionada, la modelo tomó su teléfono para registrar el momento, pero no obtuvo buenos resultados. “Le saqué una foto pero no se ve bien, es como con la luna que se termina viendo un puntito blanco, lo mismo pasa acá”, aseguró ante la emoción del resto de los invitados que no dejaban de hacerle preguntas.

“Lo seguimos y lo seguimos hasta que termina el borde de todo el campo en donde hay un alambrado alto que no pudimos atravesar con el auto. Se fue atrás de unos árboles y lo tuve que dejar ir”, agregó con cierta tristeza. “Estuve tres días que no podía dormir de la emoción”.

En el afán por perseguir al OVNI, Neumann reveló que no se dio cuenta del miedo de sus nenas. “Dos de mis hijas habían salido corriendo para el granero llorando asustadas, y yo de la emoción salí corriendo atrás del OVNI en lugar de seguirlas. Después las fui a buscar y les dije que no pasaba nada”, contó sobre la reacción de las menores.

“Las cosas sobrenaturales me fascinan, siempre pensaba... ‘¿Por qué no me pasa algo así con lo que me gusta?’”, concluyó antes de que el resto de los comensales contaran sus propias experiencias con eventos similares.

Neumann tiene una chacra en las afueras de la ciudad en donde viven los animales que rescata. En su refugio natural la modelo convive con más de 50 animales que rescata del maltrato. En su granja tiene perros, una chancha, ovejas, un gallo, un ganso, un pato, gatos y caballos.

LA NACION