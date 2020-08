View this post on Instagram

Prefiero Prefiero el AMOR al Miedo Prefiero LUZ a la Oscuridad Prefiero DESPERTAR a estar Adormecida. Prefiero la LBERTAD a la esclavitud . Prefiero CDS con todo lo que dicen... a una vacuna que los mismos creadores piden inmunidad/ impunidad por sus efectos colaterales. Prefiero patear el tablero escuchandome y no ir en contra de mi naturaleza. Prefiero mi sana locura a una cordura infligida y forzada Estudien investiguen y no repitan. Cuando el rio suena... Mi cuerpo es mi´o y tengo derechos sobre e´l. Uso barbijo y tapabocas...pero eso no calla mis ideas creencias y decisiones Y a los que agreden.. mejor utilicen su tiempo investigando.. estudiando! Muchas gracias!