Hace casi un mes, Claudia Zucco, una mujer de 46 años, contó en Intrusos que creía ser hija de Raúl Taibo. Entre lagrimas, relató que su mamá, una mujer de Misiones, era mucama en la casa de la abuela de Soledad Silveyra, conoció a Taibo, tuvieron un romance, quedó embarazada y, pese a que él le aseguró que iban a formar una familia, finalmente desapareció.

Aunque Taibo no tenía absolutamente ningún recuerdo de lo relatado, aceptó hacerse una prueba de ADN para sacarle las dudas a Zucco, quién durante muchos años creyó que él era su padre biológico y se mostró muy conmovida con la idea de poder conocer sus verdaderos orígenes.

El 26 de junio, ambos concurrieron al servicio de Huellas Genéticas de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, donde les extrajeron las muestras de sangre para poder llevar adelante la prueba de filiación.

"Fueron días en los que me sentí muy conmovido, muy conmocionado, muy tocado . Quería resolver esto de una manera privada y humana. No era que me estaba escondiendo. Me sorprendió la noticia y me puse en el lugar de esta señora, que durante tantos años creyó que yo era su padre. Hablé con ella en privado, le dije que se iba a saber la verdad, que se quedara tranquila, que estaba todo bien", decía Taibo. por entonces.

"Yo no recuerdo nada de lo que dice su mamá que sucedió. Es improbable que yo hubiera tenido contacto con esa señora porque no conocía entonces a Solita ni sabia que tenia una abuela. Y además, no era de hacer mucho verso", indicaba el actor a fines de junio. "Si fue a los 18 o 19 años, estaba en pareja, enamoradísimo, y no andaba por afuera en nada de nada. Le dije todo esto pero también le comenté que me ponía en su lugar y que me parecía bien que busque su identidad, y por eso nos hicimos el ADN".

Hoy, en Confrontados, dieron el resultado del ADN de Raúl Tignanelli (tal es el apellido real de Taibo) y Claudia Zucco. "Excluyen la existencia de vinculo entre ambos", dictaminó el estudio, que lleva la firma del doctor Daniel Corach, director del servicio.

Por el momento, ninguna de las partes se expresó al respecto.